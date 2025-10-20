Nyligen avslutades den rysligt spännande Little Nightmares III-tävlingen med specialutgåva och en t-shirt i potten. För chansen att vinna krävdes rätt svar på några frågor om spelserien, samt en beskrivning av hur den ultimata myskvällen med Little Nightmares III ser ut.

Den som drog det längsta strået den här gången var @KuShO, vars Mono-figur snart får sällskap av Low och Alone. Fram med popcornskeden och njut av det vinnande bidraget:

Till att börja med behövs rätt belysning, och vi snackar RGB – i alla fall rött bakgrundsljus bakom TVn, och en blå LED-list som löper utmed taklisten för att maximera stämningen. Spelar absolut helst solo men kan även bli aktuellt att sitta med äldsta bonusdottern som också har ett gamingintresse samt är förtjust i skräck så detta spel skulle nog passa henne perfekt. Spelar gör man på en 55" OLED i soffan. Snacks? Ja! Popcorn som äts med SKED för man kan ju inte riskera att bli flottig om händerna för att i sin tur flotta ned handkontrollen... usch. Riktiga gamers förstår. Sen är det bara att höja volymen till rimlig nivå (finns yngre barn i huset) och ge sig in i det. Till vänster om mig, i skrivande stund, står Mono-figuren från samlarutgåvan för det spelet, och viskar i mitt öra att; 'det här, det kommer bli bra'."

Vinsten Little Nightmares III – Mirror Edition (PC) + t-shirt med hemligt motiv

Stort grattis KuShO! Vinsten kommer snart på posten. Kanske får vi då också se en bild på t-shirten med det hemliga motivet här i forumtråden?