Vad kan du om de mest klassiska och inflytelserika skräckspelen?
Vad kan du om de mest klassiska och inflytelserika skräckspelen?
Vad kan du om de mest klassiska och inflytelserika skräckspelen?
Wakkaah spelar Embarks extraction-skjutare.
Världens bästa spel genom tiderna, enligt FZ-communityn.
Tippa Football Manager 26 senast
i morgon onsdag och Europa Universalis V senast torsdag.
Battle royale-läget till Battlefield 6 är fristående och free to play.
Den stora turneringen går in i nästa fas.
Fredrik väljer skräckspel framför bus och godis.
För andra gången i år levererar Obsidian ett rollspel av hög klass. Johan Lorentzon recenserar.