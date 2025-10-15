I betalt samarbete med Electronic Arts.

Rekryteringen är över, 64 soldater + reserver är utvalda och nu återstår bara att ta reda på vilket community som faktiskt levererar när det gäller. På söndag drabbar FZ och SweClockers samman i Battlefield 6: Slaget och det bubblar av förväntan i Slaget-kanalen på Geeks Discord.

Nedan läser du mer om lagen, reglerna för Slaget och var du hittar livestreamen.

På söndag bänkar vi oss framför livesända Slaget.

Följ Slaget live kl. 18

Livestreamen startar söndag 19 oktober kl. 18.00 och sänds på Youtube, FZ och SweClockers. FZ Play-bekantingen @Wakkaah håller i trådarna medan de båda lagens lagkaptener rapporterar direkt från frontlinjen.

Tips! Klicka in på videon och sätt en påminnelse så att du inte riskerar att missa festen:

Regler och upplägg

Slaget avgörs i bäst av tre matcher och spelas i läget Conquest med låsta klasser. Båda lagen har fått välja varsin karta och Wakkaah har valt den tredje.

Spelläge : 32 mot 32

Kartor: Siege of Cairo, Operation Firestorm och Liberation Peak

Beräknad tid: Ca 3 timmar

När: Söndag 19 oktober kl. 18.00

Här är lagen som ska spela Slaget

Bit för bit har FZ:s Slaget-trupp utmejslats, och nu kan den beskådas i all sin prakt här nedanför. Detta är de 32 tappra spelarna som ska försvara FZ:s heder som spelcommunity. Dessutom sitter ett gäng reserver redo på bänken. Det finns med andra ord gott om resurser för att kunna tufsa till Team SweC på söndag.

På motståndarsidan väntar 32 lika stridssugna datorentusiaster, utrustade med hårdvara i toppklass, dubbla skärmar, kylpasta och skruvmejslar, bara utifall att någon komponent skulle börja strula under kvällens gång.

Team SweC Klicka för mer information @Rosenvik (lagledare) MrFrall IMPANI HerrAnderzzon krEJZi Alexraptor JungHak Colorful DragonRapide Azureye Linus82 Rajmo MrApe JinxSwe Skrutt84 KastarN Sneakyprayer Sebskiii HenrikN Andra94 Broderbluff sebstr Ullman Wobbleto unforgottenlive Niwa gabrielhaapa kebab arne Diako frong Sher!kan Hissatsu

Följ Slaget och vinn Battlefield 6

FZ:s kombattanter behöver kärlek under Slaget. Häng med i chatten och visa ditt stöd för Team FZ, så är du samtidigt med och tävlar om drops i form av spelkoder till Battlefield 6 under hela sändningens gång. Ses på söndag!