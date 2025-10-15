Nyligen avslutades MSI-tävlingen, där ett paket med tangentbord, handkontroll, headset, mus och musmatta stod på spel. För en chans att vinna krävdes en motivering av vilken av produkterna som skulle innebära det största lyftet för gaminghörnan. Nu är vinnaren, eller rättare sagt vinnarna, korade.

Läs vinnarbidraget nedan och passa på att gratta @thakowzky i tråden.

Ett headset hade verkligen uppskattats av Inga-Lisa 83 som bor ovanför mig. Det är så lätt på helgen när man inte har tider att passa att det blir långa sessioner in på natten. Nu när man börjar bli lite äldre själv kan det vara svårt att hitta ett ljudläge som är hörbart samtidigt som det inte simulerar en jordbävning. Och tävlingen avslutas faktiskt på min födelsedag. Hur passande är inte det?

Lådan är packad och skickas snart. Stort grattis till vinsten och på födelsedagen @thakowzky. Men framför allt, grattis Inga-Lisa!