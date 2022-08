Folk brukar säga att jag är en lugn och tålmodig person. Vilket säkert kan stämma i många olika sammanhang. Dock inte när jag spelar, då är det snarare precis tvärtom. Runt millennieskiftet fastnade jag aldrig för Counter-Strike, av den enkla anledningen att det är så själsdödande tråkigt att behöva vänta en hel runda på att få spela igen efter att jag blivit dödad. Livet är för kort för att sitta och mögla i spectator mode.

" Det är precis så här ett Quake ska vara"

Istället drogs jag till den snabba och konstanta actionfesten i Unreal Tournament och Quake 3 Arena. Och där har jag blivit kvar. När världen har gått vidare till battle royale och storslagna slagfält (med transportsträckor), sitter jag kvar under min digitala korkek och luktar på mina arena shooters.

En titel som kittlat näsborrarna extra mycket senaste åren är Quake Champions, som jag spelat till och från under de fem långa år som det befunnit sig i early access. Alldeles nyss släpptes det plötsligt i skarpt free-to-play-utförande, och därför är det nu dags att sätta betyg.

Det finns bekant anasikten för både Quake-rävar och andra.

Quake Champions kombattanter bunnyjumpar tokfort fram i miljöer som påminner om omslagen från 90-talets hårdrocksalbum. Gamla ruiner, kedjor, frätande syra, otäcka monster. De har ihjäl varandra med för Quake-fantaster klassiska vapen som railgun, rocket launcher och lightning gun. Ackompanjerat av tunga elgitarrer och en skrovlig mansröst som utbrister "quad damage!" Det är precis så här ett Quake ska vara – röjigt, svettigt, intensivt. En tajt balansgång mellan coolt och lökigt. Och nästan alltid väldigt roligt. Nu också uppdaterat tekniskt och grafisk för den moderna spelaren.

Vad som också är modernt är betalningsmodellen, som alltså är gratis. Pengarna dras in genom en butik som säljer kosmetiska prylar, experience boosts och lootlådor. Det finns ett battle pass för att låsa upp olika saker medan man spelar. Ja ni fattar, som vilket modernt gratisspel som helst egentligen.

Redan i Quake 3 fanns det många spelbara karaktärer. Den här gången finns det också ett ansenligt gäng med 16 mordsugna filurer att välja bland. Några är helt nya, några känner vi igen från såväl Quake-universumet som från Wolfenstein och Doom. Men var har de egentligen gömt Orbb och Cadaver? Nåväl, man kan kanske inte få allt.

En betydande skillnad mot Quake 3 är att då var det endast utseendet och möjligtvis hitbox som skilde karaktärerna åt. Nu är de inte bara olika snabba och stryktåliga – de har olika förmågor också. Ödlan Sorlag sprutar grönt gift som gör skada över tid medan den groteska klonen Visor tillfälligt kan se alla fiender på kartan. Och så vidare.

"Räkna med att få många raketer i huvudet"

Är du Quake- eller allmän old school shooter-puritan ut i fingerspetsarna hatar du förmodligen det här. En tröst kan i sådana fall vara att varken förmågor, kvicka fötter eller antalet hälsopoäng är så pass dominant att det förändrar spelet i grunden. Id Software har inte tagit varumärket och förvandlat det till Overwatch eller Team Fortress 2. Det är fortfarande vapenhantering, snabba reflexer och kännedom om kartorna som är huvudingredienserna om du vill koka framgångssoppa. Förmågorna är bara en liten extra krydda.

En försvårande faktor för nybörjare att bli just framgångsrika är att arena shooters lever i skuggorna av större genrer. Innan early access-etiketten revs av hade spelet runt 700 spelare under dygnets mest aktiva timmar (enligt Steamcharts). För oss i Europa går det hyfsat snabbt att få matcher, men motståndarna är oftast svinigt duktiga. Oklart om det är matchmaking-verktyget som inte fungerar ordentligt eller om det helt enkelt inte finns tillräckligt många ivriga nybörjare. Oavsett orsaken så blir det en hög tröskel in om du aldrig kört Quake förut. Räkna med att få många raketer i huvudet.

Armor förlänger livet, det är sen gammalt.

"Quake för en modern marknad"

Quake Champions verkar dessutom hanteras ganska slappt av utvecklarna. Varför inte någon ordentligt marknadsföring inför lanseringen? Vad är ens nytt nu när spelet inte längre är i early access? Senaste officiella nyheten på Steam gäller en liten uppdatering med buggfixar från 9 augusti. Senast vi fick nytt material (ej kosmetiskt och buggfixar) var en ny karta – i december 2021. Känslan är att det är en liten spökbesättning som sitter kvar på utvecklarskeppet och gör minsta möjliga för att hålla alltihop flytande. Kommer vi någonsin få stöd för moddar? Andra typer av rankat spel än 1vs1 och 2vs2? Någon form av smart vidareutveckling av Quake-formeln?

Många frågetecken, och det återstår att se om min känsla stämmer. Här och nu bjuds dock på rolig onlineslakt med anor från förr. De olika komponenterna – det gamla och det nya – fungerar utmärkt ihop utan att det kliver bort från seriens identitet. Quake Champions roar, ofta till och med kungligt, och lyckas med målet att uppdatera Quake för en modern marknad.