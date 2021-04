Trådlöst ljud smakar bra när du vill spela utan att störa hushållet. Det konstaterades om inte annat när Microsofts prisvärda Xbox Wireless Headset nyligen visade vad det kunde (läs testet). Men det har du ingen nytta av om Playstation är din grej. Då får du kolla in Pulse 3D istället, Sonys trådlösa headset som är ganska exakt samma sak för Playstation-folket.

Pulse 3D levererar trådlöst ljud från konsol eller dator till dina öron, till ett pris många har råd med. De kostar från cirka 1 200 kronor, och det är svårt att kalla det något annat än frestande.

Eftersom jag är glömsk blir vår första date skakig. Ivrigt trycker jag igång lurar och Playstation 5-konsol, och letar förvirrat efter en synkknapp innan jag kommer ihåg adaptern. Den ska i en ledig USB-port, annars pratar inte headsetet med vare sig konsol eller dator. Men väl på plats hittar de varandra snabbt och automatiskt, vilket är skönt om du liksom jag ofta motionerar ditt headset i olika hårdvara.

Kontroller och anslutningar sitter i vänstra kåpan, mikrofonerna är infällda i båda. USB-adaptern krävs för trådlös användning, annars gäller sladdat med 3,5 mm-anslutning.

Samtidigt känns det omodernt med en adapter som ockuperar en USB-plats, och som riskerar att tappas bort om man är oförsiktig. Varför har inte PS5:an det som behövs inbyggt? Adaptern gör också att du inte kan köra lurarna med mobilen (Bluetooth-stöd saknas), så det diskvalificerar Pulse 3D som trådlös allt i ett-lösning. Men ett 3,5 mm-uttag gör att du åtminstone kan använda dem i enheter med ett sånt (mobiler, PSVR). Då går lurarna dessutom passivt, utan att batteriet töms. På det sättet kan du också koppla det till Xbox-konsoler om du vill vara lite hädiskt busig. Xbox-lurarna fixar inte det omvända eftersom de saknar 3,5 mm-uttag.

On-knappen sitter på vänstra kåpan, där den samsas med kontroller för volym, mute (som sticker upp när micken är av - tydligt, bra), reglage för spelljud/tal och "mic monitoring" (om du ska höra din egen röst). Reglagen känns ganska lika och det tar ett par dagar innan deras placeringar arbetat sig in i muskelminnet. Mer individuell utformning hade inte stört. På kåpans undersida hittas också 3,5 mm-kontakten och ett USB-C-uttag som headsetet laddas genom. Sony lovar omkring 12 timmars batteritid och laddning från tomt till fullt batteri tar cirka 3,5 timme.

Utseendet bekräftar släktskapet med PS5: samma färger och samma böljande, rätt rena former. Den vita plastbågen som håller ihop kåporna är inte utdragbar, istället storleksjusteras headsetet automatiskt av en silikonartad rem som flexar i fästena i bågen när du sätter på dig det. På min skalle funkar det bra, men kåporna känns en aning små och vid långvarig användning är det skönt att lyfta på dem. Inget stort bekymmer, och som alltid är storlek och passform personligt. Försök få testa innan köp om du är orolig.

Silikonbandet autojusterar passformen.

3,5 mm-kontakten gör att du kan använda Pulse 3D till det mesta, men utan headsetets egna kontroller. Med adaptern funkar allt och den är kompatibel med PS5, PS4, Windows och Mac. På PS5:an får du samma funktion som när du kör ett trådat headset i Dualsense-kontrollen, det vill säga med konsolens Tempest 3D Audio-teknik i spel som stödjer det. Det är Sonys egenutvecklade teknik för att simulera att ljud kommer från vilken riktning som helst. Ett Playstation-exklusivt Dolby Atmos, om du så vill. Och det funkar enastående: i Demon's Souls hör du fiender bakom dig och kan (kanske) parera innan du får svärdet i ryggen. Bilar, konversationer och stadens larm susar förbi ditt ena öra när Miles Morales sveper fram genom Manhattans gator. Och i Astro's Playroom förnimmer jag när elektriska hinder sveper förbi från ena sidan till den andra.

De här effekterna får du oavsett vilket headset du stoppar i din PS5:a, men med annat än Pulse 3D blir det antingen trådat eller dyrare. Men eftersom 3d-ljudet skickas ut av PS5:an och inte av lurarna så får du klara dig utan det om du använder dem på andra system.

Pulse 3D levererar det ljud jag förväntar mig av ett headset som varken är budget eller lyx: det låter bra utan att glänsa. I spel återger de tydligt vad som sker, men designvalet att ha mikrofonerna integrerade i kåporna istället för att sätta micken på en bom kommer till priset av lite burkigt samtalsljud. När jag slänger på Dr Dres synnerligen bastunga "The next episode" blir det lite för mycket på högre volym, det slår igenom. Men Primus "Wyona's big brown beaver", också den med basen i framkant, fixar de utan problem, och Nine Inch Nails "March of the pigs" (som är all over the place ljudmässigt) låter ok så länge du inte maxar volymen.

Sony borde ha byggt in en equalizer i PS5:ans mjukvara, nu finns bara en övergripande inställning för 3d-ljudet som inte hjälper alls för att jämna ut kantigheterna. Man ska komma ihåg att det här primärt är ett gaming-headset, och i mina öron låter det riktigt bra som ett sånt, och godkänt överlag. Det ligger naturligtvis efter betydligt dyrare lurar som Sonys Wh-1000XM3 – allt annat vore sensationellt. Och att brusreducering saknas tänker jag inte klaga på med den här prislappen.

Justering av 3d-ljudet. Den hade gärna fått ha en equalizer i sällskap.

Sony har byggt en produkt med lockande ljud, okej funktioner och attraktiv prislapp. Den ger god valuta för pengarna när den används som den främst är tänkt – för spelande. Men den saknar lite på andra områden för att få min förbehållslösa rekommendation. Ett mycket bra gaming-headset, hursomhelst.

Avslutningsvis vill jag också nämna Xbox Wireless Headset, för det är två väldigt lika produkter. Sida vid sida vinner Xbox-headsetet de flesta ronder: enklare, bättre mickljud, fler inställningar, flexiblare, bättre batteritid. Men båda gör bra ifrån sig, och eftersom ytterst få lär stå i valet mellan att köpa det ena eller det andra är jämförelsen mest akademisk.