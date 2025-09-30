I betalt samarbete med Electronic Arts.
Ärade aspiranter. Laget är spikat.
Lagledare Tompa har grottat ner sig i rekryteringsformulär, följt prestationer i Battlefield 6-betan och analyserat quizresultat. Efter veckor av sömnlösa nätter lämnade han med darrande händer slutligen över sin lista.
Här är de FZ-medlemmar som ska ta sig an SweClockers i årets mest laddade communityfajt, Battlefield 6: Slaget.
FZ:s lag till Battlefield 6: Slaget
@Tomas Helenius (lagledare)
Grattis till er som blivit uttagna! Ni garanteras plats i Slaget den 19 oktober och får varsin spelnyckel till Battlefield 6 (skickas via PM vid ett senare datum).
Känn din fiende: Här är SweClockers Slaget-trupp.
Vad händer nu då?
Slaget äger rum kl. 18.00 den 19 oktober och beräknas pågå i omkring 3 timmar. Själva matchen spelas i bäst av tre:
• SweClockers väljer en karta
• FZ väljer en karta
• Progamledaren väljer den tredje
Spelarna samlas på Discord innan matchstart och kommunicerar via kanalen under matchen. Inbjudningar till den dolda kanalen för FZ:s lagmedlemmar skickas ut löpande. All information om server att ansluta till och annat som är bra att känna till kommer också att delas i god tid innan Slaget.
Redan nu kan alla hoppa in på Geeks Discord och den öppna kanalen #slaget-allmänt och börja peppa varandra.
Slaget streamas live
Även om du inte ska vara med och slåss på slagfältet är Slaget en händelse som inte får missas. Hela bataljen kommer att streamas live och programledare är ingen mindre än @Wakkaah, som brukar underhålla oss med sina FZplay-sändningar.
I sändningen får vi dessutom följa lagledarna @Tomas Helenius (FZ) och @Rosenvik (SweClockers). Båda har webbkamerorna inkopplade och är redo att ge sina analyser och guida styrkorna i striderna.
Slaget-sändningen kan följas på Youtube, Twitch samt på FZ.se och Sweclockers.com. Du kan redan nu ställa in en påminnelse på Youtube eller Twitch.
Bli backupspelare – anmäl dig till en öppen plats i Slaget
Rekryteringsperioden är över och Team FZ har fått sitt grundlag. Nu spelas ju dock Slaget en 32 mot 32, vilket betyder att laget måste förstärkas ytterligare. Det är här de öppna platserna kommer in i bilden. Dessa kommer att vara tillgängliga för alla som har anmält intresse via rekryteringsformuläret nedan, samt har köpt en egen kopia av Battlefield 6.
Blev du inte uttagen finns alltså fortfarande chansen att få vara en del av det lag som ska ge SweClockers på moppen den 19 oktober. Har du ännu inte gjort slag(!) i saken? Skicka in din ansökan nedan!
Datum att ha koll på
✅ 10 oktober: Battlefield 6 släpps
✅ 19 oktober kl. 18.00: Slaget
Tidigare artiklar om Slaget
Denna artikel produceras i betalt samarbete med Electronic Arts. Tack vare sponsorskap och samarbeten kan FZ fortsätta erbjuda högkvalitativt innehåll utan kostnad för dig som läsare.