Inledning

MSI vill med sin nya bärbara dator Katana GF66 11UE blicka bakåt i historien mot samurajens tid och inför en design som påminner om den ädla svärdskonsten. Dessutom kommer den här datorn med ett Geforce RTX 3060 under huven och frågan är om det är möjligt att njuta av strålspårningens underbara teknik med en laptop.?

Om testpiloten

Testpilot: Erik Öhrner Användarnamn: @Mutumba

Registrerad: 2013

Plats: Stockholm

Specialitet: Spel, sport och film Det började med en svart låda från Japan som det spelades mycket på och framförallt var det den blå igelkotten Sonic som fascinerade mest. Genom åren har Erik spelat på de allra flesta konsolerna och i tonåren hittade han även till pc-spelens underbara värld. Till favoritspelet räknas Final Fantasy VIII (Ja, inte VII!), då det var det första rpg:et som Erik spelade och slutförde. I övrigt gillar han sportspel och actionäventyr. På FZ registrerade han sig redan 2013, men det dröjde några år innan aktiviteten i forumet tog fart på allvar. Som många andra har Erik en gedigen backlog av spel och vänligt nog delar han även med sig av sina tankar och erfarenheter i medlemsrecensioner.

Första intryck

MSI Katana är en svart, läcker laptop som kommer enkelt paketerat tillsammans med en strömsladd och tillhörande nätadapter. Det är bara koppla samman dessa och sedan plugga in i datorn för att snabbt vara redo att börja spela. Att det är smidigt och enkelt att komma igång är något jag verkligen uppskattar.

Datorn på 15,6 tum är i sig är relativt stor med en dominerande svart färg, och på framsidan syns den ikoniska draklogotypen. Undersidan är istället prydd av ett perforerat rutmönster som ger ett transparent intryck och gör att innandömet går att beskåda. Jag blir osäker på om det enbart är ett designval eller om det också hjälper till med ventilationen. Ventilationen sällskapas av utblås vid datorns vänstra sida och av ytterligare två belägna närmast skärmen.

Tangentbordet är lågt och kommer i en svartröd nyans och när maskinen är påslagen lyser tangentbordet i rött. Såvitt jag vet finns det ingen möjlighet att ändra färg utan det är rött som gäller. Jag har en liknande färgljussättning på mitt tangentbord som jag använder till vardags, men det är lite trist att det inte går att ändra.

MSI Katana GF66 11UE Processor Intel Core i7-11800H OS Windows 10 Home Grafikkort Nvidia Geforce RTX 3060, 6 GB GDDR6-minne Internminne 16 GB DDR4-3200 Skärm 15,6 tum IPS-panel,

1 920 × 1 080 px.

144 Hz Lagring 1 TB NVME SSD (931 GB tillgänglig volym) Wifi Intel Wifi 6 AX201 Anslutningar 1 × USB 3.2 (Type-C)

2 × USB 3.2 (Type-A)

1 × USB 2.0 (Type-A)

1 × HDMI

1 × 3,5 mm kombinationsanslutning

1 × Gigabit Ethernet Ljud 2 × 2 W högtalare Batteri 53,5 Whr Nätadapter 180 W Vikt 2,25 kg Dimensioner 359 × 259 × 24,9 mm (B × D × H) Tangentbord Numerisk del, röd bakgrundsbelysning Övrigt Bluetooth 5.2

Webbkamera 720p, 30 fps

Användande

Det är en ganska rejäl pjäs som tar plats på skrivbordet och ibland kan den kännas lite trög att flytta på, andra gånger inte alls. Det är lite märkligt men tyder nog mestadels på ovana från min sida i att använda en gaminglaptop. Jag gjorde ett ytterst ovetenskapligt test genom att lägga laptopen i en ryggsäck och vandrade omkring ett tag, och den är absolut inte tung att bära mindre sträckor men det kan bli jobbigt om det är längre strapatser eller stunder.

När det kommer till tangentbordet upplever jag att själva tangenterna är lite för låga och det finns viss risk att jag glider på dem när jag skriver. Det kan också vara en vanesak för tangenterna i sig är ganska robusta och absolut inte glättiga. Pekplattan är stor och jag har inte upplevt några konstigheter i att använda den för vardagligt bruk, men för spelande rekommenderas en separat mus för bättre precision.

De anslutningar som finns är ett 3,5 mm-uttag för ljud, en USB Type-C- och tre USB Type-A-, samt en HDMI-anslutning, men givetvis också anslutning för nätadaptern. Det finns även Ethernet vilket är uppskattat för den som inte vill använda Wifi-uppkopplingen. Det var inga problem att koppla in varken laddare eller spelkontroll och det är trevligt att det finns utgångar på bägge sidorna för ökad flexibilitet.

Då det är ett kraftfullt grafikkort under skalet får fläktarna i maskinen arbeta väldigt hårt, framför allt vid spelande. Värmen är mestadels koncentrerad till ovanför tangentbordet och upp till vänster. Detta har sin förklaring i var utblåsen är placerade, nämligen främst på vänster sida. Det finns även tunna hål några centimeter från tangentbordet som blåser ut varm luft. Uppenbarligen är tanken att blåsa ut den varma luften där händerna inte befinner sig, vilket jag tycker är en klok idé. Att kyla ned maskinen är ju ändå ett krav, och om det då undviker tangentbordet går det att fortsätta använda utan att bli alltför varm om händerna.

Själva ljudnivån av fläkten kan ibland bli väldigt hög men detta kan även regleras i MSI Center beroende på vilken inställning du har. Detta gäller även batteritiden som jag uppskattar till cirka två timmar utan att koppla i en laddare. Vid mina speltester hade jag dock laddaren ständigt inkopplad.

Lagringsutrymmet är 1 TB och cirka 930 GB finns tillgängligt. När jag installerat både programvaror och mina tre testspel hade jag använt ungefär en tredje del av detta. Således finns tämligen gott om utrymme kvar för att installera fler spel eller andra programvaror.

Mjukvara

Den mjukvara som MSI skickar med för inställningar heter kort och gott MSI Center och är alltså förinstallerad. Där går det att skräddarsy användarupplevelsen på det sätt som är önskvärt. Det finns tre kategorier: "monitor", "features" och "support". Under förstnämnda går det att se statusen på datorn, exempelvis processor- och grafikkortsanvändning, hur mycket minne som återstår och allmän information.

Features styr användarupplevelsen och där går det att ställa in förvalda scenarier som avgör om prestanda, ljudnivå eller batteritid ska prioriteras. För speltesterna använder jag "extreme performance" och det krämar ut all kraft ur maskinen och lämpar sig enligt MSI för AAA-spelande. De övriga lägena är balanced, silent, super battery och det finns även ett läge där du själv ställer in parametrar.

Till sist innehåller fliken support ännu mer information om systemet, uppdatering av mjukvara, systemåterställning och ett sök-lexikon som inte fungerade optimalt för mig – den hittade inget av mina sökord!

Jag gillar att MSI center är ganska nedskalat designmässigt. Det är lätt att hitta vad som är vad och personligen gjorde jag inga större förändringar mer än att testa olika lägen, och fastnade för extreme performance för spelandet medan silent fungerar som bäst för vardaglig användning.

Begrepp RTX

RTX är samlingsnamnet för tekniker som Nvidia-grafikkort i Geforce RTX 2000- och 3000-serierna kommer utrustade med, där hårdvara för ray tracing-teknik och uppskalning enligt DLSS finns. Ray tracing

Ray tracing, eller strålspårning på svenska, är en renderingsteknik som används i datorgrafik för att skapa en mer realistisk bild av ljus och skuggor. Tekniken låter strålar studsa från ljuskällor och mellan polygoner, för att räkna fram en mer verklighetstrogen bild. Tekniken har dock stor inverkan på prestandan DLSS

DLSS står för Deep Learning Super Sampling, som är en uppskalningsteknik som nyttjar maskininlärning för ett bättre resultat. Poängen är att få ut fler bildrutor per sekund genom att rendera spelet i en lägre bildupplösning, samtidigt som DLSS återskapar bilden för att efterlikna en högre upplösning.

Speltester

De spel jag testar är Control, Cyberpunk 2077 och Metro Exodus Enhanced Edition. Det är tre spel som är ganska krävande och som dessutom innehar ray tracing-stöd. Samtliga speltester är gjorda med extreme performance påslaget i MSI Center för att försöka få ut maximal kraft av laptopen. Alla tester görs med laddaren inkopplad.

Först ut är Control som släpptes för ungefär två år sedan, men fortfarande är ett rätt krävande spel och som dessutom var ett av de första spelen som fick stöd för ray tracing. Här finns även stöd för uppskalningstekniken DLSS, som förbättrar prestandan mot en aningen sämre bild. Spelet har en del mörka, korridorsliknande miljöer vilket kan vara svårt att se på ett tydligt sätt emellanåt.

RTX On RTX Off

Inställningar Control High 130 fps Medium, ray tracing, DLSS 90–110 fps High, ray tracing, DLSS 70–80 fps

Tyvärr finns det inga benchmark-verktyg för spelet vilket gör att testet är gjort i början av spelet och därmed är fps-siffrorna ungefärliga. Control är verkligen ett spel som lyfter med RTX-funktionalitet påslaget, vilket går att beskåda i bildspelet där golvet skiner rent, medan det ser lite deppigare ut utan RTX. För att kunna spela med RTX överhuvudtaget behöver spelet använda sig av DirectX 12 vilket jag tyckte var lite intressant. Huruvida det hjälper eller stjälper prestandan är jag inte tillräckligt insatt i dock.

Spelet i sig flyter på väldigt bra även på maximala inställningar. I det här spelet gör DLSS ingen större påverkan på bildrutor per sekund vid spelets början. Bildkvaliteten försämras inte heller alltför mycket av att ha aktiverat DLSS.

En Katana i en Katana

Cyberpunk 2077 blev troligen inte vad många hade drömt om, men även det är ett krävande spel och jag var nyfiken på att se hur MSI Katana kunde hantera det. I bildspelet ovan är bilderna tagna med maximal upplösning, ray tracing påslaget och DLSS i bakgrunden. Det går att få runt 50 fps men datorn lät som ett mindre vindkraftverk under tiden jag testade. Det var dock lite förvånande att spelet flöt på väldigt bra med maxade inställningar.

Inställningar Cyberpunk 2077 Low 80–90 fps High utan RTX 60–70 fps Ultra med ray tracing och DLSS 50 fps

Då datorns inbyggda skärm har upplösning på 1080p gör det dock att DLSS påslaget kan göra bilden något grynig och det illustreras i bildspelet nedan. Det här kan dock skilja sig åt beroende på vad i stadsmiljön som kameran fokuserar på.

Med DLSS blir det lite grynig bild... ...medan fry utan DLSS blir det skarpare.

Det avslutande spelet i speltestet är Metro Exodus Enhanced Edition. Originalspelet släpptes i februari 2019 medan Enhanced Edition släpptes i våras och är en specialversion av som enbart fungerar med grafikkort med stöd för ray tracing.

Det här är likt de övriga två en väldigt krävande titel på maxade inställningar och det visar sig även i benchmark-testerna som jag körde på de olika inställningar som fanns till förfogande. I och med att den här versionen är tänkt för de användare som vill spela en maxad version är den lägsta inställningen något ironiskt "high", medan "extreme" är vad det låter som.

I det här fallet märks det hur mycket DLSS kan hjälpa till att trycka upp fps-siffrorna och det är egentligen ingen större skillnad med att spela på extreme med DLSS-läget i ultra performance, ställt mot att vrida ned nivån till ultra. Spelet ser väldigt bra ut även om jag inte hann med att testa i samtliga spelmiljöer.

Inställningar Metro Exodus Enhanced Edition High 59 fps Ultra 46 fps Extreme DLSS ultra performance 47 fps Extreme 29 fps

Spelsummering

Det är glädjande att det går att spela riktigt krävande spel på en laptop. Det som var mitt fokus vid det här testet var att se hur pass väl RTX-funktionaliteten fungerar och i mina tre speltester tycker jag att det är helt klart godkänt.

När det kommer till bildkvalitet anser jag att spelen håller bra. Controls miljöer kan dock vara lite mörka och där hjälper verkligen ray tracing att få liv i spelet. Metro Exodus läskiga miljöer tycker jag att det var svårare att se hur ray tracing-implementationen påverkar, men spelet ser onekligen väldigt snyggt ut.

Cyberpunk 2077 har dock lite problem med det visuella när jag har DLSS och ray tracing aktiverade, då det blev lite suddigt och där det kanske märks att det är en laptopskärm på 1080p. När detta blir nedgraderat med DLSS förlorar bilden något i kvalitet. Det här testet skall även tas med viss nypa salt då spelets värld är enorm och det finns många miljöer och situationer som jag inte hann med att testa.

Jag upplever generellt att det är enklare att urskilja skillnader i 1080p mot exempelvis 1440p när det kommer till större separata skärmar, men på testdatorns mindre skärm är det generellt inte lika tydligt. Mitt helhetsbetyg när det kommer till bildskärmen är helt klart godkänt.

Det ska även nämnas att uppdateringsfrekvensen på skärmen är 144 Hz vilket jag verkligen uppskattar sedan jag själv införskaffade en skärm med den frekvensen. Det gör att framförallt rörelser i spelen blir mycket mjukare och trevligare än vid betydligt lägre frekvenser.

Slutsats

Det är en prisvärd laptop som MSI har tagit fram som klarar av att leverera stabilt spelande med några av de tyngre speltitlarna från de senaste åren. Detta imponerar på mig och upplösningen må vara 1080p, men för mig fungerar det alldeles utmärkt då det är en laptopskärm på 15,6 tum vilket gör att detaljer håller ihop på ett bättre sätt jämfört med större alternativ.

Det är en stadig speldator i både form och tyngd, vilket är förståeligt med tanke på den kraft som finns i den. Samtidigt är den ganska behändig att flytta runt och bära med sig vilket gör att vikten på 2,25 kg kanske är precis lagom.

När det kommer till spelandet är tyvärr fläktljudet ibland väldigt högt vilket kan distrahera. Värmen från datorn är inte ett lika stort problem eftersom designen gör att värmen leds från tangentbordet. Det är dock lite tråkigt att det endast är rött som gäller när det kommer till bakgrundsbelysning på just tangentbordet.

Den modell som jag har testat har det fullständiga namnet MSI Katana GF66 11UE och har ett pris på cirka 13 000 kronor. MSI har även liknande modeller som också har namnet MSI Katana 11UG, 11UD och 11UC. Dessa skiljer sig i lagring samt har i vissa fall andra grafikkort installerade.

Katana-modeller som säljs i Sverige stannar på 512 GB lagringsutrymme, men nedan syns den variant som utöver lagringsmängden stämmer överens med det testade utförandet. 512 GB utrymme istället för 1 TB är värt att ha i åtanke för den som har ett stort spelbibliotek.