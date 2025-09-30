En riktigt fullmatad samlarbox med rykande färska Little Nightmares III låter inte precis som en mardröm, eller hur? Var med i Bandai Namcos tävling här på FZ så kan du kamma hem limiterade Little Nightmares III – Mirror Edition och en snygg t-shirt!

Det enda du behöver göra är att svara rätt på tre frågor om spelserien och beskriva hur en ultimat myspyskväll med Little Nightmares III ser ut. Vi vill ha dina svar senast fredag 17/10 och vinnaren utannonseras kort därefter. Notera att det är PC-versionen av spelet du kan vinna.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i tävlingar.

Tävlingen avslutas den 17 oktober 2025 kl. 23:59. Vinnaren utses av en jury och kontaktas via forumets system för interna meddelanden (PM).

Sponsormeddelande Little Nightmares III släpps 10 oktober – förboka och få LN1 Enchanced Edition på köpet Little Nightmares III tar oss till mardrömslika Spiral, där samarbete är det enda sättet att överleva. För första gången i Little Nightmares-serien kan du möta barndomens rädslor tillsammans med en vän i online co-op, eller spela ensam sida vid sida med en AI-styrd följeslagare. Little Nightmares III släpps den 10 oktober på PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch och Nintendo Switch 2. Förboka en digital kopia av Little Nightmares III nu, så får du även tillgång till Little Nightmares Enhanced Edition på PS5, Xbox Series och PC! ► Läs mer om Little Nightmares III