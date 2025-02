Många som gillar taktiska skjutare minns nog SWAT 4 och möjligen trean. Däremot tror jag få minns SWAT 2. Spelet var nämligen ett strategispel man såg ovanifrån och det handlade om att klicka runt sina insatspoliser och med hjälp av taktiska manövrar ta ut förövarna och frita gisslan.

Varför nämner jag nu detta?

Jo, för att Door Kickers 2 är något av en andlig uppföljare till det spelet. Det handlar om att läsa av kartan och sen använda sin elitstyrka för att ta ut brottslingarna och frita gisslan eller arrestera eftersökta personer. Detta i ett ovanifrånperspektiv. Till min hjälp har jag förstås min elitstyrka, men också en rad olika vapen som går att modifiera med sikten, ljuddämpare och annat som jag låser upp. Utöver vapnen finns det taktiskt utrustning som västar, kofötter, ormkameror och annat som kan hjälpa teamet att utföra uppgifterna.

Soldaterna, som alla har namn, levlar i takt med att jag klarar uppdragen. Det är dock permadöd som gäller, så om de dör på uppdragen är det borta spelet ut. Blir de skadade måste de vila och läka innan de kan sättas in i tjänst igen. Det gör att jag bryr mig om manskapet och vill undvika dödsfall och skador under uppdragen. I alla fall minimera detta så långt jag kan.

"Jag kan koordinera mitt team i flera steg"

Door Kickers 2 är enkelt att lära sig grunderna av, men det har ett djup för de mer taktiskt intresserade. Jag kan pausa spelet och rita upp en ingångsplan där jag planerar hur soldaterna ska gå in i ett rum. När jag sedan trycker play-knappen utförs alla order samtidigt, vilket gör att jag har full kontroll i hur jag täcker alla vinklar och vrår. Det går dessutom att sätta så kallade Go-koder där allt under kod A görs samtidigt för att sedan gå över till kod B. Detta innebär att jag kan koordinera mitt team i flera steg. Under A kan jag till exempel låta två team sätta sprängladdningar på en dörr, för att under B (när laddningen har sprängts) stormar teamen rummet från olika håll.

Spela i realtid eller planera allt före. Du väljer. Han kallas problemlösaren.

Det är en viss fröjd när en planerad stormning funkar och alla mål tas ut utan att mina soldater skadar sig. Ännu mer så när ett uppdrag klaras perfekt. Det blir nästan en besatthet att börja om uppdragen tills allt klaffar. Det går också köra på Iron Man och då kan du inte börja om utan får leva med dina misstag. Det skapar en helt annan spänning i spelet.

"Det blir nästan en besatthet"

Grafiskt är spelet en lättviktare. Samtidigt känns det som jag sitter vid ett planeringsbord och styr runt mina soldater, vilket är charmigt. Ljudet gör vad det ska, även om det inte är något speciellt. Det är ljuddämpade skott, militärslang och dörrar som sprängs. Det som man förväntar sig.

Det finns fristående uppdrag, kampanjer och ett co-op läge online. Det märkliga är att jag måste köra igenom 15 fristående uppdrag för att ens få starta kampanjerna, vilket är ett konstigt val. Där det första spelet var mer fokuserat på insatspoliser är detta mer åt militärhållet. Kampanjerna utspelar sig i ett fiktivt Mellanösternland och det handlar om att ta ut terrorister, frita gisslan eller fånga in viktiga personer. Detta innebär också att det kan utpelas på gator med flera hus, och banorna är således större än i Door Kickers. Det blir ju en helt annan taktik att bedriva strid i stadsmiljö än att storma en lägenhet. Banorna genereras slumpartat och det känns aldrig som jag spelar om dem, även om själva uppdragsmålen kan vara desamma.

Välj rätt sorts soldater. Alla har sina styrkor och svagheter. Skada – inte bra!

"Ett fantastiskt litet spel"

Door Kickers 2 är väldigt beroendeframkallande. Det är lätt att starta upp och köra en bana och sen fortsätta med ”bara en till”. Spelet kan dock bli klurigt och svettigt när man har ett hus kvar och lite osäker på hur man på bästa sätt ska storma. Men ack så givande när den perfekta planen går i lås.

Det är också riktigt kul att köra co-op med en kompis online och skapa de perfekta planerna. Men fiender kan ibland känns lite konstigt placerade på grund av slumpen. Det har några gånger hänt att alla fiender placerats i samma hus, så när jag öppnar dörren står där 20 snubbar med vapen riktade mot mig. Det känns ibland också som att de fuskar lite och vet var jag är, trots att jag inte avslöjat mig. Men allt som allt är Door Kickers 2 ett fantastiskt litet spel som jag kommer lägga många timmar i framöver.

Fotnot: Door Kickers 2 släpps skarpt den 10 februari till pc.