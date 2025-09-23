Vissa föds till att bli hjältar. Andra snubblar bokstavligt talat in i rollen.
Vissa föds till att bli hjältar. Andra snubblar bokstavligt talat in i rollen.
Vissa föds till att bli hjältar. Andra snubblar bokstavligt talat in i rollen.
Wolverine, Saros, Halloween med flera.
FZ har spelat tre högdramatiska singleplayer-uppdrag.
Ska släppas nästa år.
Returnal-studions nästa bland det som visas.
Som sämst är det lika bra som Hades. Som bäst är det ännu bättre.
Ett nytt slags Pokémon är snart här, och vi har spelat det.
"MEN HUR!?" och "VARFÖR!?" frågar sig Jonas i spelet som är Sisyfos i pyjamas.
Njut av dina skivor nu, för snart lär de vara borta.