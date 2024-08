Två exemplar av Collector's Edition-utgåvan av World of Warcraft: The War Within fanns att tävla om här på FZ. Tävlingen tog slut vid midnatt, och nu är vinnarna utsedda! Och dessa kallar sig...

@Garibald

@Thorne

Stort grattis till er båda, och ett lika stort tack till alla som deltog.

WoW: The War Within-servrarna rullar igång strax efter midnatt den 27 augusti (natten mellan måndag och tisdag nästa vecka). FZ recenserar.