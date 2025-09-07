Lite läskigt är det när tiden kommer ikapp en på det här viset. Jag grottade ner mig lite i min historik som skribent och det visade sig att 2010 publicerade jag tydligen min första recension av ett NHL-spel här på FZ. 15 år sen! Även om det spelet kanske inte gills som ett av de riktiga hockeyspelen då det var till Wii med en medföljande hockeyklubba där knattar kunde tacklas. Men ändå. Hockey som hockey?

Nu är det dock dags för ännu en version av det ”riktiga” NHL att testas. Det som många av oss spelat sen 1991 (då behövde de inte lägga till årtal, det hette bara NHL Hockey, eller EA Hockey här). Där du får spela äkta, riktig, realistisk ishockey utan megasupertacklingar eller monsterslagskott som (till exempel) Dominik Hasek ändå räddar med en tånagel.

Såväl 1991 som 2010 var det ganska ont om spellägen med mikrotransaktioner, om jag inte minns fel. NHL 11 var först ut med Hockey Ultimate Team (hockeykortsläget där EA Sports jättegärna vill ha dina mikrotransaktioner) och det är där de flesta spenderar sin tid i alla sportspel från sportspelsjätten.

"Både mer realistiskt och underhållande"

Spelkänslan är finfin, grafiken ofta bländande (med vissa undantag). Största nyheten på isen är enligt mig ICE-Q 2.0 som bidrar till att göra spelet både mer realistiskt och underhållande på samma gång med massvis av attribut, spelstilar och målvaktsbeteende. Byggd på riktig matchdata från NHL, dessutom. Mer realism igen, yay! Och det märks faktiskt, särskilt om man känner till de riktiga proffsens verkliga styrkor och svagheter. De största spelarna rör sig otroligt verklighetstroget, inte minst målvakterna.

Men det är ändå något som saknas fortfarande, i jakten på fullständig realism kan utvecklarna ha råkat göra ett tv-spel lite för tråkigt. Jag säger inte nödvändigtvis att vi behöver ett NHL Hitz 2003 av EA Sports, men jag vill ändå att det ska smälla mer och vara lite mer kaos. Eller till och med kaoz med Z.

Glada miner i landslagsbåset – vanligare i hockey än fotboll nu... "Jag döper dig till "Clipping"

Men, vi hoppar vidare till fler nyheter, och varför inte prata lite Be A Pro – ett spelläge med extrem potential att vara roligt för hockeyälskare, men som länge fått stå i skuggan av HUT (mer om det sen). Nu har det hänt! Spelläget där du själv kliver in i rollen som hockeyproffs har fått en rejäl uppgradering. Här finns ett narrativ kring din spelare där besluten får faktiska konsekvenser – i en snyggare förpackning än tidigare. Okej, det är inte perfekt än (fortfarande väldigt linjärt och ibland rätt kass dialog) men det är ett steg framåt och visar att utvecklarna lyssnar på sina fans.

(ÄNTLIGEN!)

"Inget banbrytande – mer av samma"

Men ja, jag behöver ju prata HUT också då det är det mest populära spelläget. Och det har fått en skjuts framåt också, och känns mer lik det FC 25 jobbat med. Några nya menyer, ett par nya spellägen (HUT Seasons och Cup Chase), stora möjligheter att jobba sig uppåt även offline, och trevliga tillägg för de (majoriteten) som håller till online. Men inget banbrytande – mer av samma.

Och jag skulle inte drömma om att låta bli att nämna er som lägger ner en enorm tid på detta spel via World of Chel. Som bygger en egen avatar och jobbar vidare på den, skapar lag, fixar turneringar, pratar och skrattar tillsammans online – jag önskar ärligt talat att sportspelen utvecklats mer mot era preferenser än för HUT-delen. Tyvärr lär ni varken bli besvikna eller särskilt överraskade i år. Det känns som det brukar – men med mer detaljer under huven. Som X-Factors, ändrade turneringsinställningar, gratis Season Pass, och det faktum att du nu kan överföra din klubb från NHL 25 till 26. Och samtidigt som jag skriver det inser jag att det är så det alltid borde varit...

Fel spel...

NHL 26 är för hockeyfans. De som verkligen älskar hockey. Och inlärningskurvan är därför väldigt brant. Medan EA Sports FC kräver färre speltimmar för att vara åtminstone halvbra och ha en chans mot toppspelare. Plus att fotboll är hela världens sport, så FC är mer för gemene man (eller barn). Och det är väl ett av NHL-spelens återkommande problem – att det är svårt att locka nya fans till spelen, så även med detta lir. Inte minst när de bara går att spela på de nya konsolerna.

"Mer realism än någonsin"

Budgeten för spelutveckling håller sig därför på en mycket lägre nivå än till exempel FC och Madden NFL – och med det i åtanke är NHL 26 ett välgjort och stundtals glimrande ishockeyspel. Men återigen – det känns som att de gör spelet enbart för oss hockeynördar. På gott och ont, antar jag – de som gillar det, älskar det och viger stora delar av sitt liv till det. Och för de invigda finns i årets upplaga gott om djup, nya karriärmöjligheter och mer realism än någonsin.

Man kan bara undra vad de hade kunnat åstadkomma om NHL-serien haft samma spelarskara – och resurser – som sina storabröder.

Fotnot: NHL 26 släpps till PS5 och Xbox Series den 12/9. PS5-versionen testad.