"Koden kommer på släppdagen."

Bara den raden från en redaktör får mig att ana oråd. Dagarna innan har jag recenserat Company of Heroes 3 (recenserat här), som jag fick börja prova två veckor innan släpp. Att inga recensioner kommer ut innan släppdagen är ett dåligt omen, och här är det smärtsamt tydligt varför.

"Jag känner hur “hatern” i mig kommer fram"

Utvecklingen av The Settlers: New Allies var kantat av problem och förseningar. Det är en nystart för serien och alla planeter måste stå i rätt position. Jag uppskattar verkligen Ubisofts försök att tvätta bort all dålig press de fått den senaste tiden och de jobbar väldigt hårt för detta – men de jobbar i motvind. Cyniska försök att suga ut spelarna med halvdana släpp har börjat bli ett signum. Jag hatar mig själv när jag känner hur “hatern” i mig kommer fram.

Lång utvecklingstid kan vara bra för kvalitén. Inte här dock.

Jag börjar med kampanjen, det är alltid bra att lära känna spelet. Menyerna är responsiva och rena. Jag gillar det jag ser, det är bara att tuta och köra. Men det tar inte lång tid innan jag tröttnat. “Gå dit. Gör så. Titta på en skittråkig mellansekvens”, jag börjar må illa. Det är dock tidigt i kampanjen. Senare får jag börja bygga saker och… det känns som ett mobilspel med RTS-element. Byggnader placeras ut i hexagoner, men du kan inte riktigt planera dina byggen. Du måste ha alla resurser innan du kan bygga, inte som genrestandarden säger: placera ut och byggare fyller på med resurser efter hand.

"Det känns som ett mobilspel med RTS-element"

För mig kretsar The Settlers kring att bygga det harmoniska samhället och se till att dina invånare är nöjda och glada. Skapa en perfekt logistisk kedja. Mer samhällsbyggande och expanderande än krig. New Allies använder mat som boosters för produktion och som medel vid handel. Men det hade lika gärna kunnat vara ett nerdummat Age Of Empires.

Uppdragen är smärtsamt långa, men går i stort sett ut på att bygga en armé och attackera fienden. Eller försvara mot fienden, eller rädda någon annan från fienden. Age of Empires, som sagt, fast en mobilversion. På sin höjd är det en okej upplevelse.

Kampanjen kretsar kring ett inbördeskrig och folkgrupperna Elari, Maru och Jorn. Det är ingen större skillnad mellan dem. Jorn är vikingar – typ. Ska jag vara helt ärlig med er, så lade jag inte särskilt stor vikt vid handlingen. Mycket handlar om att vänta och rekrytera soldater. Efter ett gäng timmar gick jag från kampanjen för att fokusera på det betydligt friare skirmish-läget.

Där får du välja mellan att spela PvP mot andra spelare eller spela med andra mot AI:n och klara olika utmaningar. Du kan inte spela mot fler än en AI själv: vill du ha fler motståndare måste du hitta vänner och spela tillsammans. Det finns inte heller någon lobby värd namnet. Valfriheten är nära noll. Det hade varit ok om det fanns någon att spela med eller emot. Men det gör det förstås inte.

Det slutar med att jag spelar själv mot AI:n – 1 vs 1. Jag har lärt mig spelet vid det här laget och expanderar snabbt. Hittar resurser i bergen och pissar ur mig resurser som jag säljer i hamnen jag byggt. För pengarna köper jag vapen och rekryterar soldater. Jag dödar allt i min väg och vinner matchen. Motståndet är närapå noll.

Ridå.

Efter varje avklarat uppdrag och match får du erfarenhetspoäng du kan använda till att köpa lite kosmetiska föremål och boosters. Spelet registrerar inte ens detta, det tar alltså inte in information från sig själv. Faktum är att jag inte hade tillgång till skirmish-läget till en början, då spelet trodde jag var offline. Du måste såklart vara online för att spela.

"Det är ett tomt skal"

Till och från är The Settler: New Allies en helt okej upplevelse. Världen är fin och fylld av ambience. Det hade kunnat bli något fint, men jag undrar i mitt rätt upprörda sinne hur det kunde gå så här illa. För 600 kronor eller så borde Ubisoft haft ett AAA-spel att erbjuda, men det är ett tomt skal. Det finns stadsbyggare/RTS på Steam för halva priset i early access, där innehållet är större och betydligt mer detaljerat.

Känner jag Ubisoft rätt kommer de försöka rätta till det här, och det kommer säkert bli ett helt okej spel. Det är inte där vi är nu, och min enda glädje är att det inte var jag som betalade för spelet.