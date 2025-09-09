I betalt samarbete med Electronic Arts.

Känner du krutdoften? Battlefield 6 är bara en dryg månad bort, och strax efter spelsläppet väntar Slaget. För att det ska bli någon action på slagfältet krävs dock lagmedlemmar, vilket leder oss in på nästa del i rekryteringskampanjen – ett quiz med Battlefield-tema.

Slaget får nytt datum

Antalet frågor är 19, för att uppmärksamma att Slaget nu har fått ett nytt datum, den 19 oktober. Skriv upp det i filofaxen, ta ett djupt andetag och gör ditt bästa.

Medlemmar med hög poäng är med och tävlar om direktplatser till FZ:s Slaget-trupp. Chanserna att vinna spelnyckel och bli en pusselbit i lagledare Tompas lagbygge ökar också om du kommenterar ditt resultat i tråden.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i en quiz.