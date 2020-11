Steelseries har sedan 2001 (eller sedan 2007 när Steelseries blev Soft Tradings nya namn) gett oss olika typer av tillbehör för att göra vår spelupplevelse så bra som möjligt. 2008 förvärvade de “Ideazon”, ett företag i från USA, som pysslade med att tillverka kringutrustning till datorer såsom möss, tangentbord, hörlurar och mycket mer.

Nu, 19 år senare är de en av de största tillverkarna av dessa produkter, och idag ska jag ta mig en ditt på en av deras nya datormöss: Steelseries Aerox 3 Wireless.

Musen kommer levererad i en liten och enkel förpackning där även en manual, USB-C till USB-A-kabel och en trådlös USB-C-dongel följer med. Det första man möts av när förpackningen öppnas är datormusen. Den är i en typ av mellanklass när det kommer till storlek och när jag lyfter den åt sidan för att ta fram tillbehören känner jag direkt att den är väldigt lätt. Jag la den bredvid min egen Rival 110 och gjorde ett par svep och det märks på en gång hur mycket lättare den är. Efter ett misslyckat försök att väga den själv kikar jag på baksidan av förpackningen där det klart och tydligt står att den bara väger 66 gram. Helt otroligt i mitt tycke, och jag blev intresserad av att ta reda på hur det faktiskt känns att spela med den.

Något som givetvis inte går att missa, som också har med vikten att göra, är dess utseende. Steelseries har med Aerox 3 valt att använda sig av en “honeycomb”-design för att bland annat kunna hålla musens vikt nere. Jag tycker också det är trevligt att faktiskt se innandömet av musen, ännu mer så när RBG är igång. Min enda farhåga är svett, damm och hur den klarar sig om man råkar spilla exempelvis vatten över musen.

Om testpiloten

Välkommen till FZ:s testpiloter! FZ:s testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna entusiaster från forumet får tillfälle att på egen hand provköra de senaste produkterna i gamingvärlden. Trevlig läsning och glöm för all del inte att kommentera! Testpilot: Robin Andersson Användarnamn: @uberpwnage2.0

Registrerad: 2009

Plats: Norrland

Specialitet: Actionspel, rollspel, allt om Japan Robin Andersson är en välkänd medlem och moderator på FZ. När han inte städar i forumet och håller koll på livesändningarna spelar han såväl gamla som nya spel, där spelintresset varit en del av hans liv sedan barnsben och dessutom blivit allt större med tiden. Till favoriterna hör League of Legends, The Witcher och Apex Legends, men även japanska rollspel och klassiker som Super Mario. Inte helt otippad gillar Robin även hemelektronik och inte minst att testa de senaste speltillbehören till gamingdatorer. På FZ har han smeknamnet Uber. Ibland med ett "U" och i vissa fall ett "Ü". Det finns även diskussioner om det uttalas "ownage" eller "pwnage" – kalla honom vad ni vill! ► Läs mer om FZ:s testpiloter

Specifikationer

Anslutning: 2.4 Ghz

Bluetooth 5.0

USB-C (USB-A med dongel) Batteritid: 80 timmar med 2.4 Ghz

200 timmar med Bluetooth Sensor: Steelseries Truemove air Sensortyp: Optisk CPI: 100-18000, i steg av 100 Antal knappar: 6 st Swtich-typ: Steelseries egna, ska klara 80 miljoner klick. RGB: Ja Bred: 57.91mm fram, 67.03mm bak Djup: 129.55mm Höjd: 21.53mm fram, 37.98mm bak Vikt: 66 gram

Test: Anslutning & installation

Att komma igång med en datormus är i vanlig ordning inte så svårt. Koppla den till en ledig USB-port och så är du redo. Det är samma sak om du vill använda Aerox 3 trådlöst - den fungerar direkt ur lådan. Man behöver bara välja 2.4 Ghz via reglaget på undersidan av datormusen, koppla in den trådlösa adaptern i en USB-C-port (eller i dongeln så du får USB-A) och så är det bara börja spela. Denna enkelhet är något jag verkligen gillar. Det finns mjukvara som kommer behövas om man vill ändra lite inställningar för musen, men vill man komma igång så snabbt som möjligt är det inte omöjligt. Ännu enklare är det med Bluetooth då du slipper adaptern som ska pluggas in.

Skulle det dessutom vara så att man av någon anledning måste använda sig av kabeln är det heller inget större problem. Kabeln är rörlig, inte styv, väldigt lätt och i ett mesh-utförande. Behöver den böjas är det inte något problem och det känns helt ärligt som att den inte ens är där - med andra ord är den inte ett störningsmoment på något sätt.

Mjukvaran som används är “Steelseries Engine” (Ni som använder Steelseries-produkter har garanterat stött på detta program tidigare) som tankas ned från Steelseries hemsida. När mjukvaran väl är installerad kommer Aerox 3 behöva vara kopplad med kabel första gången för att den ska kännas av ordentligt och uppdatera firmware. Efter det kommer mjukvaran även känna av datormusen trådlöst. Med Steelseries Engine kan du bland annat ändra din CPI. "CPI" står för “Counts per inch” och innebär att har man en CPI på 1300 (som jag använder) och rör musen “one inch” (cirka 2,54 cm) kommer muspekaren röra sig 1300 pixlar. Minsta man kan använda sig av är 100 CPI och högsta 18000 CPI. Här finns det stöd för fem stycken olika CPI-inställningar man lätt kan byta mellan via knappen på musens topp.

Annat än det kan du även ändra hur fort Aerox 3 ska hamna i standby/, hur snabbt RGB:n ska dämpas (eller inte dämpas alls), slå på ett “High-efficiency mode” för att spara batteritid och annat som hör till det vanliga. Sist men inte minst kan man givetvis mecka lite med dess RGB för att välja hur ljuset ska framhävas och i vilken färg.

Det bästa med Steelseries Engine är att mjukvaran är enkel att använda och komma igång med samt lätt att förstå. Allt är upplagt på ett bra sätt att man utan problem kan navigera och göra de ändringar man känner för.

Test: I spel

Som nämnt innan är den låga vikten ett av Aerox 3:s största plus. Min egen Rival 110 är som en tegelsten i jämförelse och det känns befriande att få svepa runt med en sådan lätt datormus, och då är de i nästan samma storlek. Mus-fötterna (Vi snackade lite internt om vad de faktiskt kallas) är också hjälpsamma genom att ge musen ett otroligt bra glid. Puttar jag musen över min musmatta glider den en liten bit, och det är precis perfekt så det inte känns för glatt medan man spelar.

Ett problem jag hade med trådlösa möss långt tillbaka, och då snackar vi 10 år minst, var att det kändes som att det ibland kunde bli en fördröjning på mina svep, samt att det ofta var dålig förbindelse så musen slutade fungera. Det resulterade i att muspekaren stannade upp - allt från en liten till lång stund. Jag har inte lyckats mäta några fördröjningar, för någon fördröjning är det ju alltid, men från mitt spelande är det knappt märkbart. Det spelade ingen roll om jag satt och lirade Quake, League of Legends, Call of Duty eller Age of Mythology - det kändes i princip likadant som när jag spelade med en trådad mus.

En fråga som jag kan tänka många av er är intresserade av att ställa är: “Hur bra är batteritiden?”. Svaret på den frågan är att den är fantastisk. Steelseries skryter gärna med “200 timmar”, men det man måste ha i åtanke är att det bara gäller om Aerox 3 är kopplad med Bluetooth. Kör man med adaptern trådlöst över 2.4 Ghz räcker den “bara” i 80 timmar. Skulle du spela 4 timmar om dagen trådlöst kommer en laddning räcka i 20 dagar, vilket är riktigt bra. När den väl behöver laddas finns det snabbladdning som kan ladda 40 timmars batteritid på ungefär 15 minuter.

En annan bra grej är att RGB:n försvinner när man rör musen. Medan du spelar lyser inte ljuset, utan bara när musen ligger stilla. På så sätt sparar du också batteri vilket resulterar i att de 80-200 timmarna kommer att räcka ännu längre. Den funktionen går att stänga av i mjukvaran om man så önskar.

En annan grej som var lite jobbig är datormusens sidoknappar som sitter på vänstra sidan. Problemet för min del är att jag knappt känner att de är där och att man inte får bra respons när man klickar. Jag hade gärna sett att de stack ut lite mer och gav ett mer responsivt-klick. Ska sägas att knapparna givetvis fungerar, men i bakhuvudet blir jag alltid osäker om jag tryckt in knappen ordentligt eller inte.

Att bara spela med den som vanligt fungerar ypperligt, men när jag bara chillar framför datorn stöter jag på ett litet irritationsmoment. Honeycomb-designen är överlag bra, just för vikten och hur det ser ut, men problemet är att den sträcker sig lite för långt. Som ni kan se på bilderna täcker nätet även vänster- och höger musknapp, vilket medför att om håller musen i “fingertopps-greppet” finns det chans att fingrarna ligga mot honeycomb-mönstret. Du kommer då alltså att trycka fingrarna i hål för att kunna göra det du vill göra på skärmen. Det låter kanske inte som en stor grej, men det känns nästan som att man sitter och trycker på något som är väldigt ojämnt - i jämförelse med den släta ytan som knapparna vanligtvis har. Det är ett irritationsmoment för mig i alla fall, och jag vet att det finns möss från andra företag som inte har det här problemet, där Honeycomb-designen tar stopp vid musens högsta punk.

"Jag tog en enkel blomspruta och sprejade den med vatten"

Med honeycomb-designen kommer också en viss oro. Detta är en elektronisk apparat som har hål i sig. Vad händer om man skulle svettas eller om det kommer in damm? Aerox 3 har faktiskt fått en IP54-klassning, vilket innebär den ska vara skyddad mot svett, damm, smuts, olja päls och även vatten till en viss grad. Jag tog en enkel blomspruta och sprejade den med vatten och musen fungerar fortfarande utan några problem.

Slutsats och sammanfattning

Trots att jag har några saker jag inte riktigt kommer överens om med musen är jag ändå nöjd med vad jag fått testa. Det bästa är inte bara det faktum att den är trådlös och har lång batteritid, men också hur lätt den är i helhet, och att oavsett spel kände jag inte att det var någon fördröjning.

Visst hade jag några störningsmoment som jag valde att ta upp, exempelvis sidoknapparna och hur långt honeycomb-designen sträcker sig över musen - men överlag var det inget som drog ned helhetsupplevelsen. Jag tycker att priset på 1199 kr känns helt rimligt med tanke på vad man får och kan gladeligen rekommendera Aerox 3 Wireless

Steelseries Aerox 3 Wireless kostar i skrivande stund 1 199 kronor.