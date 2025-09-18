”Det är det bästa fotbollspelet någonsin!” – parafraserat citat från varje gång ett nytt Fifa/FC har släppts. Det har gjort det svårt för mig att lita på folk i allmänhet, och utvecklare från EA Sports i synnerhet. FC 26 är inget undantag. Nu sägs utvecklarna äntligen ha lyssnat på fansen/spelarna och gjort ett fotbollsspel som i stort sett alla kommer att älska.

Och vet ni – de är på god väg.

"En härlig känsla infinner sig"

Jag drar igång en FUT-match med startlaget och några extra packs (inklusive en Alexander Isak på topp och Bukayo Saka till höger…) och en härlig känsla infinner sig i mitt inre. Bollen passas runt lite, det skapas ett par målchanser, det är närkamper, jag släpper in några mål… Men det är rolig fotboll! Med ”lagom” realism – så där så att man vet att det är ett tv-spel, men också så att man känner igen sig från PL-matchen man nyss kikade på.

Det här har varit svårt för både FC/Fifa och andra spel från EA Sports. Hur realistiskt

kan man göra ett spel utan att göra det tråkigt? Jag tycker FC 26 träffar mitt i prick på den punkten. Det har ett ”competitive mode” för sina onlinelägen, men också ett ”authentic mode” för karriärslägen och liknande matcher som körs offline. Vill man verkligen spela autentisk fotboll så går det absolut. Men ska du jobba dig upp i divisionerna online så är det en mer arkadliknande fotboll du får vänja dig med och acceptera.

Och det är ändå där, på gräset, som den mesta speltiden kommer att spenderas, och där måste jag säga att EA Sports lyckats. Det är roligt att spela online mot andra. Det är skoj att lira offline med eller mot en polare. Det är till och med kul att köra de autentiska matcherna i karriärlägena. Och! Det är fortfarande fruktansvärt underhållande för oss fotbollsnördar att spela ”Clubs” och låsa fast sig vid en position en hel match (jag testade mittback, fick knappt röra bollen mer än ett par brytningar, älskade det!).

Hur trovärdig vill du ha din fotboll?

Så, spelglädjen är tillbaka, mer än på mycket länge (typ Fifa 21, tror jag). Vad mer erbjuds? Ja, Zlatan FC förstås – men klubben där alla spelare är Zlatan är ju mer av en marknadsföringsploj för att sälja fler spel, så det bockar vi av som en kul grej, helt enkelt. Det är toppen att Zlatan blivit en Icon att kunna spela med, så klart, men då tycker jag att Kennedy Bakircioglu också förtjänar ett kort…

"Spelglädjen är tillbaka"

Football Ultimate Team har inte ändrats så mycket. Alltså spelläget FUT, som gissningsvis 99 % av alla fotbollsgamers spelar nuförtiden, och som jag redan pratat om en hel del. Det sägs att superkort inte kommer komma lika tidigt denna säsong. Att man ska ha en längre kurva för detta så inte alla har 99-ratade spelare redan i april/maj. Vi får se – men det verkar lovande (förutom en Team of the Week på Haaland med 91 i rating redan första veckan…).

Nytt för i år är Live Events, där du får spela med olika lag beroende på utmaningarna till eventet i fråga. Kul, om man hinner med det! Det kommer även komma Gauntlet-turneringar som kräver mycket av din trupp då du kommer behöva ha olika lag för varje omgång. Kul, om man hinner med det!

Gräset är grönt.

Men fokus bör som alltid vara på Rivals, divisionssystemet inom FUT, förutom helgturneringarna i Champs så är det Rivals som bör ge mest belöningar i form av paket och kort. Och ni har säkert förstått det vid det här laget – paket och kort är det man lever för i FUT. Det finns tusentals videos på TikTok som kan bekräfta det påståendet. Och det är också kul – om man hinner med det!

"Kul – om man hinner med det"

EA Sports spel är rätt krävande och har varit det länge. NHL tror jag varit värst, men även FC med sina 15 Champions-matcher på en helg (plus allt det andra) gör att det är svårt att hinna/hänga med och det är lätt att FOMO uppstår. Man ska alltså lägga 4-5 timmar en helg enbart på en turnering inom ett spelläge? Det är tufft, och i mina ögon för mycket.

Med det sagt - FC 26 har inte så mycket mer än så, på gott och ont. FUT är avhandlat redan, men sen då? Man kan spela karriärläge som spelare (ganska identiskt från FC 25, men med ett par irrelevanta tillägg), och man kan spela på en fast position med sina onlinevänner i Clubs.

Det finns ett genomarbetat offlinespelläge och det är Manager Career, alltså där man får leka Football Manager, fast i FC-miljö. Live Challenges är ett nytt påfund, där du ska klara av utmaningar som tränare för olika klubbar. Allt från ”Vinn 5 matcher” till ”Undvik nedflyttning samtidigt som du säljer spelare för minst 20 miljoner dollar”. Kul idé, om man gillar sånt. Att vara manager är kul, men jämfört med Football Manager eller till och med Premier Manager 2 från början av 90-talet, känns det fortfarande som ett light-alternativ.

Mina intryck av FC 26 är överraskande goda, måste jag säga. Fotbollen är både trevlig och rolig, och man behöver jobba HÅRT för att försvara sig i diverse onlinelägen. Samtidigt som det finns möjlighet att hitta mer realism via det autentiska spelläget.

"Mest lovande på länge"

EA Sports har stått och stampat på samma gräsplan i ett par år nu, men med årets fotbollsspel har de äntligen tagit ett steg framåt. Kan de bara hålla kvar och bygga vidare på det kommer vi fotbollsnördar ha glädje av spelserien en lång tid framöver. FC 26 är kanske inte det bästa fotbollsspelet någonsin – men det är det mest lovande på länge.

Fotnot: FC 26 släpptes den 26 september till pc, PS4/5, Xbox Series/One och Switch 1/2. Testat på PS5.