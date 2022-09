Shovel Knight äntrade spelvärlden redan 2014 efter en framgångsrik Kickstarterkampanj som gjorde både karaktären och utvecklaren Yacht Club Games kända. Sedan dess har det släppts både expansioner och spin offs, men en regelrätt uppföljare har lyst med sin frånvaro. Tills nu, typ. För även om Shovel Knight Dig inte är någon direkt fortsättning är detta så nära en tvåa vi kommit hittills.

"Deras framfart orsakar stora problem både ovan och under jord"

Spelet inleds med vi möter protagonisten sovandes vid en lägereld under en stjärnklar himmel med all sin loot i tryggt förvar. Från ingenstans dyker det upp en ny riddare som girigt lägger vantarna på den fullproppade kappsäcken för att sedan fly ner i underjorden. Det visar sig snart att det är den nye antagonisten, Drill Knight, som är i farten. Han har samlat både nya och bekanta riddare i sitt skurkgäng, The Hexcavators, och nu går ingen längre säker. Vad som motiverar dom är till en början oklart, men det är tydligt att deras framfart orsakar stora problem både ovan och under jord. Nu är det upp till Shovel Knight att jaga rätt på Drill Knight och ställa allt till rätta.

Ett grävjobb.

Den blåa riddaren har denna gång tagit steget från klassiskt plattformande med en världskarta till ett mer modernt koncept. Spelet bygger fortfarande på plattformshoppande men har ett rougelikeupplägg där du startar varje runda från ytan med målet att gräva dig längre ner. Trots att Shovel Knight alltid haft en spade både i namnet och högerhanden har fokuset aldrig riktigt varit att gräva - men det är det nu. På vägen samlar du på dig både uppgraderingar och skatter, men efter varje misslyckat försök får du börja om från början. Alla förmågor du samlat på dig går förlorade, men som tur är får du med dig det mesta av guldet upp igen. Några pengapåsar blir alltid kvar men kan plockas upp under nästa försök.

Banorna förändras varje runda. Men det rör sig inte om någon totalt slumpgenerering utan bygger på förutbestämda tunnelsegment som pusslas ihop. Det gäller att hålla tungan rätt i mun då många av plattformarna och jordblocken försvinner när du tar dig fram. Spaden används både till att gräva och studsa, men fungerar också ypperligt för att mota bort fiender. Under spelets gång besöks allt från svampfyllda tunnlar till pyrande smältverk och varje område styrs givetvis av en tematiskt korrekt riddare.

Ibland tvingas du själv välja väg nedåt och det finns då subtila hintar om vad du kan stöta på i respektive nedgång. Vid vägskälen kan du också belönas med en powerup eller påfyllning av hälsan om du hittat alla tre kugghjul på banan.

"Men med lite kvicka reflexer och plattformsvana klarar man sig långt"

Vid marknivån finns ett helt läger med likasinnade äventyrare, guldgrävare, handelsmän och humanoida djur som samlats kring Drill Knights utgrävning. Där kan du köpa på dig nycklar och låsa upp power-ups som du sedan kan hitta nere i djupet. I lägret finns också en kattliknande karaktär som kan smuggla dig till redan upptäckta områden för rätt pris. Haken med att hoppa över banor är att du då missar potentiella uppgraderingar, men med lite kvicka reflexer och plattformsvana klarar man sig långt.

Många karaktärer dyker också upp i tunnlarna och låter dig köpa förmågor eller hälsa. Få saker förbättras permanent och det krävs lite tur för att få till dom perfekta synergierna. Den tydligaste förbättringen märks framför allt i din egen skicklighet – efter varje runda lär du dig något nytt och blir bättre.

Utseendemässigt bjuds det på en välbekant men uppdaterad look. Den retrodoftande 8-bitsgrafiken är utbytt mot större sprites med mer färg och rörelse och gillar du pixlar kommer du känna dig som hemma. Soundtracket är klockrent och passar inramningen perfekt, det är nästan svårt att sitta still.

Spelet riskerar ibland att kännas repetitivt, men variationen av områden och fiender hjälper till att hålla intresset uppe. Det är riktigt utmanande men går att klara ut relativt snabbt och du kan alltid fortsätta jaga highscores eller låsa upp saker efter att credits rullat för första gången. Spelets starkaste kort är definitivt dess charm, den helgjutna kontrollen och utvecklarnas kreativitet. Visst saknar man världskartan och känslan av att bege sig ut på en längre resa, men bara lite. Shovel Knight Dig levererar ett underhållande och utmanande plattformsäventyr i en rougelikeförpackning - det räcker långt!

Fotnot: Testat på Switch. Spelet släpps den 23/9 till Switch, pc och Apple Arcade.