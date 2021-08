Årets mest spektakulära nyhet är EA Sports-loggan när spelet startar. Speljätten tog som bekant över Codemasters i vintras, men du som instinktivt klipper ditt betalkort när EA kommer på tal behöver inte oroa dig, åtminstone inte över den gameplay-mässiga biten. F1 2021 är ett Codies-spel, utöver loggan märks inte det nya ägarskapet.

Snarare är det mesta som förväntat. F1 2021 känns och ser ut ungefär som F1 2020. Körmässigt skulle jag klassa det som light-simulator – trovärdig körning utan att vara så där demoniskt svårt som det rimligen är att framföra en bil med denna hysteriska prestanda på riktigt.

"Accelerationen är helt vansinnig"

F1-spelen är tillgängliga utan att vara enkla: accelerationen är helt vansinnig och det straffar sig hårt att vara oförsiktig med gas, broms och ratt. Det finns hjälpmedel som bättre grepp och riktningspilar om du tycker det är svårt att hitta bromspunkter eller gasa precis så mycket som fästet tål. För egen del tycker jag jakten på att hitta exakt rätt med kontrollerna är tjusningen med den här utmärkta racingserien, och även med kryckorna anlitade ska du vara medveten om att det går vansinnigt fort och kräver träning för att nå anständiga tider. Och att utan incidenter ta sig igenom en tvåsiffrig mängd varv på en bana som går från torr till plaskblöt till torr igen ger stolta känslor inombords.

Karriären har piffats till med ett flerspelarläge för två. Väljer ni co-op kör ni varsin bil i det stall spelledaren väljer, och i det andra läget – Contracts – förhandlar båda fram avtal. Det kan innebära att ni kör tillsammans, men också tuffa strider mellan er på banan.. En Co-op-karriär fanns redan i F1 2012, och återkomsten är en modern variant som jag gillar skarpt, särskilt då både teamwork och bitter rivalitet står på menyn.

"Jag gillar variationen, avbrottet från den vanliga karriärens monotona träning, kval, race"

Braking Point är ett annat avbrott från rutinen. Det är ett storydrivet spelläge som handlar om förhållandet mellan två stallkamrater: nykomlingen Aiden Jackson och veteranen Casper Akkerman. Jag går in i det med rätt låga förhoppningar, sånt här brukar kännas krystat. Men det växer på mig; inte berättelsen – den är rätt basic – men jag gillar variationen, avbrottet från den vanliga karriärens monotona träning, kval, race. Braking Point ger istället olika uppgifter att lösa i varje lopp. Det kan vara att komma före ett rivaliserande team, eller att ta sig till depån för reparation utan att tappa för många platser. Många uppdrag stannar på fem eller tio varv, och resultatet på det stora hela spelar mindre roll. Någon gång körs hela loppet, men för det mesta är det delmål som ska lösas.

Veteranen Casper får en ny ung kollega i Braking Point-läget. Det blir inte friktionsfritt. Tvåspelarkarriär – ja tack.

Det är varierat, och precis vad årliga sportspel behöver för att bryta upprepningsledan. Men berättandet hade behövt mer omsorg: det är statiskt, bryr sig enbart om att du löser din uppgift. Även om du gör en heroisk insats och mot alla odds vinner loppet, ignorerar spelet det och nöjer sig med ett grattis till att ha klarat grundkravet.

Föredrar du gammalt bekant körning finns förstås den vanliga karriären, som i år låter dig välja exakt vilka race som ska ingå i kalendern om du väljer de kortare varianterna på tio eller sexton stycken. Men inte heller fullversionen är full – Imola, Algarve och Jeddah saknas, men ska uppdateras in under året. Du kan välja att starta en karriär från där den riktiga F1-säsongen är, baserat på tidigare resultat och försöka reprisera eller förändra hur irl-racingen går. Som vanligt blandas karriärens körmoment med management-inslag, med allt från att fixa sponsorer till utveckling och däckhantering. Mycket kan automatiseras, men om du vill skippa kringjobbet är istället Grand Prix-läget din grej. I My Team skapar du ditt eget stall från scratch, och om du drar in tillräckligt med pengar kan du stoppa in Senna, Prost eller en av en handfull andra legendarer i förarsätet. Esport-delen rullar i gång i höst, och det vanliga multiplayer-läget funkar som det brukar: rankade eller rankade lopp, ligor, veckoutmaningar, lokal split-screen med mera.

Menyerna ser olika ut från gång till gång.

"Men inte heller fullversionen är full"

En grej jag inte förstår är att Codemasters skippat de äldre F1-kärrorna, så i år får vi nöja oss med samtida F1- och F2-bilar. Inga dåliga bilar, men jag saknar möjligheten att variera den monstruösa downforcen med 90-talets klart mer utmanade bestar. De kräver helt annan körteknik för att få ner hästkrafterna i marken, så att ta bort dem är också att ta bort lite av spelets bredd. Jag tänker också fortsätta traditionen med att gnälla på det surrealistiska menysystemet som fortfarande inte kan navigeras med mus, men jag får nog inse att Codies bryr sig mindre om användarvänlighet än jag. Spelet är också buggigt, trots att det funnits ute i en månad. Det har kraschat ett par gånger, min Thrustmaster-ratt fick ingen force feedback (det patchades under testingen), och en gång gick det inte att ladda min sparade Braking Point-karriär. Men en filcheck i Steam löste problemet.

Men trots klagomålen är F1 2021 en mycket kompetent racer. Efter mer än tio år med licensen i sin ägo har Codemasters arbetat fram en modell som även om den inte är perfekt levererar synnerligen bra spel varje sommar. Låt oss hoppas att EA:s eventuella ingrepp görs på rätt områden, då kan vi ha en förstklassig fortkörare att se fram emot inom något år.

Fotnot: Pc-versionen provkörd. Info om framerate och annat på next-gen-konsolerna har du här.

Testdator: Intel Core I5-8600K, 32 GB RAM, Geforce RTX 2080 Super.

Rattar: Fanatec CSL DD och Thrustmaster T300RS.