Vi är nu mer än halvvägs till decemberspurten till julafton och denna advent, som också råkar infalla på Lucia, bjuder vi på en ny tävling - denna gång tillsammans med Hyperx. Jag kan inte utlova någon traditionell lussning (trots att jag faktiskt sjöng i kören under grundskoletiden) utan istället är upplägget Finn Fem Fel, vårt succékoncept som brukar ge er lagom mycket huvudbry.

Den som får alla rätt är med och tävlar om Hyperx Cloud Stinger, ett nätt headset med minnesskum i kåporna och 50mm stora ljudelement i kåparna. Lycka till!

Lightweight headset with 90-degree rotating ear cups provide a snug fit that conforms to your head

50mm directional drivers for audio precision — enjoy the full audioscape of your favorite games

HyperX signature memory foam provides maximum comfort during extended use

Adjustable steel slider for a solid, sturdy feel

Intuitive volume control on headset ear cup

Swivel-to-mute noise-cancellation microphone so you’ll always know when you’re muted