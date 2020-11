Efter att använt Xbox Series X regelbundet i över en månad borde jag vara tvärsäker på potentialen i Microsofts next-gen-maskiner. Samtidigt är det ett generationskifte olikt något annat och som speglar var spelbranschen befinner sig just nu. Och vart den är på väg.

För sju år sedan, när Xbox One lanserades, fick vi inte mindre än åtta spel från antingen Microsofts egna studior eller gjorda tack vare exklusiva kontrakt med andra utvecklare. Cryteks Ryse: Son of Rome var tvärsnyggt men ganska intetsägande, Forza 5 bilspelsvackert och Dead Rising 3 gav oss fler zombier än vi vågat drömma om. När Xbox Series dyker upp i butiker nästa vecka är det mest spännande det veckolånga försprånget till Assassin’s Creed: Valhalla.

Det är såklart en sanning med modifikation. Det kommer finnas hur mycket som helst att lira på Xbox Series vid lansering, men i kategorin "Nytt & fräscht" ekar det tomt. Med tanke på Microsofts shopping-bonanza den senaste tiden finns det däremot starkt hopp om framtiden. Men vi måste också bedöma Xbox Series S och X nu, vid lansering. Och en sak är tydlig: Xbox gör sitt allra bästa för att inte vara en traditionell konsol.

De går från att jaga “killer apps” till en “killer service”

För vad kännetecknar en spelkonsol i klassisk bemärkelse? Förutom ett lägre pris än en speldator och ett behändigt format har det alltid handlat om de exklusiva spelen. Du kan bara lira Super Mario på Nintendo, God of War på Playstation och Halo på Xbox. Som vi alla vet resonerar inte Phil Spencer och gänget så här längre, och är supertydliga med att de går från att jaga “killer apps” till en “killer service” som nästan är plattformsagnostisk.

Däri ligger en gigantisk skillnad och det förklarar också varför Xbox Series-lanseringen skiljer sig så mycket från tidigare generationer.

Game Pass-generationen är här

Jag vill också påstå att vi inte konsumerar spel på samma sätt som för sju år sedan. Spelbranschen har gått från att kränga resor till enskilda spelöar, ditt du åker för en specifik och ganska avskärmad upplevelse, till att sälja båtluffarkort som du ständigt uppmuntras att förnya. Om ett spel inte får nytt innehåll på löpande band uppfattas det som dött och vi går vidare till nästa buffé. Binge-kulturen har nått gamingvärlden och köper vi inte spel i bulk på de aldrig sinande reorna betalar vi fasta månadspriser och får äta så mycket vi vill.

Så varför släpper Microsoft inte bara en, utan två, Xbox överhuvudtaget?

Som jag ser det är det ett klassiskt bra-bättre-bäst-upplägg där du för en dryg hundralapp i månaden kommer att kunna lira spel via Xcloud via Game Pass Ultimate. För bara en lite större investering, också månadsbaserad om du vill, får du en Xbox Series S. Sen är steget till Xbox Series X kort, medan klivet till gaming-pc kostar åtminstone dubbla pengen.

Nu tror jag att ytterst få kommer att betala för Game Pass Ultimate bara för att lira streamade spel på sina telefoner. Men, det känns som ett uppenbart schackdrag inför framtiden där sådana lösningar kommer spela en betydande roll i allas ekosystem.

Allt det här får anses vara prolog till de faktiska maskinerna som den här texten ska handla om, men det känns viktigt att nämna då det påverkar Xbox Series som helhet. För redan i vår förhandstitt jämförde Tompa det här generationsskiftet för Xbox med känslan när man köper en ny modell av Iphone. Det mesta känns bekant men allt sker lite snabbare och apparna körs (förhoppningsvis) i högre upplösning. Du behöver inte fundera på om apparna du för över från din gamla modell är kompatibla eller behöver uppdateras. Allt bara funkar.

Xbox har gjort setup-proceduren minst lika enkel som att uppgradera mobilen genom att låta dig sköta allt via en app. Logga in med ditt Microsoft-konto, synka det med din Xbox Series-maskin och du kan göra alla nödvändiga inställningar ledigt tillbakalutad medan konsolen tar emot instruktionerna och genomför dem i bakgrunden. Det känns modernt och i appen hittar du också funktioner för att fjärrinstallera (om konsolen står i standby) och streama spel från den till andra enheter, men det är inga nyheter i sig.

Ett gränssnitt som i stort sett är identiskt med det i Xbox One

Proceduren tar inte många minuter och du möts sedan av en väldigt bekant vy, ett gränssnitt som i stort sett är identiskt med det i Xbox One, med sina rader och rutnät. Efter att faktiskt ha lagt lite tid på att organisera mina favoriter med stift och tagit bort funktioner jag aldrig använder är kritiken mot det lite svår att förstå. Mitt bästa tips är att trycka på Xbox-knappen för att snabbt navigera till exempelvis inställningar med bumperknapparna och se startsidan som det där Windows-skrivbordet du inte behöver ägna någon större uppmärksamhet.

Det jag däremot saknar är tydliga markeringar för en så next-gen-typisk funktion som Quick Resume. I dagsläget går det inte att se vilka spel som stödjer det, vilka som ligger vilande och vilket jag eventuellt puttar ut om jag adderar ytterligare en titel. Microsoft inställning till detta är för närvarande att funktionen ska vara så osynlig som möjligt för att inte störa, men det känns som de tagit det hela ett litet steg för långt. Att inte veta om ett spel faktiskt kommer vänta på mig till nästa session skapar en osäkerhet kring till exempel sparande.

När det väl fungerar är möjligheten att snabbt komma in i de senaste spelen man lirat guld värd för den som kanske bara har någon halvtimmes speltid när dagens sysslor är avklarade. I vissa spel kan man gå från standby-läge till att vara igång och lira på 10-20 sekunder. The Witcher 3, som stödjer Quick Resume, går från standby till monsterjakt på 10 sekunder, och 30 från kallstart. Framförallt slipper man titta på ett gäng logotyper som sveper över skärmen för femtioelfte gången.

Xbox One X och Xbox Series X sida vid sida.

Även Xbox One har kunnat frysa upplevelser på samma sätt, så länge du inte stänger av konsolen eller startar något annat, men genom att Xbox Series-maskinerna sparar läget på SSD-lagringen kan du dra ur strömmen utan att förlora ögonblicket. Om ni är flera som delar på maskinen är det också tacksamt att inte en vända i Untitled Goose Game får Geralt att tappa orienteringen.

Att snabb lagring fått så mycket uppmärksamhet detta generationsskifte känns självklart efter att ha använt Xbox Series i en månad. Förutom Quick Resume är övriga laddtider kraftigt reducerade, något vi redan gått igenom i vår första artikel om Series X. När jag nu har jämfört med Series S kan vi rapportera att den presterar på samma nivå, trots klenare GPU och 10 istället för 16 gig ram. Alla bakåtkompatibla titlar jag testat har fått märkbart kortare laddtider, såväl när det gäller sparfiler som till exempel fast travel i The Witcher 3 som bara tar någon sekund.

Skillnaden mellan enheterna är främst vilken upplösning de siktar mot och den grafiska flärden, där Series X matar ut 4K i de allra flesta fall med högre detaljrikedom och Series S siktar på 1080p, upp till 1440p. Exakt vad de två levererar kommer skilja sig per titel, inte minst när det gäller bilduppdatering. Fortnite på next-gen körs till exempel i 4K och 60 fps på Series X och 1080 och 60 fps på Series S, medan den sistnämnda mäktar med 120 fps i Gears 5-multiplayerläget.

Jag ser förstås ingen större skillnad på min gamla trötta tv med 1920x1080 pixlar, men när de jämförs sida vid sida på en modern 4K-tv blir det tydligt. Inte för att Series S levererar katastrofdålig bild utan för att Series X är så pass mycket skarpare. Har du en äldre tv eller skärm, utan planer på att uppgradera till 4K de närmaste åren, finns det därför få anledningar att köpa Series X nu, om du inte vill slippa byta maskin i framtiden. Men det ska betonas att jag bara testat konsolerna med last-gen-spel. Det kan bli så att skillnaden i framerate och grafik blir större mellan Series X och S när de mer grafiskt krävande spelen kommer.

För att få ner priset på Series S drygt 2 000 kronor har Microsoft dock sparat in på mängden lagring. De 500 gigabyten blir efter att systemet tagit sitt 364 gigabyte att lagra spel på, och med storspel som Gears 5 på cirka 50 GB får du plats med cirka sju titlar. Färre med mastodonter såsom Red Dead Redemption 2 i kalkylen. Om detta ger dig klaustrofobi finns det möjlighet att utöka lagringen men med tanke på priset – drygt 2 500 kronor – är det en dyr investering. Med mitt nätverk tar det cirka tre timmar att slanga hem en större titel, så du får helt enkelt väga in ditt eget tålamod och spelbeteende i ekvationen. Viktigt att poängtera är att gamla spel med fördel kan lagras på en extern SSD, till en betydligt beskedligare peng per gigabyte. Men det har vi redan konstaterat.

Att Series S till och med är mindre än Xbox One S Digital Edition är helt klart imponerande och båda nya maskinerna är faktiskt mer kompakta än vad de officiella bilderna ger sken av. Den rätblockiga designen är såklart en smaksak och skulle jag välja en till min egen tv-bänk vinner Series S, den vita färgen och det lilla formatet passar helt enkelt bättre. Båda maskinerna är dessutom väldigt tysta, till och med tystare än One S Digital Edition, så Chassi-Jesus profetia om den tekniska designen var rätt.

För några veckor sedan var det snack om att Series X blir väldigt varm, något jag inte har upplevt. Det ska dock poängteras att Gears 5, med next-gen-uppgraderingen installerad, är det hårdaste jag kunnat pressa maskinerna med i brist på riktiga next-gen-titlar. Visst, det kommer varm luft ur dem och vår IR-kamera mäter närmare 49 grader vid det stora utblåset på Series X. Men bärbara gaminglaptops är betydligt värre syndare på den fronten – med ljudnivåer långt över det behagliga som följd – känns det som en ickefråga. Series S, med utblåset på sidan av maskinen, mätte något högre i samma scenario med cirka 53 grader. Precis som med alla andra apparater, tillse att du har tillräckligt med fritt utrymme runt maskinerna. Den låter så lite så att min tinnitus får fritt spelrum.

Xbox Series X som kör Gears 5 med next-gen-uppdatering Xbox Series S som kör Gears 5 med next-gen-uppdatering

Det som låter mest är den optiska läsaren, som har en tendens att knorra till vid uppstart om du har en skiva i. Med tanke på att merparten fysiska spel även installeras på hårddisken lär detta vara ett mindre problem för de allra flesta. Och enligt kontorets optisk media-konnässör Andreas Eklöv avger den inte många decibel ens vid sådant spelande, eller vid filmtittande via konsolen.

Det kan därför konstateras att båda i Xbox Series-konsolerna laddar spel snabbare och tystare och har större grafisk kraft än sina föregångare. Och att de bara funkar. Mina gamla sparfiler från såväl 2012 års genomspelning av Mass Effect som förra veckans The Witcher 3-session synkroniseras på några sekunder, och i värsta fall behöver jag göra en mindre uppdatering för att gamla titlar ska sparka igång.

Men så är det ju det här med next-gen-känslan. Visst känns det fräscht att titlar jag redan lirar får en extra skjuts och för mig är kortare laddningstider en mycket välkommen nyhet som kommer göra skillnad i vardagen. Det bidrar till att Xbox Series upplevs som pigga, rappa och med stuns i stegen men när jag väl mätt laddningstiderna, kontrollerat temperaturen och granskat designen i sömmarna är det uppenbart att det saknas något. Något som får dem att kännas nya.

På tal om brist på nyheter: här är Xbox Series-kontrollerna. Ser bekanta ut va?

Som jag redan varit inne på är det kanske inte längre en del av Microsoft strategi men det hade verkligen inte skadat om vi fått något nytt. Ett resultat av alla de studior som nu ägs av företaget. Istället står vi här med två väldigt kompetenta maskiner och förhoppningar om att de stora, nya spelupplevelserna kommer sen. 'Lira lite gammalt så länge, vi bjuder på uppgraderingen.' säger Microsoft lite i samma stil som när krögaren ställer fram vitlöksbröd utan extra kostnad för att varmrätten dröjde. Samtidigt är deras strategi med hundratals spel på Game Pass och sina egna stortilar på tjänsten redan första dagen något som håller på att förändra spelbranschen, vilket jag tycker avspeglas i Xbox Series. Det finns ett helhetstänk som sträcker sig utanför den enskilda konsolen.

Därför kommer den definitiva domen för next-gen att dröja tills vi har spel som faktiskt utnyttjar all kraft och ingenjörskap. Potentialen finns där och vi väntar ivrigt.

