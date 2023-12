Antalet simulatorer som dykt upp på senare år när det gäller vardagssysslor och kneg är otaliga. Farming Simulator var en av de första tillika största, Euro Truck Simulator är en annan omåttligt populär variant, och även till synes märkliga spel som Powerwash Simulator har inte bara hittat en målgrupp utan även en väldigt stor sådan.

Så även House Flipper, ytterligare ett av dessa simulationsspel men där fokus istället läggs på att fixa i ordning hus. Alltifrån att städa hemma hos någon annan till att köpa, renovera och sälja fastigheter. Sedan släppet 2018 har det växt i popularitet och fått tillskott i form av en handfull olika DLC:n, och nu är det så till sist dags för uppföljaren – lämpligt nog döpt House Flipper 2.

Tvåan är inte en renovering av ettan så mycket som en uppiffning. Ett sandlådeläge har lagts till och möjligheten att bygga om hus har utökats, men mycket känns igen från föregångaren. Och tur är väl kanske det, med tanke på hur lyckad den var. If it ain't broke, don't fix it, och så vidare. Här i Pinnacove, den pittoreska staden vi befinner oss i, tycks emellertid det mesta vara i behov av att fixas. Kampanjen låter oss få småjobb via vår farbror, som att göra i ordning vindsvåningen till en mormors barnbarn eller städa upp efter att ett rockband haft en föreställning i ett garage.

Det är mysiga små historier som levereras i mail, ofta sedan med ett uppföljande telefonsamtal (där de flesta röstskådespelarna är oväntat övertygande). Det är enkla saker, men det hjälper att ge uppdragen lite personlighet. Gradvis låser man upp fler verktyg att använda och i takt med detta växer uppdragen. Totalt sett tog kampanjen mig drygt tio timmar att klara, vilket känns ganska lagom. För många som inte är lika bekymrade som mig om att plocka upp och ställa i ordning saker som inte ingår i uppdragen går det förmodligen fortare.

"Behöva slå ned den igen med slägga är inte särskilt sexigt"

Till sitt förfogande har man soppåsar (att samla skräp i), skrubborstar (att tvätta bort skit med), dammsugare (att… ja ni fattar) och så småningom även lite mer “avancerade” verktyg så som en slägga att demolera väggar och tak med. Vart och ett är sitt eget lilla minispel och det är tydligt att man inte haft de som har bråttom i åtanke när man designat dessa. Nej, istället ska det ta sin tid och man uppmuntras indirekt att jobba tålmodigt och eftertänksamt. Att mödosamt bygga en hel vägg bara för att sedan få för sig att den är på fel plats och därefter lika mödosamt behöva slå ned den igen med slägga är inte särskilt sexigt, så därför gör man bäst i att tänka efter från början. Vilket jag personligen kan känna är helt rimligt.

Man har dock strömlinjeformat det någorlunda jämfört med föregångaren. Borta är behovet att sitta och skruva i varenda skruv som behövs, eller agera rörmokare. Detta sköter sig självt numera och känns som en positiv utveckling då det knappast hörde till de mer minnesvärda aspekterna i originalet. En puritan kanske upplever det annorlunda.

Mindre trevligt är gränssnittet. Att växla mellan de olika verktygen är rätt otympligt och känns inte särskilt anpassat för PC. Resultatet blir att det ganska snabbt blir frustrerande att exempelvis inreda ett hus på grund av all extratid som spenderas i att snubbla sig fram genom menyer, inte minst innan man vant sig. Å andra sidan är tidigare nämnda sandlådeläge rätt tacknämligt här med andra former av navigering – inte minst för spelarkaraktären själv som där kan flyga runt fritt medan man bygger!

Genom detta läge kommer det även att kunna genereras massvis med innehåll framöver för de som vill ha mer än tio timmar av idogt jobbande. Detta då vi spelare kan bygga hus, skita ner dem och sedan ladda upp dessa som jobb för andra spelare att göra. Fiffigt! Dessutom har ett väldigt gediget system för att ändra färg, mönster och texturer på möbler, tapeter och annat lagts till vilket ger en helt annan dimension när det gäller att inreda och sätta en egen touch på saker. Det påminner lite om The Sims 3, i det avseendet.

"Jag menar, var är mina gardiner?"

Med det sagt saknas en del, både från föregångaren och i allmänhet. Jag menar, var är mina gardiner? Det finns inga! Inte heller är det mycket av det som lades till i DLC:n som tagit sig in i grundspelet här (husdjur!), inga före/efter-foton, minikartan har ersatts av någon form av inlevelsedödande sjätte sinne och det är rena gissningleken att lista ut vad husköpare vill ha – för inte fasen har de vare sig önskemål eller krav.

Summa summarum är House Flipper 2 alltjämt en gedigen upplevelse för den inneboende husrenoveraren, men med mycket utrymme för mer.

Fotnot: Spelet släpptes till pc den 14 december. Testdator: Ryzen 7 3700X, Geforce RTX 3070, 32 GB RAM.