I betalt samarbete med Electronic Arts.

Snart ska det avgöras om det är FZ eller SweClockers som är bäst på Battlefield 6. Den 19 oktober är datumet för Slaget, men vill du vara med och tävla om en spelnyckel och plats i laget behöver du skicka in din anmälan senast den 21 september.

Dags att ladda upp med tips, taktik och pepp inför den stora drabbningen.

Har du inte anmält dig till Slaget än? Då är det hög tid att fylla i rekryteringsformuläret.

Tips från coachen: Florian Le Bihan

Den före detta professionella spelaren Florian Le Bihan titulerar sig numera principal game designer på DICE och är en del av teamet som arbetar med Battlefield 6. Vi tog en pratstund för att höra mer om vad som hänt sedan betan och be om några heta tips inför Slaget.

Florian Le Bihan har tidigare spelat Battlefield 4 professionellt för Fnatic och vunnit flera stora turneringar.

Battlefield 6-betan lockade många spelare. Vilken feedback fick ni från communityn?

– Vi fick massor av feedback. Jag skulle säga att den till största delen var väldigt positiv. Men som utvecklare tittar jag alltid på saker vi kan förbättra.

Personligen fokuserar jag på kärnstriderna. Jag har tittat på hur vapnen känns och till exempel på det vi kallar time to kill och time to death. Vi går igenom all den feedbacken för att göra justeringar.

Vi har också tittat på rörelserna, och vi har använt allt detta för att göra vissa ändringar inför lanseringen. På andra områden har vi tagit del av feedback om stridsavstånd och liknande saker, samt kartornas storlek, eftersom vi hade ett ganska begränsat antal kartor i den öppna betan.

Det finns fyra klasser i spelet och en av dem är assault. Hur tycker du att spelarna kan få ut mest av den här mer dynamiska klassen?

– Ja, assault är en väldigt spännande klass. Det är den klass du vill ha längst fram för att vara först med att bryta igenom. Den har de bästa verktygen för att gå i täten.

"Support är hörnstenen i Battlefield – den håller laget vid liv"

Den har bra uthållighet i strid, och du kan också se till att resten av din trupp och resten av ditt lag kan följa efter dig. Det finns några prylar som inte fanns med i den öppna betan, som stegen, vilken låter dig ta med laget till specifika områden men också öppna upp flankmöjligheter som annars hade varit svårare att nå utan hjälp av en assault-spelare.

Vid lanseringen kommer vi också ha spawn-beacon tillgänglig. Så du kan använda assault för att skapa öppningar och respawn-positioner för att flankera fiendens lag på ett enkelt sätt.

Vilken är din personliga favoritklass att spela och varför?

– Recon. Jag menar, recon är mångsidig – du kan agera prickskytt på långt håll, men du kan också gå nära och använda saker som C4 för att flanka fienden och slå ut stridsvagnar och liknande. Så jag gillar verkligen att spela recon personligen.

Min andra favorit är support. Det är klassen som håller ihop laget. Den är riktigt bra att ha med sig till frontlinjen där den ser till att laget håller sig vid liv. Du förser dem med hälsa och ammunition. Jag skulle säga att support är hörnstenen i Battlefield.

Du bygger kring den klassen för att säkerställa att du alltid kan trycka framåt och ta målen – eller försvara dem för den delen.

Har du några tips på hur man lär sig kartorna snabbt och hittar sätt att ligga steget före motståndarna?

– Man bör vara väldigt medveten om var målen vanligtvis är placerade – förstå flödet i kartan, vart folk kommer försöka ta sig. Vad är den allmänna samlingspunkten för striderna? Om du spelar någon karta i Battlefield så finns det alltid en punkt där det pågår mer strider än andra.

Så jag tror att du måste vara medveten om det, förstå vilka vägar som leder till de punkterna och liknande. För att lära sig det finns det egentligen inte så många genvägar – du måste helt enkelt spela kartan en hel del.

Vissa kartor är mindre, så det är lättare att lära sig dem, men det handlar ändå om att spela och så småningom kommer du att lära dig dem. De är oftast ganska raka i sin utformning. Vi har byggt dem med ett väldigt bra flöde i åtanke.

Så det finns liksom huvudvägar och sådant, och sedan finns det förstås flankmöjligheter som du själv kan skapa.

"Att se spelarna använda förstörelse kreativt i betan har varit riktigt häftigt"

Finns det något särskilt minnesvärt ögonblick från betan eller utvecklingen av Battlefield 6 som du kan dela med dig av?

– Jag har faktiskt spelat väldigt mycket av betan, så jag skulle nästan behöva välja ut vissa stunder. Men kanske kan jag istället reflektera över hur vi internt har spelat det här spelet så länge, haft så många speltester och sett kartorna utvecklas. Vi började spela på ett visst sätt internt – och sedan ser man hur spelarna faktiskt spelar kartorna, hittar nya strategier och spelar på ett helt annat sätt. Det har varit väldigt intressant att se skillnaden.

Specifika ögonblick jag har lagt märke till är hur folk använder förstörelse, och hur de använder traversal på kreativa sätt för att ta sig in i vissa områden. Det har varit väldigt spännande att se under den öppna betan – även om det ibland varit på ställen där vi har fått fundera på om vi verkligen vill att spelarna ska kunna vara.

Och användningen av förstörelse har varit riktigt häftig. Vi har lagt ner så mycket arbete på förstörelse, och att se spelarna använda det på kreativa sätt i den öppna betan har varit riktigt kul.

Florian svarade på fler frågor under vår pratstund. Läs vidare på SweClockers.

Tompa: "Laget får inte slappna av" Enligt (relativt) säkra källor syns @Tomas Helenius allt som oftast bära en liknande stridshjälm som på bilden nu för tiden. Kanske hjälper det honom i arbetet med att välja de bästa spelarna till Slaget-truppen, eller så har han bara blivit spritt språngande galen. Hur som helst verkar det varken saknas motivation eller självförtroende hos FZ:s lagledare. Slaget närmar sig. Hur är känslan? – Känslan är god. Rekryternas meriter ingjuter självförtroende, det är inga duvungar som anmält sig till det här slaget. Och Battlefield har varit en del av FZ:s DNA ända sedan 1942 ... förlåt, 2002. Hur förbereder du dig inför den stora bataljen? – Den vanliga rutinen: två mils löpning i gryningen, armhävningar på knogarna och sen frukostgröt kokad av järnskrot och Swec-Fredriks ångestsvett. Det luktar ... seger! Många skulle nog säga att FZ är stora favoriter att ta hem Slaget, i och med att det är ett renodlat spelcommunity. Hur hanterar du den pressen? – Jag uppmanar laget att inte slappna av. Vi ska inte blunda för att vi möter ett djupt hårdvarukunnigt gäng, trygga med sina dyra grafikkort och välventilerade chassin. Men vi ska väl tro att skickligheten på slagfältet fäller avgörandet, att det inte är en materialsport. Vad tror du kommer att överraska SweClockers mest när ni väl möts i Battlefield 6? – Att FZ är så ödmjuka där uppe på toppen av prispallen. Ordet är fritt. Skicka med lite pepp till FZ nu när det snart är dags att spika laget och kliva ut på slagfältet! – Det här är VÅRT slagfält!

Visst är det lätt att se fram emot Slaget med en sådan lagledare? Vill du också vara med och strida för FZ? Än är det inte för sent att vinna en spelnyckel och plats i truppen. Läs mer nedan!