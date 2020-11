Mot slutet av 2017 släppte utvecklaren Bungie lös rymdäventyret Destiny 2, som sedan lanseringen ständigt hållits aktuellt genom nya säsonger och omdanande expansioner. Spelet är sedan en tid tillbaka gratis att spela och i det läget kan stora delar av innehållet och världen utforskas, medan den fullständiga loot-shooter-upplevelsen blir tillgänglig vid köp av tilläggen.

Nu är det dags för nästa akt av Destiny 2 att äntra scenen med den splitternya expansionen Beyond Light, som innebär en berättelse med den frostnupna månen Europa som skådeplats – och givetvis nya hot och fiender att besegra. Bungie passar på att fira utrullningen med en tävling för FZ:s medlemmar, där mäktiga Collector's Edition av just Destiny 2: Beyond Light ligger i potten.

Vinst: Destiny 2: Beyond Light Collector's Edition - Steam. Värde 199 USD.

Utöver Steam/PC-versionen av spelet innehåller paketet en rad temariktiga prylar, närmare bestämt en väska och dryckesflaska i kyligt Europa-stuk. Därtill följer en gjuten och lysande modell av Splinter of Darkness, en loggbok och annat smått och gott i både digitalt och fysiskt utförande.

För att ha chans att kamma hem priset behöver du pricka in alla rätt i tävlingsformuläret och därtill överlämna ett utomordentligt svar på den avslutande frågan. Tävlingen pågår till och med den 23 november och vinnaren tillkännages i en artikel samt kontaktas via PM. Stort lycka till!

