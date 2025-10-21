Jag har dödat drakar, räddat galaxer och lett hela arméer till seger, men inget får mig så harmonisk som att högtryckstvätta bort fågelskit från en digital skylift. Powerwash Simulator 2 är här, och jag har aldrig känt mig mer som en munk i knallgula gummistövlar. Om du spelade ettan vet du redan vad som väntar: smuts, vatten och en märklig känsla av mening i det meningslösa. Därmed inte sagt att allt är sig likt.

Här finns saxlyften, ett nytt verktyg som låter mig komma åt höga ytor utan att leka balansakt på stegar. Ytrengöraren – en roterande borste som får markplattor att blänka som nyvaxade golv. Och ”rappelling-gungan”! Plötsligt hänger jag längs en vägg med högtryckaren i handen som någon sorts Temu-Spider-Man med städmani. Det är inte revolutionerande, men det gör skillnad. Jobben flyter bättre, tempot känns jämnare och framför allt slipper jag den där “varför når jag inte den sista ***** millimetern på taket?”-ilskan som ettan ibland bjöd på.

"Terapi för oss som tycker att dammråttor i verkligheten är för socialt laddade"

Kärnan är densamma: jag står där, riktar strålen, ser smutsen försvinna och känner hur hjärnan sakta ställer om till flygplansläge. Powerwash Simulator 2 handlar inte om poäng eller prestation, det handlar om närvaro. Jag vet att det låter flummigt, men det finns få spel som fångar flow på det här sättet. När jag tvättar en gammal sportbil och ser lacken återfå sin glans händer något i kroppen. Pulsen sjunker, axlarna sjunker, och plötsligt har tre timmar försvunnit. Det är terapi för oss som tycker att dammråttor i verkligheten är för socialt laddade.

Nivåerna är rejält tilltagna den här gången. Jag går från art-deco-villor till ökenstäder, industriområden och helt absurda scenarion som känns hämtade från ett LSD-drabbat avsnitt av “Extreme Home Makeover”. Storyn från första spelet fortsätter och känns ungefär lika nödvändig som att berätta vad hanterverkaren ska fixa i valfri Traci Lords-film. Vissa uppdrag är uppdelade i flera steg – först utsidan, sedan insidan – vilket gör det hela mer varierat. Det är fortfarande samma grundloop, men miljöerna ger illusionen av utveckling.

Saker finns att städa.

Och det ser bättre ut också. Ljuset, reflektionerna och vattnets fysik har fått sig en välbehövlig uppgradering. Vattnet ser faktiskt… blött ut. Inte realistiskt på Battlefield-nivå, men tillräckligt för att jag ska vilja luta mig fram mot skärmen och sniffa på nytvättad betong.

Det jag gillar mest med tvåan är alla små förbättringar. Smutsmarkeringen är tydligare, UI:t mer intuitivt, och ljudet när en sektion blir “completely clean” är fortfarande lika tillfredsställande som att göra ett jämfotahopp på en rejäl bit bubbelplast. Det är det lilla som gör det stora.

Co-op für alles

Co-op-läget fungerar nu både online och i split-screen. Dessutom har man fått ett eget huvudkontor. Det går att uppgradera och dekorera lite lätt, vilket känns överflödigt men charmigt. Det blir en bas att återvända till, en liten påminnelse om att jag inte bara tvättar bort smuts, jag bygger ett liv. Ett väldigt rent liv. För även om Powerwash Simulator 2 känns större och snyggare, är det fortfarande samma spel i grunden. Vissa uppdrag är för långa, vissa miljöer lite väl tomma. Och ibland sitter jag där, tre timmar in i ett industriområde, och undrar om jag faktiskt har roligt eller bara har utvecklat någon form av digital städkompulsion.

Några nya verktyg och en handfull QoL-förbättringar räcker inte riktigt för att kalla det här en fullvärdig uppföljare. Det känns mer som ett väldigt bra DLC – ett “Powerwash Simulator Deluxe Edition” snarare än “2:an”. Men det gör mig inte arg. För ärligt talat: jag ville inte ha något helt nytt. Jag ville bara ha fler ytor att göra rena.

Större och mer varierade miljöer står på menyn.

Ljuddesignen är fortfarande mästerlig i sin enkelhet. Den där svaga pshhh-tonen är lika beroendeframkallande som regn på plåttak, och varje klickande “clean complete”-ljud ger en mikrodos dopamin. Musiken håller sig i bakgrunden – lågmäld, nästan meditativ och låter vattensprutet stå i centrum. Det är jag, vattnet och smutsen. Och ärligt talat: mer behövs inte.

"Powerwash Simulator 2 gör exakt vad det ska"

Spelet påminner mig om varför jag föll för originalet. Det är ett spel som inte låtsas vara mer än det är. Det handlar inte om att rädda världen – det handlar om att rädda en rostig husvagn från sin egen förnedring. Det finns en sorts stilla poesi i att tvätta digital smuts i en tid när världen känns skitig på alla plan. Jag tror det är därför jag fastnar. När jag står där med min virtuella högtryckstvätt, känner jag att något i livet åtminstone blir rent.

Powerwash Simulator 2 gör exakt vad det ska. Det förbättrar, förfinar och förlänger utan att förstöra magin. Det är inte banbrytande, men det är förbaskat avkopplande. För mig är det här en perfekt mix av zen och OCD. En påminnelse om att ibland behöver jag inte fler explosioner – bara tvätt, tro och transcendens.

Fotnot: Powerwash Simulator 2 släpps den 23 oktober till pc, PS5, Xbox Series och Switch 2. Testat på PS5 Pro.