Samling vid frontlinjen! En vecka före den officiella lanseringen den 10 november av Call of Duty: Modern Warfare III är Campaign Early Access live på alla plattformar. Och du har fortfarande chansen att tävla i den stora lanseringstävlingen Ghost Your Boss.

Om du lyckas lösa samtliga tre gåtor kommer du att vara med i dragningen om prispaket, inklusive att få betalt för karensdagen när du spelar MWIII på lanseringsdagen (även om du har slut på semesterdagar) – och mycket mer.

Call of Duty vill påminna alla som deltar att de på intet sätt uppmuntrar till olovlig frånvaro från jobbet. Underrättelsetjänster uppger dock att sjukfrånvaron världen över skjuter i höjden varje år när ett nytt Call of Duty släpps och vill säkerställa att du får kompensation för din tid.

I Modern Warfare III kommer vi att se den ökända, älskade och hatade Vladimir Makarov göra sin återkomst då han utökar sitt grepp över Call of Duty-världen, vilket får Task Force 141 att kämpa som aldrig förr. På Playstation 5 hjälper snabb laddning, 4K-upplösning, 3D-ljud, adaptiva triggers och haptisk feedback dig att stödja Task Force 141 och möta det ultimata hotet och försöka rädda världen.

Vinnaren av Ghost Your Boss-tävlingen kommer att tillkännages den 7 november. Call of Duty: Modern Warfare III lanseras globalt på konsol och PC den 10 november.

► Till tävlingen