Jag är 42 år gammal och har därmed växt upp med svåra NES-spel som Mega Man, Castlevania och Battletoads. Souls-spelen har ett liknande tänk där man måste nöta bossarna tills alla mönster och faser sitter i ryggmärgen. Denna sorts svårhetsgrad stör mig inte utan är snarare något jag välkomnar. Men som med allt finns det gränser, och Wo Long: Fallen Dynasty passerar denna gräns redan den första timmen.

Jag har nog aldrig stött på en första boss som är så svår som den på den inledande banan. Spelet har inte ens lämnat tutorialläget innan det slänger denna boss mot mig. Jag var helt övertygad om att den var en del av inlärningsdelen och att det var meningen jag skulle dö. Det visar sig dock inte vara fallet, och här inleds en period i mitt liv av ilska och frustration. Men efter cirkus 2 000 försök så lyckas jag äntligen fälla bossen med ett glädjeskrik. Tack och lov satte inte den här bossen svårhetsgraden för hela spelet, det blir mycket lättare efter det inledande kapitlet. Men svårhetsgraden fortsätter vara väldigt ojämn. Och man funderar varför de placerar en sådan svår boss direkt i början?

Wo Long är lite som ett mer offensivt Souls-spel.

Jag gör det kanske lätt för mig genom att kalla Wo Long ett Souls-liknade spel placerat i Kina. Men det är både rätt och fel beskrivet på samma gång. Upplägget är väldigt likt From Softwares titlar, men två saker skiljer Wo Long från till exempel Dark Souls.

Det första är hur spelet är upplagt i banor (kallas här slagfält). Så det är ingen sammanhängde värld utan jag presenteras för en karta där jag kan hoppa mellan de olika banorna. Dessa fungerar dock väldigt likt Souls-spelen, med små variationer som att jag istället för att tända en eld får sätta ned flaggor. Vid flaggorna kan jag samla chi till att levla, och här kan jag även vila. Vilket också innebär att fienderna ute på banorna återupplivas. Banorna innehåller förstås också en rad bossar av olika valörer och grad av utmaning.

Det andra som skiljer är stridssystemet. Där Souls-spelen anammar ett mer defensivt tänk så kör Wo Long på mycket mer offensiva strider. Det finns nämligen ingen stamina-mätare att förhålla sig till och här handlar det om att i stridens hetta kunna parera inkommande attacker för att sedan kontra med egna.

"Kör du defensivt och bara blockar attacker kommer du få det svårare"

Ju mer du attackerar och träffar, desto svårare kommer fienden ha att parera och kontra. Samma sak gäller omvänt, och kör du defensivt och bara blockar attacker kommer du få det svårare att parera och kontra. Detta syns på en mätare som svänger beroende på hur striden går. Systemet påminner därmed om Sekiro blandat med Ninja Gaiden. Detta är givetvis en förenklad förklaring av systemet, men poängen är att Wo Long är ett offensivt spel som straffar sköldpaddsspelande.

Storyn är inspirerad av Lou Gaunzhongs bok Romance of the Three Kingdoms. Spelet utspelar sig således under senare delen av Han-dynastin i en fiktiv version av Kina. Det känns helt rätt att sätta spelet i denna fantasy-version av landet, med en medeltida design på vapen och rustningar som ändå ger frihet åt berättelsen. Karaktärerna länar även rörelsemönster från diverse kinesiska kampsporter. Kombinerat dem med grafiken och stilen så påminner spelet om gamla kung-fu-rullar vilket jag själv är ett stort fan av. Musiken är också väldigt bra och jag fann mig själv dröja kvar lite extra i startmeny för att lyssna på introt.

Det var en disig dag i Kina.

Det enda jag egentligen har att kritisera är den ojämna svårhetsgraden. Likt Souls-spelen går det ta hjälp av andra spelare online om man får det svårt med bossar. Det finns även NPC-karaktärer man kan hyra som hjälp, men just på första bossen kan man inte göra något av detta. Dessutom är den datorstyrda karaktär man får sig tilldelad totalt värdelös. Allt detta kombinerat gör att bossen är onödigt svår och om jag inte hade recensionsspelat hade jag nog gett upp efter 100 försök. Det är inget fel med utmaningar men tyvärr tror jag många kommer missa detta spel på grund av den brutalsvåra starten.

Jag gillar ändå Wo Long: Fallen Dynasty, men jag rekommenderar det främst till er som är vana av denna typ av spel. Ni andra som är nyfikna bör nog ta en titt på demon innan ni bestämmer er för att öppna plånboken, för svårhetsgraden i början är brutal.

Fotnot: Testat på Xbox Series X. Spelet är släppt till pc, PS5, PS4, Xbox Series och Xbox One.