Black Ops är tillbaka med en fullspäckad kampanj efter en kort paus då det battle royale-doftande Blackout-läget stal rampljuset. Men den här gången har utvecklarna Treyarch och Raven Software inte snålat med spellägen. Utöver kampanjen finns Multiplayer, Zombies och Warzone – även om den senare är ett självstående spel vid det här laget.

"Brad Pitts onda tvilling"

Cold Wars story-läge är en direkt fortsättning på första Black Ops som kom ut för hela tio år sedan. Nu är det inte nödvändigtvis viktigt att du läser på om hur ett tio år gammalt Call of Duty-spel slutade för att hänga med, men om du ändå uppskattar de bombastiska berättelserna kan det vara något att ha i åtanke.

Spelet är som sagt utvecklat av både Treyarch och Raven Software. Raven har tidigare haft lite av en assistentroll när det kommer till Call of Duty-spelen och efter en del drama mellan dem och Sledgehammer Games fick Treyarch hoppa in och hjälpa till med Multiplayer och Zombies medan Raven rattade storyn, något jag tror många fans av det första spelet i serien kommer uppskatta.

Brad Pitts onda tvilling? USA:s 40:e president Ronald Reagan – en stark symbol för kalla kriget och 80-talet.

Du spelar som CIA-agenten Bell tillsammans ett par bekanta ansikten. Plus ett helt nytt: er ledare Russell Adler, som jag förmodar är Brad Pitts onda tvilling. Tillsammans ska ni stoppa ryssen från att ta över världen. Upplägget är inget revolutionerande men Raven lyckas pussla ihop det hela till ett intressant och framförallt historierikt spiondrama.

Black Ops Cold War gör saker lite annorlunda jämfört med tidigare delar. Utöver att erbjuda flera slut och dialogträd kan du styra vilket uppdrag du ska köra härnäst. Du kan alltså välja om du vill gå direkt vidare med huvudstoryn eller göra sidouppdrag. Och du uppmuntras att utforska varje bana för att hitta “bevismaterial” som låser upp ytterligare uppdrag. Tyvärr leder det inte till någon större förändring i det stora hela, men kan istället ses som en bonus för den som vill ha ut mer av Call of Dutys kampanjläge.

"Black Ops Cold War gör saker lite annorlunda jämfört med tidigare delar"

Det mest spännande uppdraget är ett där du faktiskt inte springer genom korridorer mot en hord av pistolviftande bovar. Istället spelar du hemlig agent i det kommunistiska partiets inre cirkel. Uppdraget påminner en del om Hitman i struktur där du ska gömma kroppar för att inte bli påkommen, och du erbjuds flera alternativ för att sätta dit din måltavla. Det hela blir ett skönt andrum i en annars adrenalinpumpad kampanj.

De tre, men egentligen två, olika sluten är lite svart mot vitt. Du kan fatta ett antingen bra eller dåligt beslut, båda är tillräckligt tillfredsställande - även om jag personligen gillar den ena mer än det andra. Vad som däremot inte är särskilt tillfredsställande är mina AI-kamraters benägenhet att springa rakt framför min AK47. Jag tvingas flera gånger starta om från vissa checkpoints för att mina kulor råkat vidröra en av mina kollegor. Ett väldigt underligt designbeslut och inget jag har haft problem med i några av de tidigare spelen. Men detta är en petitess som utvecklarna förhoppningsvis justerar i en framtida uppdatering.

Dina val styr hur berättelsen utvecklas.

När det kommer till multiplayer är det mycket back to basics, men med en del nya lägen. Bland annat Dirty Bomb som bäst beskrivs som en kombination av Warzone, Kill Confirmed och Domination. Du spelar i en squad på fyra mot nio andra lag och ska plocka upp uran och placera det på olika bombplatser. Det är på så sätt mer uppdragsfokuserat än Warzone, men det bygger då också mer på hur laget spelar ihop, vilket kan vara särskilt svårt om du hoppar in som ensamvarg. En annat är VIP Escort, ett mer taktiskt läge där du ska skydda en i laget och samtidigt ta en av zonerna. Sen finns det hyperintensiva Combined Arms: Domination och Assult. Här ställs spelare mot varandra i lag på tolv som ska ta över zoner med en viss variation. Kartan är betydligt större och du kan även hoppa in diverse fordon.

Call of Duty-serien flörtar allt mer påstridigt med Battlefield-spelarna och nu fattas egentligen bara jetplan och förstörbar terräng. Mitt favoritläge av de nya är tveklöst Dirty Bomb. För mig som är lite less på Battle Royale känns detta som en skön mix med traditionell multiplayer.

"Jag beställde Gorby's till lunch – var är den?"

"Det påminner en del om första Black Ops med enkla killstreaks och okomplicerade vapen"

Uppgraderingssystemet, eller Weaponsmith, är i stort sett en kopia från förra årets Modern Warfare, ett klokt beslut enligt mig då jag inte direkt saknar de överkomplicerade menyerna som byts ut i varje spel. Här är det enkelt att förstå för- och nackdelar med varje tillbehör du sätter på din kulspruta. Du kan även låsa upp fyra olika Wild Cards som ger olika färdigheter, vilket bäst kan jämföras med klasser. Till exempel låter ett av korten dig ha ett störrre antal tillbehör på ditt puffra och ett annat låter dig bära två primärvapen.

Det är alltid svårt att efter så här kort tid avgöra om detta års multiplayer kommer hålla ihop. Normalt tar det någon månad innan man med säkerhet kan svara på det. Men baserat på mina intryck så här långt känns Cold War som ett relativt välbalanserat Call of Duty, det påminner en del om första Black Ops med enkla killstreaks och okomplicerade vapen. Det är inte på något sätt negativt då jag mycket hellre blir dödad av en fiende som liknar mig själv än av någon ostoppbar supersoldat som skjuter killstreaks ur fingrarna.

Också Zombies sneglar bakåt i tiden, och går från att vara festligt till skräckinjagande. Det gör tyvärr också att det känns en aning tråkigare jämfört med förra Black Ops där ljus, färg och fantasi spelade stor roll. Som vanligt har jag lite svårt att komma in i det här läget då jag blir förvirrad av alla val och banor. För den insatta är det nog inga problem, men undertecknad behöver som alltid titta på ett par guider innan jag ens kommer i närheten av att greppa vad jag ska göra. Här vore det intressant om utvecklarna gick ifrån våg-mekaniken och istället testade något helt annat, till exempel mer likt Left 4 Dead. Med de sagt: om du är ett fan av Zombies-läget eller bara vill slå ihjäl några timmar med ett par kompisar kommer du inte bli besviken.

Zombiehorden är över oss igen. Nej, det är inte battle royale.

Överlag tycker jag utvecklarna levererar ett stabilt och mångsidigt Call of Duty. Det har något för alla, plus lite till. Det kanske inte framstår som ett av de mest minnesvärda i serien, men det tycker jag inte heller ska vara målet. Jag är själv ett stort fan av välpolerad multiplayer som vågar testa något nytt utan att ändra grunden allt för mycket. Och det gör Black Ops Cold War strålande. Förra årets Modern Warfare erbjöd enligt mig det bästa multiplayer-läget på länge, men jag tror nog att det övertrumfas av Cold War.

Fotnot: Pc-versionen testad.