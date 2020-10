Vad är motsatsen till en ”game changer”? För där är vi nu med Fifa 21. Inget revolutionerande, inget spexigt och spännande. Några uppgraderingar och förbättringar är allt EA Sports skryter om. På ytan alltså i stort sett samma gamla fotbollsvisa i år igen.

Till skillnad från Konamis PES 2021 (recension), som nyligen släpptes som en säsongsuppdatering för halva priset, kör EA Sports på i samma spår som alltid med sina spelsläpp. Fullt spel, fullt pris, inga konstigheter. Så den stora frågan är om det är värt pengarna? Är det nog många förbättringar jämfört med Fifa 20 för att rättfärdiga att kalla det något mer än en säsongsuppdatering?

Vid första anblick känns det inte så. Menyerna är visserligen snygga och fräscha, och grafiken rakt igenom spelet är fantastisk – men det är vi vana vid sen tidigare. PSG:s franske superstar Kylian Mbappé är det stora affischnamnet och finns med i både bakgrunder, ikoner och som ett tifo (!) i FUT. En fräsch och genomtänkt profil som passar i såväl vanligt matchställ i tävlingsmatcher 11v11 som med hoodie och mjukisar i streetspelläget Volta (mer om det längre ner).

Fifa 21 är snyggt.

Menyerna och paketering i all ära – men det är på fotbollsplanen som de flesta timmarna ändå ska spenderas. Och det är här EA ska övertyga miljontals fotbollssupportrar att spelet är mer än en smärre uppdatering och värt våra surt förvärvade slantar snarare än att spela vidare med Fifa 20 tills nextgen-versioner kommer.

Visst känner man igen sig i både grafik och med de engelska kommentatorerna. Matchintrot är pampigt och publiken i extas redan innan avspark (jag hade helt glömt hur fotboll ser ut och låter med människor på läktarna!). Känns väl hyfsat så nära en riktig matchpresentation från TV som du kan komma. Men det har vi sett förut från tidigare spel.

"Spelet flyter på fruktansvärt bra och tempot är härligt högt"

När domaren blåser igång matchen känns det dock direkt att EA Sports hittat rätt på bollen. Spelet flyter på fruktansvärt bra och tempot är härligt högt utan att det känns overkligt. Det går smidigt att få till ett tiki-taka-spel (om du har spelarna och fingerfärdigheten för det) för att sedan slå en snygg löpboll mot en framstormande ytterspringare.

Passningsspelet, eller snarare spelet utan boll, är utökat med ”Creative Runs” där du kan använda dig av tre nya funktioner: riktade löpningar, riktade väggspel och låsning av en spelare. Jag ska inte gå in alltför djupt på det mer än att det öppnar upp helt nya sätt att spela anfallsspel med en del träning. När det väl sitter kommer det vara livsfarliga verktyg för att dyrka upp även de mest låsta försvaren.

EA Sports skryter gärna varje år om sina nya spelsystem för att öka spelkänsla och realism – oavsett om det faktiskt skett någon märkbar skillnad under huven. Men det nya ”Agile Dribbling” är riktigt skönt att använda, särskilt med spelare som Messi, Ronaldo och de andra fintkungarna i fotbollsvärlden. Det känns som att spelarna faktiskt lyder det du gör med handkontrollen – vilket inte alltid varit fallet förut.

AI:n känns genomarbetad också – särskilt offensivt. Du märker skillnad på bra och dåliga spelare – Arsenals Aubameyang tar oftare vältajmade löpningar och undviker offside än, låt oss säga, Hammarbys Gustav Ludwigson. Spelare med höga defensiva skills är också bättre på att läsa spelet, blockera passningsytor och hindra uppspel. Dessa delar kommer säkerligen påverka skillnaden mellan ett välkomponerat lag med bra spelare på rätt positioner, jämfört med ett lite sämre lag.

På tal om välkomponerade lag så går det inte att snacka Fifa utan att ta upp Fifa Ultimate Team – FUT. EA Sports flaggskepp och pengako är givetvis med även i år. Det går inte att komma ifrån att det är ett mikrotransaktionsfokuserat spelläge – men det är också extremt roligt att försöka hitta sina favoritspelare genom att öppna paket. Du tävlar i flertalet olika lägen online och offline, för att låsa upp utmaningar, samla coins och på så vis kunna köpa paket eller spelare som passar in i laget.

En bonus till FUT som är lätt att glömma när man sitter och lirar själva spelet är FUT Companion – en app till telefonen som du använder för att ”spela” spelet när du inte sitter vid konsolen. I den kan du göra i stort sett allt du kan göra i konsolspelet förutom att lira matcher. Främst är det praktiskt för att köpa och sälja spelare samt att göra Squad Building Challenges där du byter in spelare i olika konstellationer för att tjäna packs, spelare och annat.

Vill du spela online men vill undvika FUT finns det ett par andra spellägen. Vänskapsmatcher, säsonger och co-op-säsonger (med en kompis), till exempel. Men det alltmer populära Pro Clubs ska givetvis få ett par egna stycken i denna text.

Pro Clubs är lite som poker: lätt att lära sig men svårt att bemästra. Du spelar 11v11-matcher online med flera andra spelare, mot andra spelare, där du styr dig själv (en persona du skapar) på en specifik position under hela matchen. Det kräver lite annat fotbollskunnande än 1v1- eller ens 2v2-matcher då du behöver hålla koll på din position, medspelare och motspelare under hela matchen.

Har du vänner (offline eller online) är det bara att starta eller gå med i en klubb och lira matcher mot andra och försöka vinna säsonger eller turneringar. Förutom Fifas egna ligor finns det en hel del communities att gå med i både för att vinna ära, berömmelse och i många fall även prispengar. Hittar du rätt klubb att spela med kommer du ha många timmar nöje framför dig, utan att spendera något mer än summan för spelet.

"Hittar du rätt klubb att spela med kommer du ha många timmar nöje framför dig"

Onlinelägen är så klart i fokus i ett sportspel år 2020, men det finns fortfarande en del att erbjuda för dig som hellre spelar offline. Som till exempel det klassiska karriärläget, där du väljer antingen att vara spelare eller tränare. I båda lägena får du skapa en persona som sedan används i matcherna och filmsekvenser genom karriären.

Det kanske inte är min kopp te, men både som spelare och tränare känner jag att det snabbt blir långtråkigt. Visserligen finns det fortfarande en del nöje att spela mot AI-motståndare, jaga titlar och ta sig framåt i karriären. Men mellansekvenserna med träningar, förhandlingar och kommunikation blir tradiga efter bara ett fåtal matcher. Och tränarläget är långt ifrån exempelvis Football Manager-spelen i realism – om det inte är så att Jesper Jansson faktiskt lyckas sälja Jeppe Andersen från Bajen till Rio Ave för 26 miljoner. Vad vet jag?

Sist men inte minst ska givetvis Volta nämnas också. Spelläget, snarlikt det vi såg i det separata Fifa Street för ett antal år sen, inkluderades i Fifa 20 och var ett enormt uppskattat tillskott till spelserien. Även här skapar du en persona som genom utmaningar och matcher tar dig framåt i en streetfotbollkarriär. Matcherna spelas med få spelare på små planer – allt från ett litet torg i Paris till en futuristisk superarena i Dubai.

Gamla Fifa Street står modell för spelläget Volta. Sur på grund av nerfälld krage?

Spelmässigt hänger uppgraderingarna från den ”vanliga” fotbollen med även i Volta. Det är kvickt och responsivt och flyter på ruggigt bra. Mer fokus har lagts på att få med en onlinedel , där du t.ex. kan spela i klubb med upp till fyra vänner mot andra i vad som kallas Volta Squads.

Men det är ändå offlinevarianten som imponerar mest på mig, med The Debut – där du reser världen runt, hänger med Kaka och spelar dig fram mot superturneringen i Dubai. Filmsekvenserna mellan matcherna är imponerande och får in din persona på ett snyggt sätt samtidigt som spelglädjen är grym tack vare bra spelmekanik, sköna och genomtänkta fotbollsplaner samt en välarbetad AI.

Så – där har ni hela paketet. FUT, Pro Clubs, Karriär och Volta är de stora publikdragarna i Fifa 21 – precis som i Fifa 20. Så något nytt hittar vi inte mer än ett par tillägg och uppgraderingar till existerande funktioner. Så vi går tillbaka till frågan jag ställde inledningsvis: Är det nog mycket förbättringar jämfört med Fifa 20 för att rättfärdiga att kalla det något mer än en säsongsuppdatering?

Svaret är ”nja”. Som sagt, inget nytt att imponeras över direkt, men samtidigt gör de små detaljerna i själva fotbollsspelandet stor skillnad. Dribblingarna, passningsspelet, AI, defensiven – det mesta känns helt enkelt lite lyxigare och trevligare än de senaste årens upplagor (om än inte lika underhållande som Sensible World of Soccer, som fortfarande är det roligaste fotbollsspel som skapats). Fifa 21 håller under en övergångsperiod. Till nextgen-konsolerna förväntar jag mig mer från EA Sports, men Fifa 21 är ändå en utmärkt avslutning på en konsolgeneration.

Fotnot: PS4-versionen testad. Släpps även till pc, Xbox One och Switch nu, och senare till Stadia, Playstation 5 och Xbox Series X/S.