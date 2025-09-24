Om mindre än en vecka är det dags att återvända till Japan i Ghost of Yōtei – den fristående uppföljaren till hyllade Ghost of Tsushima, som beskrevs som ”en samurajdröm” i FZ:s recension. Den här gången utspelar sig berättelsen på 1600-talet, där du tar rollen som legosoldaten Atsu på en blodig hämndturné genom landskapen runt berget Yōtei.

Spelet släpps den 2 oktober och nyheter vad gäller såväl spelmekanik som vapenarsenal utlovas. Visst kittlar tanken på att få svinga dubbla katanas?

Visa din Yōtei-pepp och vinn spelnyckel

Har du redan dragit på dig hatt, rustning och tagit ledigt den 2 oktober? Kommentera i forumtråden vad du ser mest fram emot att uppleva i Ghost of Yōtei, så kan du vinna spelet digitalt lagom till släppdatumet. Lycka till!

Tävlingen avslutas den 1 oktober 2025 kl. 23:59. Vinnaren utses av en jury och kontaktas via forumets system för interna meddelanden (PM).

Tävlingsregler FZs tävlingar arrangeras för medlemmarna i samarbete med en eller flera medarrangörer och sponsorer. Att delta i tävlingen är kostnadsfritt. För att delta behöver du ett gratis medlemskap och ha fyllt 18 år. Generella villkor Specifika tävlingsregler finns angivna i den aktuella artikeln och gäller framför dessa villkor. Vid frågor eller synpunkter om tävlingen, kontakta oss gärna!

FZ förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra tävlingen och dess villkor. Detta kan innebära att bidrag och vinster ogiltigförklaras.

Om inte annat anges, ska alla tävlingsbidrag lämnas in på svenska.

Medarbetare hos FZ, sponsorer och medarrangörer får inte delta i denna tävling. Tävlingsvinsten Vinnarnen presenteras i den här artikelns tillhörande forumtråd inom två veckor efter publiceringsdatum. Förseningar kan dock inträffa.

Vinnaren kontaktas via ett privat meddelande (PM) i forumet och behöver svara inom 14 dagar. Om du inte svarar inom den tiden, går vinsten förlorad utan kompensation.

Om en jury utses, består den av FZs medarbetare. Deras beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.

Tävlingsvinster kan inte bytas ut mot kontanter eller andra produkter. Tävlingsvinster omfattas inte heller av normal garanti eller ångerrätt. Tillstånd och rättigheter Genom deltagande ger du FZ samt tävlingens medarrangörer och sponsorer obegränsat tillstånd att använda ditt bidrag globalt och royaltyfritt.

Du garanterar att du själv har skapat tävlingsbidraget. Du ansvarar även för att du har nödvändiga rättigheter och tillstånd för allt material du använder. Om bidraget innehåller bilder på personer, behöver du ha deras tillstånd att publicera bilderna. Personuppgifter För att administrera tävlingen och distribuera vinster behandlar FZ personuppgifter som namn, adress, e-post och telefonnummer. Dessa uppgifter används endast i syfte för tävlingen och lagras i högst 12 månader. Enligt gällande integritetslagstiftning har du rätt att få information om, samt korrigering av dina personuppgifter hos oss. Missbruk och diskvalificering FZ förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som strider mot reglerna eller bedöms som olämpliga. Fusk, sabotage, upphovsrättsbrott, osportsligt beteende och andra överträdelser kan leda till avstängning från FZ tjänster. Eventuella bedrägeriförsök kan komma att polisanmälas. FZ förbehåller sig även rätten att ta bort allt material som på något sätt utgör eller kan befaras göra intrång i tredje mans immateriella rättigheter, på något sätt är olagligt eller i strid med FZ regler eller värderingar, i något avseende bryter mot dessa tävlingsvillkor, eller som FZ efter eget gottfinnande anser vara olämpligt. Vinstskatt Eventuell skatt på vinster betalas av vinnaren. Kontakta Skatteverket för mer information om gällande lagar och regler. FZ kan inte ge skatterådgivning.

Sponsormeddelande Ghost of Yōtei – släpps exklusivt på PS5 den 2 oktober 300 år efter händelserna i Ghost of Tsushima tar du rollen som legosoldaten Atsu i Ghost of Yōtei. Med katanan i högsta hugg du genom norra Japans vilda landskap på jakt efter de sex laglösa som dödade din familj många år tidigare – men längs vägen väntar mer än bara hämnd. Ghost of Yōtei släpps exklusivt på PlayStation 5 och blir tillgängligt den 2 oktober 2025. ► Läs mer om Ghost of Yōtei