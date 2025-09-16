I rollen som nordisk säljchef på skärmtillverkaren Agon by AOC har Peter Nordstrand i åratal stöttat spelare, lag och organisationer inom e-sport – en värld där titlar som Counter-Strike och League of Legends dominerar. Men när han själv ska utmana vänner och kollegor är det oftast de mer renodlade sportspelen som plockas fram.

Just därför pratar han lika gärna om vikten av en riktigt kompetent gamingskärm för FPS-spelare som för dem som hellre befinner sig på virtuella racingbanor eller fotbollsplaner.

Peters resultat i veckans quiz: 7 av 12

Hur det sedan faktiskt gick för Peter när han väl fick chansen att briljera i ett sportspelsquiz är väl en annan femma. Så här säger han själv om resultatet:

Jag ska inte ljuga. Jag var kaxig när temat presenterades – men tydligen hade jag kunskapsluckor jag aldrig kunnat drömma om. Det blir att slicka såren ett tag efter den här dikeskörningen…

Men som vi säger i Bajen: Skit i resultatet, AOC är bäst ändå!

