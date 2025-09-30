I betalt samarbete med Electronic Arts.

Ärade aspiranter. Laget är spikat.

Lagledare Tompa har grottat ner sig i rekryteringsformulär, följt prestationer i Battlefield 6-betan och analyserat quizresultat. Efter veckor av sömnlösa nätter lämnade han med darrande händer slutligen över sin lista.

Här är de FZ-medlemmar som ska ta sig an SweClockers i årets mest laddade communityfajt, Battlefield 6: Slaget.

Vad händer nu då?

Slaget äger rum kl. 18.00 den 19 oktober och beräknas pågå i omkring 3 timmar. Själva matchen spelas i bäst av tre:

• SweClockers väljer en karta

• FZ väljer en karta

• Progamledaren väljer den tredje

Spelarna samlas på Discord innan matchstart och kommunicerar via kanalen under matchen. Inbjudningar till den dolda kanalen för FZ:s lagmedlemmar skickas ut löpande. All information om server att ansluta till och annat som är bra att känna till kommer också att delas i god tid innan Slaget.

Redan nu kan alla hoppa in på Geeks Discord och den öppna kanalen #slaget-allmänt och börja peppa varandra.

Slaget streamas live

Valentin "Wakkaah" Lundin håller i Slagets livestream.

Även om du inte ska vara med och slåss på slagfältet är Slaget en händelse som inte får missas. Hela bataljen kommer att streamas live och programledare är ingen mindre än @Wakkaah, som brukar underhålla oss med sina FZplay-sändningar.

I sändningen får vi dessutom följa lagledarna @Tomas Helenius (FZ) och @Rosenvik (SweClockers). Båda har webbkamerorna inkopplade och är redo att ge sina analyser och guida styrkorna i striderna.

Slaget-sändningen kan följas på Youtube, Twitch samt på FZ.se och Sweclockers.com. Du kan redan nu ställa in en påminnelse på Youtube eller Twitch.