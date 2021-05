Om jag blandar Fallout, Kung-Fu Panda och Devil May Cry i en bunke och toppar med lite Breath of The Wild har jag kanske lyckats få ihop ingredienserna för vad Biomutant är för typ av spel. Ett actionorienterat RPG i en postapokalyptisk öppen värld som befolkas av fluffiga pälsdjur, stora som små monster och ungefär allt däremellan.

Biomutant inleds med en gedigen karaktärsskapare där jag bygger utifrån sex muterade pälsdjur, alla med olika stats. Det finns ett klassystem som bjuder på olika val som Commando, Saboteur och PSI-freak, som alla har sina perks. Mitt val landar på Dead-eye som ger mina revolvrar, hagelbössor och automatgevär en extra boost.

Fighterna är byggda kring en mix av melee, skjutvapen och PSI-powers. Jag kan välja att köra med mina bara tassar, eller växla mellan en oändlig uppsättning överdimensionerade svärd, klubbor, pistoler, en brinnande brödkavel, hagelbrakare eller gevär. Ju längre in i spelet jag kommer desto mer delar och material hittar jag, och kan med dem bygga min egna vapen som passar just min spelstil. Biomutant bygger även på upplåsningsbara combos och perks, och varje fight blir lite vad jag gör den till. Vill jag rulla runt och skjuta på avstånd eller komma närmare för en personligare leverans av dödsstöten? Att slåss i Biomutant är roligt. Så roligt att jag väljer att göra det även när det inte behövs.

Storyn vilar på flera ben. Det finns ett träd som ger liv till världen, men det hotas av så kallade world eaters, gigantiska monster som måste besegras för att rädda trädet. Samtidigt behöver jag ena de olika stammarna i världen för att kunna besegra dessa world eaters. Det finns också en antagonist som utgör en del av historien som sakta berättas genom minnen från min karaktärs barndom. Jag kan välja att ignorera allt ovan och låta världen gå åt helvete genom att alliera mig med de stammar som tycker att världens undergång är en strålande idé. Biomutant bygger på val, och beroende på vilka val jag gör tas jag på en antingen mörk eller lite ljusare framtid. Ju snällare val, desto oftare får jag chansen att övertala en rivaliserande stam att gå över till min sida istället för att låta strid avgöra saken.

Med en sprakande palett av starka färger målar Experiment 101 upp en varierad värld med grönskande skogar, snöklädda fjäll, rödbruna ökenlandskap, tät bambuskog, ödemark med bubblande oljepölar och spruckna asfaltsvägar som vittnar om en mer civiliserad tid. Det är vackert, även om vissa detaljer kan kännas lite grovhuggna och saknar samma omsorg som resten av spelet fått. Playstation 5-versionen, eller rättare sagt PS4-versionen spelad på PS5, erbjuder 30 eller 60 bilder per sekund. Låt mig klargöra detta först: jag är ingen expert på att avgöra minimala bortfall av bilduppdateringen. Det rullar på mjukt, men ibland när jag rider på vissa av mina mounts flyter Biomutant inte lika smidigt.

Soundtracket är stämningsfullt, väl avvägt och pendlar mellan orientaliska melodier misstänkt lika de från BBC-dokumentären "Wild China" till klassiska stråkar hämtade rakt från Hollywood. Berättarrösten som fungerar som drivande för narrativet kan bli lite tjatig mellan varven. Samtidigt är den finurligt skriven och skojar ofta med både med spelet självt och spelindustrin överlag.

Biomutant är en spelupplevelse som för det mesta går upp och ibland går ner. Det är ambitiöst, det är varierande och det är underhållande. Samtidigt är det ett spel som gått igenom många faser under utvecklingen, och det märks. Det är för många idéer som ska leva i symbios vilket gör det lite rörigt och spretigt. Att spelet kraschar en del, samt har grafiska problem med lågupplösta texturer och ibland en darrig bilduppdatering drar ned helhetsintrycket. Spellängden landade för mig på plus 30 timmar, jag gjorde dock inte i närheten av alla sidouppdrag eller letade rätt på alla hemligheter. New Game+ erbjuder en nya runda för att testa annorlunda val och möjligheterna att uppgradera min Kung-Fu-nalle till max.

I slutändan är Biomutant en väldigt imponerande debut från svenska Experiment 101, men den hade mått bra av att dra ned lite på skalan och vågat slänga några av alla hundratals idéer i papperskorgen. Då hade det faktiskt kunnat bli den där fullträffen som det stundtals snuddar vid att vara.

Fotnot: Testat på Playstation 5. Släpps till pc, PS4, PS5, Xbox Series och Xbox One den 25/5.