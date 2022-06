Sommaren är på ingång och det innebär långa dagar och sköna kvällar som är perfekta för spel och film. Specifikt skräckfilm är ämnet för veckans fråga – ett ypperligt tema för att komma i stämning inför dagens lanseringen av det filmiska skräckspelet The Quarry. Rysaren är inspirerad av The Cabin in the Woods och Jag vet vad du gjorde förra sommaren, och därför handlar veckans fråga kort och gott om vilken skräckfilm som är din favorit.

I formuläret nedan finns ett gäng omtyckta (eller fruktade) alternativ listade. Rösta på din favorit och komplettera dit svar i kommentarstråden, för att övertyga FZ:s medlemmar om att just ditt val är den bästa skräckisen!

