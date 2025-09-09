I betalt samarbete med Electronic Arts.
Känner du krutdoften? Battlefield 6 är bara en dryg månad bort, och strax efter spelsläppet väntar Slaget. För att det ska bli någon action på slagfältet krävs dock lagmedlemmar, vilket leder oss in på nästa del i rekryteringskampanjen – ett quiz med Battlefield-tema.
Slaget får nytt datum
Antalet frågor är 19, för att uppmärksamma att Slaget nu har fått ett nytt datum, den 19 oktober. Skriv upp det i filofaxen, ta ett djupt andetag och gör ditt bästa.
Medlemmar med hög poäng är med och tävlar om direktplatser till FZ:s Slaget-trupp. Chanserna att vinna spelnyckel och bli en pusselbit i lagledare Tompas lagbygge ökar också om du kommenterar ditt resultat i tråden.
Slaget: FZ mot SweClockers i Battlefield 6 den 19 oktober
Höstens stora onlinedrabbning mellan FZ och SweClockers äger rum den 19 oktober – och än finns det platser kvar i truppen.
Skulle du inte värvas efter din prestation i quizet finns alltid möjligheten att knipa en plats genom rekryteringsformuläret. Klicka dig vidare nedan och fyll i din ansökan om du inte redan gjort det!
✅
1 augusti:Första anmälningsfasen öppnar[/b]
✅
9–10 augusti: Öppen betafas 1
✅
14–17 augusti: Öppen betafas 2
✅ 11 september: Rekryteringsquiz med BF-tema
✅ 10 oktober: Battlefield 6 släpps
✅ 19 oktober: Slaget <- OBS! Nytt datum!
Sponsras av Electronic Arts
Denna artikel produceras i betalt samarbete med Electronic Arts. Tack vare sponsorskap och samarbeten kan FZ fortsätta erbjuda högkvalitativt innehåll utan kostnad för dig som läsare.
Battlefield 6 är ett PEGI 16-spel.