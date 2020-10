Det är minst sagt ett annorlunda år detta 2020. På grund av en pandemi, som jag inte tror någon missat, fick vi inte en ny Stanley Cup-mästare i NHL förrän i slutet av september. Trots det har EA Sports jobbat med sitt NHL-spel för att kunna släppa det nu i oktober istället för i samband med nystarten av ligan i januari 2021 (håller tummarna!). Ett smärre misstag, visar det sig.

NHL 21 är nämligen fullt med buggar. Jag kunde inte ens installera spelet utan att det låste sig. Krävdes två till försök inklusive en totalradering av all speldata innan jag kunde börja spela. Detta var i samband med smygreleasen där du fick spela tio timmar ”gratis” om du hade EA Play. Två timmar av min prövoperiod gick alltså åt till att installera spelet. Lagom kul.

Sen har buggarna avlöst varandra. Det räcker att googla lite på ”NHL 21 bugs” och man hittar mängder med listor på Reddit och andra forum med allt som är knas i spelet. Allt från att spelare listas i fel position i auktionshuset i HUT till att en sorts skärmsläckarvideo körs igång som inte går att komma förbi utan att starta eller installera om spelet.

Visst – det går att spela NHL 21 ändå, så jag beslutade mig för att (så gott det går) ignorera buggarna – jag antar att de kommer fixas allt eftersom – och fokusera på själva spelet.

Precis som med övriga EA Sports-lir är det Ultimate Team som leder vägen för NHL 21. HUT, som det kallas i folkmun (där H:et står för Hockey), är det mest spelade och mest lönsamma spelläget i serien sen 2010. För er som inte hängt med ska du spela ihop ett drömlag av hockeykort genom att klara utmaningar, vinna matcher, komma högt i rankingar etc. Hockeykorten får du i paket där RNG på sitt casinoliknande sätt bestämmer vilken kvalitet det blir. Dessa kan givetvis köpas via points också – som enbart går att skaffa genom kreditkortsköp.

HUT är både populärt och utskällt. Det spelar en stor roll i årets NHL-spel.

Det blir ofta diskussioner kring dessa mikrotransaktioner, där Ultimate Team-lägena (och dess gelikar) i alla sportspel kritiseras (med all rätt) för att man behöver köpa sig framgång. NHL 21 ligger ändå i framkant (eller underkant, kanske man ska säga) där, omedvetet eller ej. Tack vare hyfsade belöningar i de olika spellägena går det faktiskt helt OK att spela sig till ett bra lag ganska snabbt utan att lägga in hela barnbidraget för det. Det känns som att chansen att få bra spelare är större än tidigare och de legender som finns i spelet (Icons) kräver inte lika mycket resurser (collecitbles) som tidigare. Och möjligheten att byta in sina sämre spelare i set för chansen att få bättre sådana är uppskattat.

Nytt för i år i HUT är Rush. Ett snabbt arkadspelläge som verkligen saknats och efterfrågats av fansen. Du får spela korta matcher med olika mål och speltyper. Exempelvis fyra mot fyra där du får drafta ihop ett lag men måste ha med Ovechkin som winger. Eller en helt vanlig match sex mot sex – bara kortare. Eller min personliga favorit – fyra mot fyra med Flyers omdiskuterade maskot Gritty som center. Du tjänar ihop poäng i dina matcher, inte bara genom mål utan även via ”skill moves” där man i varje utmaning får extra poäng för vissa grejer. Poängen ger dig sen olika belöningar allt eftersom i form av coins, paket och liknande. Rush uppdateras med nya utmaningar varje vecka, så det ska bli spännande att se vad det kommer bjudas på under säsongens gång.

I övrigt har inte mycket hänt i just HUT. EA Sports har snarare slimmat ned spelläget och exempelvis tagit bort onlinesäsongerna som funnits länge. Som också var det enda läge där du kunde spela co-op online med ditt HUT-lag. Rivals har i stället tagit över, där du ska kvala in till en division för att sedan försöka ta dig uppåt i ranking och kvala in till Champions där 20 matcher ska avklaras på en helg för riktigt bra belöningar.

Det fruktansvärda offlineläget Squad Battles är kvar också, av någon anledning. Det är hela matcher (dvs ungefär 20-25 minuters speltid) mot AI-motståndare där du möter andra spelares lag för att tjäna ihop rätt usla belöningar. Offline hittar du även Challenges som är något roligare, med kortare matcher mot olika lag med olika svårighetsgrader och utmaningar för varje match. Perfekt om du inte hinner spela en hel match innan du ska hinna med bussen.

För de som vill spela online men inte är sugen på allt vad HUT innebär (mikrotransaktionslägen faller som sagt inte alla i smaken) har du i stället World och Chel. Här utgår du från en specifik spelare, en avatar som du skapar själv utifrån massvis med val av ansiktsform, hårstyling, hudfärg etc. Via de olika spelformerna tjänar du ihop nya skills och prylar (tröjor, byxor, klubbor etc) till din spelare, både för utespelare och målvakter.

Det finns ett par olika spelformer inne i Chel: offlineläget Pro-Am, och de tre onlinelägena Ones (en mot en mot en mot en målvakt), Threes (arkadhockey tre mot tre) och EASHL (fyra mot fyra eller sex mot sex i riktig fullängdshockey). Det sistnämnda växer sig större och större för varje år trots att försäljningssiffrorna för spelet sjunker – professionella hockeyklubbar knyter till sig gamers att spela i deras namn i både officiella turneringar och sådana skapade av EASHL-sajten NHLGamer. Senast i SM (kallat SCL) låg prispotten för 6v6 på 65.000 kronor, vilket börjar vara helt OK summor i gamingmått mätt.

Är du gammeldags eller bara ute efter lite avslappnat lirande för dig själv? Då finns det fortfarande ett par spelformer, men inte mer än så. I Franchise Mode får du agera General Manager och leda en klubb mot framgångar av och på isen. Jag minns att jag spelade liknande spelformer för en sisådär 20 år sen, och man skulle ju kunna tro att det utvecklats med tiden. Men även om man kan scouta spelare, fixa trades, sköta draften och ha utvecklingssamtal med sina spelare så känns det rätt fattigt och blir snabbt enformigt under en säsong med 82 matcher plus slutspel.

Be a Pro är desto mer avancerat, där EA Sports lovat att lägga en massa utvecklingstimmar på läget. Här är du i stället en ung och lovande spelare som genom en karriär ska ta dig till Stanley Cup-bucklan, med en Entry Draft och Calder Trophy som delmål på vägen. Även om det är smått underhållande i Be A Pro blir det även här ganska snabbt enformigt. Det är visserligen roligt att se hur ens spelare utvecklas och blir bättre ju längre i karriären man kommer. Men alla samtal med tränare, agenter, lagkamrater och press känns väldigt generiska där ens enda personlighet påvisas med att du får välja om du ska vara en lagspelare eller en diva.

Draften hajpas upp rejält från start. Första säsongen ska man spela i en sämre liga i Nordamerika eller Europa för att försöka hamna etta av alla juniorer som väljs av NHL-klubbarna. Men när draften väl kommer är det bara en kort videosekvens som visar vilken klubb du valts av. Snacka om antiklimax. Det ska även nämnas att ”en liga i Europa” egentligen enbart är Champions Hockey League. Du har alltså bara de sex svenska klubbar som tog sig dit senast att välja på: Frölunda, Färjestad, Luleå, Skellefteå och Rögle. När vi här i Sverige tjatat om de ska införa såväl Hockeyallsvenskan som SHL i spelläget känns CHL-inkluderingen rätt fattig.

Be a Pro har varit ett sorgebarn för NHL-serien under lång tid, och för de som gillar den typen av hockey är det säkert en välkommen uppdatering. Men i mina ögon är det fortfarande inte nog bra i form av realism och spelkänsla för att klassas som mer än ett kliv i rätt riktning. De ligger fortfarande en bit efter övriga sportspels versioner av samma sorts spelläge.

I Be a Pro skapar du egna spelare.

Jamen själva spelet då? Har du spelat något NHL-spel de senaste åren kommer du känna igen dig – rejält. Ett par visuella förbättringar, men knappt märkbara. Vi har samma kommentatorer, arenor, kameravinklar, publik och presentationer på det stora hela. Matcherna spelas nerifrån och upp och du använder dig av den smått geniala ”Skill Stick” som revolutionerade NHL-serien 2006 där du styr spelaren med vänsterspaken och klubban med högerspaken.

Jämfört med tidigare upplagor är matcherna rejält fartfyllda och actionspäckade genom alla spellägen (men särskilt online). Du behöver ha fullt fokus i både skridskoåkning och passningsspel, för det går undan när du får fart under skrillorna. Det känns nästan lite juniorhockey över det hela, där anfallen avlöser varandra i rasande fart utan mycket tanke på försvaret. Detta eftersom det är svårare än någonsin att försvara sig ordentligt. Att bryta passningar med sina försvarare är nästan omöjligt och de flesta puckar går fram trots att spelare är i vägen, vilket leder till extremt många målchanser (och mål, även om målvakterna är något snabbare i detta spel). Det finns alltid ett par ”glitchmål” i varje utgåva av NHL, i denna är det direktskott från nära håll eftersom backarna varken stoppar passningsväg eller spelaren i läge. Det är lika fantastiskt när dessa passningar sitter för en själv offensivt som frustrerande när man inte lyckas försvara sig mot dem.

Jag gillar dock verkligen spelkänslan i detta nya hockeylir, även om det inte direkt kan kallas realistiskt. Bra passningsspel och öga för spelet generellt lönar sig jämfört med spelstilen att snurra och snirkla sig fram med en enskild skicklig spelare i offensiv zon som varit en fungerande taktik i tidigare utgåvor. Men känner jag EA Sports rätt kommer det komma en patch som nerfar just passningarna – förhoppningsvis inte för mycket.

Jag hoppas att de inte patchar sönder gameplay för mycket detta år – för NHL 21 på isen är oftast riktigt roligt. Fart och fläkt utan att tappa alltför mycket känsla av riktig hockey. Det har lagts till några extra finter till i år, baserat på riktiga rörelser från sporten, men det är inte direkt en game changer. Men säkert roligt för de som gillar att trixa mycket. Dessa personer kommer dock säkert inte uppskatta att ”Foppa-finten” inte går in 100 % av försöken som i NHL 20 – men det finns många andra mer eller mindre användbara finter om man är fingerfärdig och bra på att komma ihåg kombinationer.

Det är förståeligt att EA Sports inte fokuserar på NHL-serien. Spelet köps av en hundradel så många som Fifa (om jag räknat rätt) och kan därför inte få samma utvecklingsfokus. Spelet i sig har ett underhållningsvärde om hockey är favoritsporten, och det är vad utvecklarna räknar med. NHL 21 bjuder på spellägen som passar de flesta av deras hängivna fans, och tack vare det fantastiskt roliga HUT Rush och ett förbättrat Be a Pro kommer de trots allt nästan undan med sitt val att släppa NHL 21 som ett nytt fullprisspel snarare än en uppdaterad version av NHL 20 – trots att det i mångt och mycket är exakt samma spel. Men jag kan inte med gott samvete ge ett spel så fullproppat med buggar ett godkänt betyg.

Fotnot: PS4-versionen testad. En version av NHL 94 kallad ”Rewind” släpps inne i NHL 21 30 oktober som en bonus men har inte kunnat testas.