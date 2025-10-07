Det här är en recension av kampanjdelen i Battlefield 6. Multiplayer och övriga delar av spelet recenseras separat när det testats ordentligt live. Då sätter vi också betyget.

När man hör ordet "Battlefield" tänker man inte i första hand på en enspelarkampanj. Battlefield är och kommer alltid att vara en multiplayerupplevelse. Ändå har EA och utvecklarna bestämt sig för att lägga krut på att ta fram just ett enspelarläge till Battlefield 6, och den här första delen av recensionen handlar om denna singleplayer-kampanj. Onlinedelen recenseras kort efter släpp, för att ge en rättvis bild av hur allt fungerar i verkligheten, med fullt tryck på servrarna, och inte bara i kontrollerad testmiljö.

Historien kretsar kring NATO och deras nya fiende, Pax Armata. Det hela tar sin början i Georgien, där denna privatarmé ska ta över ansvaret det militära skyddet. Men, till ingens överraskning blir den fredliga överlämningen allt annat än fredlig. Genom tillbakablickar upptäcker huvudkaraktärerna i gruppen Dagger 13 ledtrådar för att lösa mysteriet med vad som egentligen hände, och stoppa en större katastrof.

Karaktärerna är ganska typiska, hårdnackade militärer som alltid pratar om “exfil” och “intel”, att de måste följa överordnades order, och emellanåt hittar ursäkter att berätta bakgrundsinfo. Den som hoppas på individer med personligheter, som Haggard och Sweetwater i Bad Company 2, får leta någon annanstans. Även efter att ha spelat igenom hela kampanjen har jag svårt att berätta något om karaktärerna, utöver att de är soldater. Men jag har åtminstone äntligen lärt mig deras namn.

"En ganska generisk militärstory"

Det finns några ögonblick som glimmar till, bland annat ett som involverar en prickskytt, men i övrigt känns det som en ganska generisk militärstory, och inget som en narrativnörd som jag kommer att återkomma till. Kampanjen är inte heller särskilt lång, utan tar några timmar att spela igenom.

Uppdragen i sig är bombastiska – det går väldigt sällan särskilt många minuter mellan att något sprängs eller rasar samman, och väldigt ofta sker det kontinuerligt. Det är RPG-skott som smäller, byggnader som tillintetgörs, fordon som exploderar, med mycket mera. Inledningsvis är det mycket “spring till punkt A, döda fienderna där, spring till punkt B, gör om samma sak”. Då sitter jag sitter och längtar till "det riktiga" spelsläppet, och att få hoppa in i en Conquest-match istället. Men sedan tar det lite mer fart: andra halvan av kampanjen blir bättre, uppdragen mer variationsrika. Däremot får jag aldrig helt fria tyglar.

Detta är inte Titanfall 2-innoverande på något sätt, men kampanjen gör ett bra jobb med att visa upp vad Battlefield 6 har att erbjuda: många olika vapen (och bra gunplay), diverse gadgets (från ihopfällbara stegar till bombande drönare), storskaligt krig med fordon och – såklart – en massa infanterikrigande. (Men inga jets eller helikoptrar att styra i kampanjen, tyvärr!).

"Grundat i Battlefield-känslan"

Jag spelar igenom andra halvan av kampanjen i ett svep, trots att klockan närmar sig 02:30 en tisdagskväll, och det har mycket att göra med att det man gör hela tiden är grundat i Battlefield-känslan. Fienderna är inga kulsvampar, utan en välplacerad salva sänker omgående de allra flesta. Vissa fiender har lite mer skydd, men träffar man huvudet säckar de ändå ihop ganska snabbt – på normal svårighetsgrad, ska tilläggas. Visst, man skjuter ganska dumma bottar, och det är rätt lätt, men det stillar ändå multiplayer-abstinensen. Och man känner sig som den bästa spelaren i en Battlefield-match – vem vill inte göra det?

En introduktion till det stora slaget

Jag gillar särskilt att man får prova på så många olika saker, och därmed också “lära sig” hur saker görs i onlinedelen: specialförmågor som de olika klasserna har (som ovan nämnda stegar och drönare), olika typer av vapen, hur man kör stridsvagn (inte så intuitivt i början!), eller att man behöver be om revive av sina squad mates för att inte behöva starta om från senaste checkpointen (Och om jag får skicka med något inför släppet på fredag så är det att för i h-lvete, skippa INTE till respawn direkt! Ge lagkompisarna en chans att återuppliva dig!). Under varje uppdrag har man också väldigt gott om möjligheter att byta vapen. Det brukar ligga hagelgevär och kulsprutor strösslade runtom på kartorna, och gott om ammunition, så det är bara att testa och hitta vad man gillar. Dock kan man inte specialanpassa sina vapen i kampanjen, vilket jag hade uppskattat.

På väg mot pyramidala framgångar.

Jag tycker spelet är snyggt, och flyter på bra – inga grafiska problem alls under min genomspelning av kampanjen på Xbox Series X. Grafiken håller en bra nivå och omgivningarna är varierade och väldesignade. Att springa runt med grynig nightvision gillar jag skarpt. De mer cinematiska mellansekvenserna är väldigt detaljerade, och de många, många explosionerna är det främsta ögongodiset när man spelar, men samtidigt lär ingen bli helt överväldigad av grafiken.

En liten besvikelse är faktiskt musiken. Battlefield-ledmotivet är så otroligt maffigt och mäktigt, men jag tycker inte att resten av soundtracket – när det väl hörs – lever upp till det, eller är lika minnesvärt.

Så flyter Battlefield 6 "En riktigt väloljad krigsmaskin" säger Sweclockers efter att ha testat Battlefield 6 med hela 21 grafikkort från Nvidia, AMD och Intel. Bildflyt har fått hög prioritet, konstaterar man. Bildfrekvensen ligger stabilt även i intensiva strider, och även spelare med grafikkort i mellansegmentet bjuds på en upplevelse som både ser bra ut och rullar smidigt. I slutändan är det helt rätt prioritering för ett spel där varje millisekund räknas. ► Läs hela testet på Sweclockers.com

Battlefield 6-kampanjen är kanske inte på egen hand en anledning att köpa spelet, men väl värd att pröva och spela igenom, särskilt om du är frustrerad över att upprepade gånger ha dödats av en jobbig prickskytt online, och känner för att meja ner fiender med mindre tuggmotstånd. En bra uppvärmning inför den stora striden.

Fotnot: Den här del-recensionen gäller enbart Battlefield 6-kampanjen. Hela spelet, inklusive multiplayer, recenserar vi efter releasen. Då sätts också betyget.

BF6 släpps den 10/10 till pc, PS5 och Xbox Series (testad).