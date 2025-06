Efter en intressant men lång diskussion om mat väljer jag att avsluta samtalet med Freddy i köket för att röra mig mot bingen där mina små blå kan få lite välförtjänt vila. Det har varit några timmar fyllda av samtal med mängder av karaktärer, och det börjar bli lite tungt i huvudet och aningen kämpigt att komma ihåg alla nya bekantskaper. Den där Lux är en dryg typ som jag hoppas kunna undvika. Men cowboykillen Abel är rätt trevlig, och Betty likaså. Jag har stött på en hel radda unika figurer som allihopa har sin egen historia och motivation.

Twisten i den här historien är att ingen av de nämnda individerna är mänsklig – eller ens levande varelser. Samtliga är delar av inredningen, från soffan i vardagsrummet till kartongerna i skrubben.

Nej, jag har inte tappat det helt – jag spelar Date Everything.

Med ett par Dateviators blir inget sig likt! Det går att skanna (och dejta) nästan allting. Fantina är ordförande i spelarens fan club.

Jag har tagit mig an en del snurrigt vrickade spel i mina dar. Goat Simulator är tokigt på sitt sätt, Katamari Damacy påminner om en feberdröm och Death Stranding är, oavsett hur filosofisk man tillåts vara, rätt konstigt. Men jag tror nog att Date Everything tar någon sorts pris när det kommer till knasiga spelidéer. Målet är alltså att dejta icke levande ting och se vart det leder – blir det kärlek, vänskap eller rent hat?

"En grälsjuk sjökapten som materialiseras från ett flaskskepp"

Spelet inleds med att jag söker och får anställning som kundtjänstmedarbetare hos ett större företag. Jag hinner emellertid bara med ett par ärenden innan min tjänst ersätts av en artificiell intelligens. Fast i någon sorts limbo som orsakats av att företaget inte kan sparka mig på lösa grunder får jag alltså gå hemma med full lön. Men det blir ingen lång, trist tillvaro. Precis efter att jag fått foten levereras nämligen ett mystiskt paket som visar sig innehålla ett par högteknologiska solglasögon. Brillorna, som kallas för “Dateviators”, har förmågan att frammana humanoida manifestationer ur annars livlösa saker. Efter en kort introduktion till mekaniken är det bara att starta dejtandet.

Under de första timmarna hinner jag med att prata med en grälsjuk sjökapten som materialiseras från ett flaskskepp på spiselkransen, en analog tv med mindervärdeskomplex gentemot mer flexibla digitala streamingtjänster, och den åldrade trappan Stella som uppenbart lurats in i ett pyramidspel. Alla har sina egenheter som kan leda in på både korta och långa pratstunder. Vissa leder till uppdragssekvenser där du måste prata med dem flera gånger, eller leta upp andra figurer som går att hitta runt om i hemmet.

Spelet blir lite av en sandlåda för den nyfikna och man kan välja om man vill hitta nya bekanta eller nöja sig med att föra relationen framåt med de man redan träffat. Fulländade relationer ger dig erfarenhetspoäng som matas in olika kategorier beroende på vem du stiftat bekantskap med. Högre poäng leder till nya valmöjligheter i framtida diskussioner då du fått mer koll på läget.

Även om det finns en hel del att utforska när det kommer till alla individer är själva spelvärlden rätt begränsad. Du kan röra dig relativt fritt omkring i det lilla huset och när en pryttel aktiveras är det alltid spännande att se hur utvecklarna valt att illustrera karaktären ifråga. All dialog och alla dejter består av tjusiga illustrationer av figuren som med en handfull olika poser förmedlar hur samtalet går, men man får ofta förlita sig på sin egen fantasi

Knasigt är bara förnamnet.

De spektakulära solglasögonen har också en persona, Skylar, och hon dyker ibland upp för att komma med små innehållsvarningar (trigger warnings om du så vill) om figuren man pratar med har tendenser att halka in på samtalsämnen som kan vara lite känsliga. Som stalkning, depression eller bara har en vana att prata lite snuskigare än andra. För även om alla har sina egna personligheter är många av dem väldigt benägna att rivstarta flörtandet.

"Har en vana att prata lite snuskigare än andra"

Det finns en del mysterier och problem som man kan lösa om man vill, exempelvis vem som skickat dig de tekniskt avancerade bågarna och varför. Men det blir lätt lite tradigt om man vill lösa dem på ett effektivt sätt. Du har nämligen bara möjlighet att genomföra fem konversationer per dag (och en per persona) innan glasögonen måste laddas och du som huvudperson måste gå till sängs. Jag gissar att detta implementerats för att utvecklarna ska kunna ha koll på antalet dagar som gått och hur ramberättelsen utvecklar sig, men det blir lite jobbigt att tvingas springa och sova för att kunna följa berättelsetrådarna framåt.

Mobilen hjälper dig att hålla koll... ... men vissa appar syns bara när brillorna är på.

Sen är det tyvärr inte helt lätt att hålla reda på vem man väljer att initiera ett snack med. Det är helt enkelt lätt att ta fel. Abel är personifieringen av alla bord, Shelly alla hyllor och Dunk alla träningsredskap. Men inte löpbandet, han heter Kristof och är en egen individ. Så det blir lätt lite irriterande när man vill hitta nya bekantskaper eller lösa någons problem, och man råkar börja prata med fel karaktär. Något annat gameplay utöver att gå runt och prata saknas egentligen men det är imponerande hur ambitiös studion varit. Totalt finns det 100 objekt att dejta och alla gestaltas av professionella röstskådespelare. I sin mobiltelefon går det lätt att se vem som gör rösten till respektive karaktär. Där går det också att få en bra översikt för alla föremål samt ledtrådar till var icke upptäckta dejtobjekt gömmer sig.

För att du ska falla pladask för Date Everything behöver du nog ha en förkärlek för visual novels och inte bli uttråkad av att ta sig igenom långa konversationer. Men antalet karaktärer, faktumet att alla har sin egen röst och personlighet, den skruvade idén, den höga ambitionsnivån och den ohyggliga mängden samtalstrådar lyfter spelet till en godkänd nivå i min bok. Perfekt att ge sig i kast med om man är trött på mer våldsamma titlar och vill prova ett spel där relationer står i centrum!

Fotnot: Date Everything släpps den 17 juni till pc, PS5, Xbox Series och Switch. Testat på pc.