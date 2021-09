Jag minns fortfarande när jag under 2018 års upplaga av Tokyo Games Show gick förbi en monter och såg en trailer för ett spel som påminde väldigt mycket om Yakuza-serien. Jag tänkte då att utvecklarna försökte emulera Yakuza-formeln, men skulle sedan inse att det handlade om en och samma utvecklare. Det som då kallades Judge Eyes skulle sedermera lanseras som Judgment, där fokus flyttade från överdrivna och våldsfokuserade gangstersagor till en något mer stillsam och allvarlig tillvaro som detektiven och före detta advokaten Takayuki Yagami.

Judgment skulle visa att Yakuza inte var en one hit wonder för utvecklaren Ryu Ga Gotoku. En allvarligare ton och en intressant väv av intriger i handlingen förenades med en modern variant av Yakuza-seriens klassiska actionfokuserade stridssystem, och detsamma gäller för uppföljaren Lost Judgment. Vid spelets början kämpar Yagami fortfarande med att få sin lilla detektivbyrå på fötter. Introduktionen till äventyret utgår från klassiska Yakuza-staden Kamurocho men förflyttas snart till Ijincho, vilken även var skådeplats för fjolårets Yakuza: Like a Dragon.

Den största skillnaden mellan Yakuza och Judgment rent narrativt är att det sistnämnda slår an en mer allvarlig ton, samtidigt som den också bjuder på en hälsosam dos lättsamhet. Det gäller även för Lost Judgment, där den huvudsakliga handlingen tar upp laddade och stundtals mörka teman som självmord och mobbning i skolmiljö. Allvaret varvas med mer lättsamma passager som att behöva kung fu-dansa sin väg in i mysterieklubbens hjärtan för att undvika att stämplas som ett pervo. Trots att mysteriet är väldigt fascinerande att följa visar manusförfattarna tyvärr sina kort för tidigt, vilket leder till att handlingens tredje akt inte lyckas behålla spänningen som byggts upp dessförinnan.

"I Judgment stötte du på majoriteten av sidouppdragen längs med handlingens utstakade väg"

Det är dock i alla sidosysslor som Lost Judgment verkligen reser sig över sin föregångare. Det finns betydligt mer av dessa här, och de kräver att spelaren kuskar runt i staden för att uppleva allt. Den skola som handlingen utspelar sig runt innehåller i sig flera timmar av bra och varierade sidospår, och dessa är blott en av många typer du kan sätta tänderna i. I Judgment stötte du på majoriteten av sidouppdragen längs med handlingens utstakade väg, vilket har fördelen att du inte riskerade att missa de bästa små berättelserna.

Lost Judgment slår an en bra balans där de bästa sidoberättelserna utspelar sig runt handlingens nyckelplatser, men för den som vill göra allt finns det åtskilliga timmar i alla andra sysslor och minispel som finns spridda i staden. Här finns de klassiska minispelen från Yakuza-serien som att spela baseball och gamla arkadspel från Sega, samt Judgment-specifika minispel som drönartävlingar. Utvecklarna har trevligt nog lyckats göra arkadspelen till en del av vissa sidouppdrag, vilket gör att det faktiskt finns ett praktiskt syfte med att ägna timmar åt att bemästra gamla Sega-spel i arkadhallarna.

"Spelmekaniskt är dock Lost Judgment ett ytterst försiktigt steg framåt"

Rent spelmekaniskt är dock Lost Judgment ett ytterst försiktigt steg framåt. Yagamis redskap och knep som detektiv är fortfarande ganska ytliga. Precis som i föregångaren ägnar du dig åt att smyga efter misstänkta, flyga drönare för att spionera på omedvetna måltavlor och samla på dig kunskap för att kunna grilla personer i konversationer. Tyvärr straffas du likt tidigare inte om du väljer fel i förhören, vilket förtar lite av allvaret i att välja rätt. En trevlig nyhet är att du nu kan ta dig runt i staden på en skateboard, och även detta kommer med extra sysselsättningar för den som vill göra allt.

Till skillnad från Yakuza: Like a Dragon använder sig Lost Judgment fortfarande av en modern variant av det actionbaserade stridssystemet. Du rör dig fritt och kan använda snabba och tunga attacker, samt specialattacker som utsätter motståndaren för synnerligen spektakulärt våld. Många timmar in i äventyret mys-skrockar jag fortfarande för mig själv varje gång Yagami glidtacklar sin knäskål in i motståndarens nylle. Precis som tidigare kan du växla mellan olika kampstilar som passar olika typer av motstånd olika bra, och dessa stilar kan också uppgraderas i ett simpelt rollspelssystem.

"Tyvärr kräver motståndet sällan att du bemästrar stridssystemet till fullo"

Tyvärr kräver motståndet sällan att du bemästrar stridssystemet till fullo, och det är bara bossarna som tvingar dig att tillämpa någon form av strategi. Yakuza: Like a Dragon har höglevlade och varierade fiender som kan få dig att bita i gräset om du tar dig an dem för tidigt. Lost Judgment har ett mer begränsat utbud av fiender som mest agerar kanonmat för din karaktärsuppgradering, och detta är ett område där nästa Judgment-titel gärna får ta inspiration från Yakuza-syskonet.

På många sätt är Lost Judgment precis det jag vill se i en uppföljare. Det goda från föregångaren finns på plats, men upplevelsen har expanderats med mer innehåll som spelaren kan välja att investera speltimmar i. En välskriven och spännande handling tar upp allvarliga ämnen på prima sätt och den kompletteras av sidospår som i vissa fall är bra nog för att vara grundplåt för ett eget spel. Den största bristen med Lost Judgment är att äventyrets avslutning inte har tyngden hos föregångaren, vilket är tråkigt då vägen fram dit är så föredömligt välsvarvad. Detta till trots är Lost Judgment en pärla till spelupplevelse som lovar gott för seriens framtid.

Fotnot: Spelet recenserades på Playstation 5.