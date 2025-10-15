I betalt samarbete med Electronic Arts.
Rekryteringen är över, 64 soldater + reserver är utvalda och nu återstår bara att ta reda på vilket community som faktiskt levererar när det gäller. På söndag drabbar FZ och SweClockers samman i Battlefield 6: Slaget och det bubblar av förväntan i Slaget-kanalen på Geeks Discord.
Nedan läser du mer om lagen, reglerna för Slaget och var du hittar livestreamen.
Följ Slaget live kl. 18
Livestreamen startar söndag 19 oktober kl. 18.00 och sänds på Youtube, FZ och SweClockers. FZ Play-bekantingen @Wakkaah håller i trådarna medan de båda lagens lagkaptener rapporterar direkt från frontlinjen.
Tips! Klicka in på videon och sätt en påminnelse så att du inte riskerar att missa festen:
Regler och upplägg
Slaget avgörs i bäst av tre matcher och spelas i läget Conquest med låsta klasser. Båda lagen har fått välja varsin karta och Wakkaah har valt den tredje.
Spelläge: 32 mot 32
Kartor: Siege of Cairo, Operation Firestorm och Liberation Peak
Beräknad tid: Ca 3 timmar
När: Söndag 19 oktober kl. 18.00
Här är lagen som ska spela Slaget
Bit för bit har FZ:s Slaget-trupp utmejslats, och nu kan den beskådas i all sin prakt här nedanför. Detta är de 32 tappra spelarna som ska försvara FZ:s heder som spelcommunity. Dessutom sitter ett gäng reserver redo på bänken. Det finns med andra ord gott om resurser för att kunna tufsa till Team SweC på söndag.
Team FZ
@Tomas Helenius (lagledare)
På motståndarsidan väntar 32 lika stridssugna datorentusiaster, utrustade med hårdvara i toppklass, dubbla skärmar, kylpasta och skruvmejslar, bara utifall att någon komponent skulle börja strula under kvällens gång.
Team SweC
@Rosenvik (lagledare)
MrFrall
IMPANI
HerrAnderzzon
krEJZi
Alexraptor
JungHak
Colorful
DragonRapide
Azureye
Linus82
Rajmo
MrApe
JinxSwe
Skrutt84
KastarN
Sneakyprayer
Sebskiii
HenrikN
Andra94
Broderbluff
sebstr
Ullman
Wobbleto
unforgottenlive
Niwa
gabrielhaapa
kebab arne
Diako
frong
Sher!kan
Hissatsu
Följ Slaget och vinn Battlefield 6
FZ:s kombattanter behöver kärlek under Slaget. Häng med i chatten och visa ditt stöd för Team FZ, så är du samtidigt med och tävlar om drops i form av spelkoder till Battlefield 6 under hela sändningens gång. Ses på söndag!
Missa inte Battlefield 6: Slaget den 19 oktober!
Den 19 oktober kl 18.00 är det dags att bänka sig framför skärmen och kolla på Slaget. Har du missat vad det handlar om, eller vill återvända till de artiklar som har lett fram till söndagens stora batalj, finns allt samlat här nedan.
