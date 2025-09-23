Man brukar säga att “I krig och kärlek är allt tillåtet”. Efter att ha tillbringat ett antal timmar ihop med Atsu i Ghost of Yotei tycker jag att det vore rimligt att addera “hämnd” in i det ordspråket.

"Jag väljer våld framför återhållsamhet"

Likt en godispåse på en lördagskväll ligger fiendelägret och väntar framför mig. Vakternas facklor dansar i mörkret medan jag smyger mig närmare. Jag skulle kunna spatsera fram och utmana dem i en klassisk stand-off, öga mot öga, men det är inte min stil. Istället tar jag mig fram till en punkt med ännu bättre översikt och planerar min framfart. Likt en glödgad kniv genom rumsvarmt smör gör jag processen kort med en handfull fiender innan jag blir upptäckt av en vakt som faktiskt sköter sitt jobb. Larmet går och resterande soldater kommer sättande i full kareta med dragna vapen. Många skulle lägga benen på ryggen men jag väljer våld framför återhållsamhet och låter stål möta stål. Klingor viner genom luften, skrik från vettskrämda motståndare ekar över nejden och i ögonvrån ser jag hur min vargkompanjon slutit upp för att bistå mig i kampen. Blodstänk färgar marken röd och efter en stunds intensivt stridande infinner sig lugnet. Jag skakar vant bort blodet från mitt vapen, visslar till mig min häst och ser hur solens först strålar träffar trädtopparna. Jag plockar fram kartan, markerar nästa intressanta mål, och sätter sedan av ut på den gräsbeklädda slätten. Jag är här några timmar in i äventyret och många fler ska det bli innan eftertexterna rullar.

Det har gått strax över fem år sedan Sucker Punch släppte sitt kritikerrosade Ghost of Tsushima och med tretton miljoner sålda exemplar kan det inte klassas som något annat än en succé. Förväntningarna på uppföljaren har därför varit stora och jag hinner inte lägga många minuter med Ghost of Yotei innan jag inser att utvecklarna själva förstått allvaret inför det stundande släppet.

Efter en gåshudsframkallande introduktion, där vår protagonist Atsu lämnas fastnaglad av en katana i ett brinnande träd efter att först ha tvingats se sin familj massakreras framför henne, är det tydligt att vår hjältinna inte är ute på någon resa med lyckligt slut. Hennes mål är hämnas på sin familjs banemän, rövarbandet The Yotei Six, och sedan följa dem in i döden. Ramberättelsens inledning har en riktigt mörk ton och även om resterande timmar jag tillbringar med Atsu inte blir fullt lika dystra är det uppenbart att anslaget är mer allvarligt än i föregångaren.

Vackert som en tavla. Och här kan du faktiskt måla en. Ett stycke stygg kråk-gubbe ska hittas. Får det vara lite svamp? Man kan se lååångt bort.

Skådeplatsen utgörs denna gång av Ezo, i skuggan av det mäktiga Fuji-liknande berget Yote, och är en av de vackraste spelvärldar jag tagit del av. Många gånger har de spektakulära vyerna som målats upp fått mig att utbrista både “Men herregud” och “Näe!”. Vi befinner oss i en riktigt förstärkt verklighet där outsinliga strömmar av löv i all världens färger konstant fladdrar genom vinden, majestätiska tranor ständigt lyfter från flodbankarna och massiva bergsformationer tornar upp sig vid horisonten. Möjligheten att speja ut över världen är också imponerande. Jag kan stå på ett berg och med min kikare upptäcka platser tvärs över spelvärlden som sedan visar sig finnas nedklottrade på min vältummade karta.

"En av de vackraste spelvärldar jag tagit del av"

Till att börja med är den tämligen tom, men den fylls på av Atsu som själv plitar in ny information om omgivningen, både med egna teckningar av saker hon sett och mindre kartbitar som man själv passar in på rätt plats i små pusselmoment. För att hålla koll på alla mål och sidouppdrag sorteras de smidigt in i olika kategorier som gör det lätt att få en överblick över vad som ligger framför en.

Huvudberättelsen, som ger mig väldiga vilda västern-vibbar trots den japanska inramningen, är spännande men det är lätt att förirra sig ut på olika stickspår. Det känns som att det händer något runt varje krök och Atsu har massor av mindre aktiviteter att ta sig an. De flesta ger fördelar och möjlighet att klättra i olika utvecklingsträd. Många känns igen, men det finns också en del del nyheter. Bland annat kan du måla tavlor, lira det myntbaserade minispelet zeni hajiki, träna svärdshugg på bambu, bada i varma källor, spela det japanska musikinstrumentet shamisen, jaga bovar, följa rävar och hjälpa vargar. Givetvis förekommer det också regelrätta dueller där blickar och klingor av stål ställs mot varandra samt konfrontationer med kringvandrande ronins. Världen känns överlag mer levande, och det nytillskott jag uppskattar mest är möjligheten att slå upp egna läger där jag kan laga mat, fixa ammunition, spela musik och snacka med besökare som kan dyka upp. Atsu börjar som en ensamvarg, men under spelets gång kommer hon att skaffa sig flera nya vänner som kan hjälpa henne.

En stor förändring är mängden tillgängliga vapen. I det förra spelet fick vi, utöver pilbågar och lite annat, nöja oss med en traditionell katana i kampen mot de invaderande mongolerna. I jämförelse kan Atsu bära med sig en rejält utökad arsenal. Hon börjar visserligen med endast ett svärd, men under äventyrets gång får hon möjlighet att tillskansa sig både det ena och det andra. Min personliga favorit blir snabbt den dödliga kusarigaman, en rakbladsvass liten lie med tillhörande kedja och tyngd i motstående ände, som efter några upplåsta förmågor blir livsfarlig. Men den väldiga odachin, en nästan löjligt överdimensionerad katana, ligger inte långt efter. De har också lyckats skapa intressanta skildringar av hur Atsu lär sig använda sina nya vapen, men exakt hur får ni utforska på egen hand.

Totalt finns fem primära närstridsvapen att bemästra, en handfull distansditon samt några trixigare varianter som rökbomber och snabba kastknivar. Enligt ett klassiskt “sten-sax-påse”-upplägg är specifika vapen bättre mot vissa fiendetyper, men enligt mina erfarenheter går det bra att hålla sig till de stridsmedel man föredrar – även om det gör somliga konfrontationer lite svårare.

Utöver vapen finns det en hel uppsjö rustningar, masker och huvudbonader att spöka ut sig med. Rustningarna ger diverse fördelar och de kan också förses med amuletter som ger Atsu ytterligare förtjänster. Praktiskt nog är det möjligt att spara sina outfits i färdiga mallar och för egen del har jag haft flera set redo för olika scenarion.

Kartan är bra och används ofta. Skräck är ett effektivt hjälpmedel.

Att spelet stundom är otroligt tjusigt tror jag att vi alla kan vara överens om, men vill man göra det visuellt ännu fräsigare går det att aktivera Kurosawa-, Miike- eller Watanabe Mode. Samtliga tre lägen är inspirerade av kända kreatörer och ger spelet nya audiovisuella tillskruvningar. Kurosawa Mode gör allt svart-vitt och lägger på lite filmiskt brus; Miike Mode flyttar kameran närmare och maxar såväl blodsplatter som lerstänk; och Watanabe Mode adderar nyskriven lo-fi-musik som skapar rätt atmosfär.

"Ett skolboksexempel för vad en uppföljare borde vara"

I mångt och mycket är detta ett skolboksexempel för vad en uppföljare borde vara. Sucker Punch har tagit alla de bra bitarna från föregångaren och adderat ännu mer intressant och underhållande innehåll. Det finns rätt mycket upprepade spelmoment, ibland känns det som att jag klättrat upp för tusen liknande klippor och huggit ner alla kringvandrande stråtrövare i hela Japan. Men många sidouppdrag har ändå begåvats med egna knorrar som får dem att sticka ut. Själv tappade jag lite riktning en bit in i äventyret, men då var det bara att följa den röda tråden i berättelsen så var jag snabbt tillbaka på banan igen.

Ibland får realism stå tillbaka för den konstnärliga friheten, och i Ghost of Yotei gäller det både för den överdrivet färgstarka världen och vissa speltekniska detaljer. Det kan omöjligt falla så många löv hela tiden, det är inte rimligt att kunna bära med sig så många vapen och oavsett hur mycket blod man sölar ned sig med har det en tendens att bara dunsta bort. Men de flesta av dessa känns som medvetna val för att skapa ett både roligare och tjusigare spel. Det är praktiskt att kunna plocka blommor i farten från hästryggen, växla mellan vapen när som helst och återvända till besökta platser på kartan genom ett knapptryck. Men oavsett hur kul det är att smyga runt som ninja måste jag erkänna att fienderna ofta är löjligt ouppmärksamma.

Abzu sliter inte ut smilbanden. Att rida genom blommor gör dig snabbare. Dramatiska dueller – check!

Sucker Punch ska ha en eloge för hur de utnyttjar PS5:ans tekniska tillgångar. Från kontrollens alla finesser till konsolens blixtsnabba SSD-disk. Vid dramatiska sammandrabbningar hörs svärdsklingor skrapa mot varandra ur kontrollens inbyggda högtalare och vibrationsmotorerna jobbar ständigt för att återge vad som sker på skärmen. Det finns också en del trevliga situationer där gyrofunktion och styrplatta används väldigt kreativt, men hur får ni upptäcka på egen hand.

Ghost of Yotei är inget revolutionerande mästerverk, men ändå ett väldigt kompetent och engagerande spel som levererar på samtliga punkter man förväntar sig. Jag spelade på svårighetsnivå “medium” och där bjöds det inte på nämnvärt med motstånd med undantag för vissa bosstrider. Sen måste man köpa att motståndarna inte märker när deras polare huggs ner några meter bort och att vissa delar av fiendelägren inte noterar att det pågår en storskalig strid alldeles intill. Trots det tunga anslaget i början är det förvånansvärt lättsamt och avkopplande. Om du uppskattar öppna, uppslukande världar i ett actionäventyr med skarpslipade ninjavapen är detta verkligen ett spel du bör titta närmare på.

Fotnot: Ghost of Yotei släpps till PS5 den 2 oktober.