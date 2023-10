EA Sports spelserie för ishockey känns lite som den där leken där man gömmer något bakom ryggen och ens kompis får knacka på en axel för att antingen få något kul eller ingenting alls (eller ännu värre – något hemskt!).

Det är i alla fall så jag känt kring NHL-spelen de senaste åren. De gör riktigt grymma grejer, men sen gör de också idiotiska grejer och släpper igenom massvis med buggar och möjligheter att utnyttja spelets brister till den mån att det blir tråkigt att spela.

"Udda fel som bara inte ska missas av ett professionellt spelföretag"

Knackar man NHL 24 på ena axeln hittar man ett nytt innovativt spelsätt som passar både nya och rutinerade spelare. Och bumpar man den andra får man en bajsmacka fylld med udda fel som bara inte ska missas av ett professionellt spelföretag som EA Sports.

Ett lysande exempel är backen Daniel Glad i Djurgården i Hockeyallsvenskan (credd till min vän och före detta kollega Mats som upptäckte detta). Daniel finns givetvis med i DIF:s trupp i spelet. Inga konstigheter. Problemet är att han gifte sig förra sommaren och bytte efternamn till just Glad från Bertov. Och… EA Sports har lyckats få med både Daniel Bertov och Daniel Glad i Djurgårdens trupp i spelet. Fast det är samma person. De har dessutom olika nummer och olika rating. Det är så pinsamt dåligt, åtminstone för oss som bryr oss om svensk hockey. Vilket inte EA Sports verkar göra – det har de visat gång på gång med hur de hanterar till exempel matchtröjorna för olika europeiska klubbar.

Glad är inte glad att Bertov (även känd som Glad) är med.

Men sen har vi den andra delen av spelet. Där man i spelläget World of Chel har tusentals olika val när man bygger sin egen avatarspelare i form av ansikte, hjälm, klubba, skridskor, skägg, målgest etcetera – jag är imponerad att de inte börjat lotta ut färgglada suspensoarer till höger och vänster vid det här laget. Det är en enorm databas med till synes obetydliga prylar, men för de som tycker om att lira en sorts rollspelshockey är detta helt fantastiskt, särskilt de som spelar EASHL och tävlar mot andra i turneringar. Och den delen av serien växer så det knakar, särskilt nu när de introducerar full cross-play (även om spelet inte finns till PC).

"NHL 24 blandar och ger med toppar och dalar"

Ni förstår dock säkert vart jag försöker komma med denna text – att NHL 24 blandar och ger med toppar och dalar. Å ena sidan har de infört roliga saker i själva spelet på isen – ”Exhaust Engine” och ”Goalie Fatigue” är väl de största förändringarna där man kan pressa ner motståndare genom att hålla fast pucken i offensiv zon, och sen trötta ner målvakten genom mycket tempo och frenesi i sina målchanser. Bägge är i mina ögon bra tillägg, även om de behöver tweakas något då det sker lite väl ofta att man får ökade skills i 30 sekunder.

Å andra sidan har vi det faktum att spelet släpptes till allmänheten (de som köpte lyxversion samt de som har EA Play (max 10 timmar)) så sent som 3 oktober – men vi har ändå en patch som släpptes på releasedagen med massvis av ändringar och buggfixar. Det som fick mig att höja extra mycket på ögonbrynen med patchen var denna mening: ”Fixed an issue when reporting players for a terrorist threat you would be taken to the main menu. The game will now report the player properly”. Är vi på den nivån att folk rapporterar terroristhot via TV-spel? Och hur upptäckte de buggen? Om någon kan ta reda på detta vore jag oerhört tacksam.

Spelmässigt är NHL 24 bättre än NHL 23. Förutom tidigare nämnda Exhaust Engine och Goalie Fatigue finns det också nya ”Total Control”-styrningen av spelarna. Det tar sin tid att bemästra men är ett roligt grepp på hur man kontrollerar spelet och spelarna. Tidigare använde man knappt knapparna till höger på handkontrollen med ”Skill Stick” (förutom att lyfta klubban och byta kedjor). Med Total Control använder du dem till att göra avancerade finter offensivt och kontrollera backarna på ett bättre sätt defensivt.

Men NHL 24 är ändå till 96 % (killgisssning, jag har ingen källa på detta) en copy-paste på förra årets spel. Och förrförra, dessutom. Och så vidare. Visst, Hockey Ultimate Team har lagt till ”Moments” där man ska återuppleva klassiska händelser i historien och klara av utmaningar. Men det är väl allt. I övrigt är HUT där de stått och stampat i många år nu. Ett par nya korttyper – men samma gamla Rivals, Champs, Rush, Squad Battles etc. Har du spelat det förut känner du utan tvekan igen dig. Du lirar matcher, tjänar poäng, får nya spelarkort för att bygga din trupp starkare och starkare. Jag tror du har koll på hur det funkar om du läser den här texten. Ultimate Team har ändå funnits i EA Sports spel sen åtminstone 2008 (jag tror att Fifa var först med det i alla fall, sedan följde NHL och Madden på).

Och där är vi nu. Med en kopia av förra årets spel, men med en hel del förbättringar på isen kombinerat med okunskap och buggar. EA Sports vill till exempel hävda att cross-play är en stor nyhet, men det fanns redan förra året (men inte fullt ut). Tycker inte att de bör skryta om det två år i rad bara för att de inte fick det att funka till 100 % förra året.

När jag började spela NHL-spelen för över 20 år sen (trodde jag, när jag började räkna ordentligt visade det sig att det var över 30 år sen) så var de mainstream-spel. EA Sports jobbade vidare på succéerna från bland andra Ice Hockey och Blades of Steel och skapade fantastiskt roliga spel till alla möjliga konsoler som i mina ögon var långt före andra sportspel.

"Jag spelar hellre NHL 96 på mitt Super Nintendo"

Nu känns det som att de tappar fans år efter år. De som spelar är plikttrogna, de älskar hockey och skulle förmodligen känna det som en sorts otrohet om de började lira FC 24 eller varför inte NBA 2K24. Det luktar lite som att spelserien är på väg att dö ut, och det är aningen självförvållat men också på grund av bristen på konkurrens de senaste åren. Serien har sina trogna fans, de är lojala och de skulle spela oavsett hur dåligt spelet skulle vara. Särskilt i Finland, där de bästa NHL-spelarna kommer ifrån (TV-spelsmässigt alltså).

Riktigt så elak ska jag inte vara dock, NHL 24 är ett helt okej sportspel med en begränsad budget jämfört med EA Sports andra lir (fotbollsspelet har cirka 50 gånger fler spelare/kunder sist jag kollade). Men okej är så långt jag sträcker mig denna gång. Jag spelar hellre NHL 96 på mitt Super Nintendo alla dagar i veckan om jag är ute efter spelglädje i mitt hockeylirande framför en skärm.

Fotnot: Testat på PS5. NHL 24 släpptes den 6 oktober till PS5, PS4, Xbox Series och Xbox One.