Rekryteringen är över, 64 soldater + reserver är utvalda och nu återstår bara att ta reda på vilket community som faktiskt levererar när det gäller. På söndag drabbar FZ och SweClockers samman i Battlefield 6: Slaget och det bubblar av förväntan i Slaget-kanalenGeeks Discord.

Nedan läser du mer om lagen, reglerna för Slaget och var du hittar livestreamen.

På söndag bänkar vi oss framför livesända Slaget.

Följ Slaget live kl. 18

Livestreamen startar söndag 19 oktober kl. 18.00 och sänds på Youtube, FZ och SweClockers.  FZ Play-bekantingen @Wakkaah håller i trådarna medan de båda lagens lagkaptener rapporterar direkt från frontlinjen.

Tips! Klicka in på videon och sätt en påminnelse så att du inte riskerar att missa festen:

Regler och upplägg

Slaget avgörs i bäst av tre matcher och spelas i läget Conquest med låsta klasser. Båda lagen har fått välja varsin karta och Wakkaah har valt den tredje.

  • Spelläge: 32 mot 32 

  • Kartor: Siege of Cairo, Operation Firestorm och Liberation Peak

  • Beräknad tid: Ca 3 timmar

  • När: Söndag 19 oktober kl. 18.00

Här är lagen som ska spela Slaget

Bit för bit har FZ:s Slaget-trupp utmejslats, och nu kan den beskådas i all sin prakt här nedanför. Detta är de 32 tappra spelarna som ska försvara FZ:s heder som spelcommunity. Dessutom sitter ett gäng reserver redo på bänken. Det finns med andra ord gott om resurser för att kunna tufsa till Team SweC på söndag.

Team FZ

På motståndarsidan väntar 32 lika stridssugna datorentusiaster, utrustade med hårdvara i toppklass, dubbla skärmar, kylpasta och skruvmejslar, bara utifall att någon komponent skulle börja strula under kvällens gång.

Team SweC

Klicka för mer information

  1. @Rosenvik (lagledare)

  2. MrFrall

  3. IMPANI

  4. HerrAnderzzon

  5. krEJZi

  6. Alexraptor

  7. JungHak

  8. Colorful

  9. DragonRapide

  10. Azureye

  11. Linus82

  12. Rajmo

  13. MrApe

  14. JinxSwe

  15. Skrutt84

  16. KastarN

  17. Sneakyprayer

  18. Sebskiii

  19. HenrikN

  20. Andra94

  21. Broderbluff

  22. sebstr

  23. Ullman

  24. Wobbleto

  25. unforgottenlive

  26. Niwa

  27. gabrielhaapa

  28. kebab arne

  29. Diako

  30. frong

  31. Sher!kan

  32. Hissatsu

Följ Slaget och vinn Battlefield 6

FZ:s kombattanter behöver kärlek under Slaget. Häng med i chatten och visa ditt stöd för Team FZ, så är du samtidigt med och tävlar om drops i form av spelkoder till Battlefield 6 under hela sändningens gång. Ses på söndag!

Missa inte Battlefield 6: Slaget den 19 oktober!

Den 19 oktober kl 18.00 är det dags att bänka sig framför skärmen och kolla på Slaget. Har du missat vad det handlar om, eller vill återvända till de artiklar som har lett fram till söndagens stora batalj, finns allt samlat här nedan.

Tidigare artiklar om Slaget

