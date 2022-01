Sponsrat innehåll: Testpilot

FZ:s testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av FZ på uppdrag av MSI som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Inledning

Under julhelgen sladdade en transportör i en välkänd brun skåpbil in på den vändgata som undertecknad råkar ha etablerat sitt långsiktiga boende på. I detta fordon befann sig ett stycke testexemplar i form av en rejält tilltagen bildskärm med det lika rejält tilltagna och kryptiska namnet MSI Optix MPG321UR-QD.

Trots min avsaknad av magister i egyptologi så har jag ändå kunnat utröna ett par saker bara genom benämningen. Skärmen tillhör Optix-serien vilket innebär att den är byggd och designad främst med spelande i åtanke. Den mäter 32 tum på diagonalen och är i bildförhållandet 16:9 – en stor pjäs med andra ord.

MPG är det näst bästa MSI erbjuder

Modellen tillhör MPG-serien vilket näst efter MEG-serien hör till det bästa MSI erbjuder. Sist i namnets kryptiska harang av siffror och bokstäver finns ett litet "QD" vilket är förkortning för Quantum Dot. Det gör att bildskärmen kan nå en imponerande bredd när det kommer till färgrymd, 97 procent av DCI-P3 för att vara exakt.

Det som inte framgår av modellnamnet är att den har en upplösning om 3 840 × 2 160 pixlar, det som i vardagssnack kallas 4K UHD. Detta kan skärmen uppdatera i upp till 144 Hz. Den stödjer VESA Display HDR 600 och har särskild stöd för konsolspelande i 4K UHD i 120 Hz, via HDMI. Allt detta skall kunna ske med en utlovad fördröjning på max 1 ms (enligt MRPT).

Äntligen är de stora skärmarna här, som klarar av 4K UHD upp till 144 Hz och denna nya modell från MSI ser på pappret ut som en otroligt intressant produkt, oavsett om du föredrar att spela på PC eller konsol. Häng på så får ni veta mer vad som är bra och potentiellt mindre bra med denna monitor!

Välkommen till FZ testpiloter! FZ:s testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna entusiaster från forumet får tillfälle att på egen hand provköra de senaste produkterna i gamingvärlden. Trevlig läsning och glöm för all del inte att kommentera! Testpilot: Daniel Ördén Användarnamn: @Dinoman

Registrerad: 2021 (2004 på Swec)

Plats: Älmhult Daniel är en datorentusiast som gör prao hos FZ-testpiloter. Han håller vanligtvis främst till på SweClockers forum. Han byggde sin första dator när han var 14 år gammal för sommarjobbspengarna. I det bygget var en AMD Thunderbird 1400 central, som han lyckades överklocka med hjälp av alla duktiga människor i SweClockers forum! Därmed började resan. Han har hängt med SweClockers genom åren, mer eller mindre aktiv, men alltid närvarande och sedan ett antal år tillbaka är han Testpilot, som han anser vara en stor ära och ett kul äventyr. ► Läs mer om FZ:s testpiloter

Specifikationer

Egenskap Värde Bildskärmsstorlek 32 tum Panelteknik IPS Upplösning 3 840 × 2 160 pixlar (4K UHD) Bildförhållande 16:9 Krökning Nej Färgdjup 10 bitar (8 bitar + halvtonsmönster) Färgrymd 143% sRGB

99% Adobe RGB

97% DCI-P3 Ljusstyrka 400 cd/m2 (typiskt)

600 cd/m2 (HDR max) HDR Ja, VESA Display HDR 600 Responstid 1 ms (MRPT) Maximal uppdateringsfrekvens 144 Hz Bakgrundsbelysning WLED + Quantum Dot Kontrastförhållande (statiskt) 1 000:1 Pixelstorlek 0,185 mm Pixeltäthet 139 PPI (Pixels Per Inch) Adaptiv Synkronisering Freesync Premium Pro

Nvidia G-Sync Compatible Anslutningar 1× HDMI (med stöd för CEC)

1× HDMI

1× Displayport 1.4

1× USB 2.0 Type-C

6× USB 2.0 Type A

3× USB 2.0 Type-B (uppströms)

1× 3,5 mm mikrofonjack (in)

1× 3,5 mm hörlursjack (ut)

1× 3,5 mm kombinerad ljudanslutning VESA-fäste Ja, 100 × 100 mm Pris vid publicering 12 300 kronor Lägsta pris

Intressanta delar i specifikationerna är att IPS-teknik ligger som grund. Det talar för en mycket god färgåtergivning, bra ljusstyrka, men mediokert kontrastförhållande på grund av ganska dålig svärta, vilket allt stämmer in även på denna modellen. Färgåtergivningen är oerhört imponerande, med närapå full DCI-P3-kompatibilitet och 99 procent täckning av Adobe RGB.

För den som inte är helt familjär med färgrymder på skärmar är sRGB regerande för Windows, men Adobe RGB (ARGB) är vanligt inom produktionsinriktat arbete och Display P3, eller DCI-P3, är vanligt inom Mac-sfären men blir också vanligare på nyare bildskärmar som denna, och det är en standard som klassas som Wide Gamut, alltså en mycket omfattande färgrymd.

MSI har inte sparat på krutet när det kommer till spelrelaterad funktionalitet heller. 4K UHD ända upp till 144 Hz och ett specialläge för att stödja moderna konsoler som Playstation 5 och Xbox Series X/S. Här har skärmen en inställning för att direkt matcha 120 Hz. Variabel uppdateringsfrekvens stöds även det och alla kopplingsformer som kan tänkas vara av intresse finns tillgängliga; HDMI, Displayport och även USB Type-C i Displayport-läge – imponerande.

USB Type-C-kontakten kan även ladda enheter samtidigt som den fungerar som bildskärmskontakt, men tyvärr är detta begränsat till 15 watt (enligt andra recensenter). Jag testade med min jobbdator (en Dell Latitude 7390), men den laddade inte på grund av för klen uteffekt. Det är lite synd, eftersom jag hade gärna sett att det går att köra enbart en kabel till bärbar dator, särskilt i kombination med den inbyggda KVM-switchen.

MSI följer i Gigabytes fortspår och inkluderar en inbyggd KVM-switch. Tre olika källor kan vara inkopplade samtidigt och styras av samma tangentbord och mus, allt via skärmens menysystem. Skärmen kan alltså användas till både jobbdator, speldator och konsol på en och samma gång, genom att enkelt byta mellan olika källor.

I samband med introduktionen av senaste generationen konsoler från Sony och Microsoft har HDMI 2.1-specifikationen hamnat i rampljuset. MSI Optix MPG321UR-QD stödjer delar av denna standard och i deras säljmaterial använder de HDMI 2.1 som argument, men i själva verket är det bara vissa delar av specifikationen som stöds.

För att ytterligare röra till det påstår MSI olika saker på sin webbplats. Dels säger de att skärmen stödjer HDMI 2.1, dels visar databladet på HDMI 2.0b och när jag tittar igenom vad som ingår i specifikationen för 2.0b saknas också vissa sådana funktioner, till exempel ARC, för att inte tala om eARC som ingår i 2.1-specifikationen.

Om jag får gissa har MSI i all sin visdom valt att marknadsföra HDMI 2.1 för att skärmen stödjer 4K UHD i 120 Hz-läge, vilket är en av funktionerna som ofta hamnar i fokus. Sedan ligger inte allting på MSI, eftersom HDMI-standarden är en enda soppa, men det går inte att sticka under stol med att de utnyttjar detta faktum i sin marknadsföring.

Mer information gällande HDMI 2.1 kan ni läsa i informationsboxen nedan.

HDMI 2.1 och numreringens orelevans High-Definition Media Interface (HDMI) följer som så många andra standarder en numrering som bär mer eller mindre relevans. Ibland kan det vara en användbar indikator på vilken funktionalitet som kan förväntas att stödjas men är ingen garant på att funktionen faktiskt stöds av produkten. Numreringen syftar till specifikationen på standarden och inte att funktionen faktiskt stöds. Det är också väldigt viktigt att noga studera informationsbladen som kommer med produkten för att se exakt vilka funktioner som ingår då HDMI 2.1 ibland används slarvigt i marknadsföringssammanhang. Här kan ni läsa mera om denna fars till standard: TFT Central (på engelska) Consumer Electronics Control (CEC) är en standard inom HDMI-standarden som gör det möjligt för olika elektroniska enheter att styra varandra. Till exempel om en konsol och en TV stödjer CEC, går det att starta TV:n samtidigt som du startar konsolen. Likväl går det att styra konsolen med fjärrkontrollen på TV:n.

Gott om anslutningar

Det fullkomligt dräller av olika anslutningsmöjligheter med sex stycken USB Type-A, vilket kan behövas om man använder sig av KVM-funktionaliteten på skärmen. När det kommer till att få bild på skärmen finns det två HDMI, varav en även stödjer CEC.

Variable Refresh Rate (VRR) stöds över alla videoanslutningar, ända upp till 144 Hz. Enligt andra recensenter på internet så ska det fungera ända ned till 80 Hz. Detta är inget som MSI givit mig någon information om, och inte heller något jag hittat något pålitligt sätt att verifiera.

På vänster sida av skärmen finns två USB Type-A-anslutningar, plus kontakt för hörlurar och mikrofon via 3,5 mm stereoplugg

På ljudfronten är det tyvärr mer begränsat, särskilt med tanke på att MSI marknadsför skärmen som ett bra alternativ till konsolspelare. Det finns enbart 3,5 mm stereoplugg, antingen kombinerad eller delad. Det finns inte stöd för ARC/eARC eller blåtand. Det finns inte heller några andra digitala alternativ som Toslink eller ens bättre analoga varianter som RCA-kopplingar.

Ljudbegränsningarna till trots är det en samling imponerande specifikationer. Det kommer sällan gratis, smakar det, så kostar det. Med en femsiffrig prislapp på cirka 12 000 kronor svider det till ordentligt i pengabörsen.

Design och funktion

MSI Optix MPG321UR-QD följer den just nu rådande trenden med så kallad ramlös design, i alla fall enligt tillverkaren själv. Detta är i vanlig ordning mest säljsnack då det finns en 5 mm tjock svart ram som är synlig runt om bildskärmen när den är påslagen. Visst ser ramen tunn ut när den är avslagen, men att kalla det ramlöst är att ta i.

I övrigt är det plastic fantastic som gäller. Svart plast runt om, som har en billig och trist känsla. Baksidan har en RGB-belysning som går att styra med MSI:s mjukvara och går att synka med andra MSI-produkter om det är intressant. Syftet med att ha belysning bak på skärmen har jag svårt att förstå, eftersom jag antar att den stora majoriteten av användarna troligen har skärmen mot en vägg.

Baksidan pryds också av MSI-logotypen men annars är det inte mycket mer som sticker ut. Foten till stativet är även den en stora grunka täckt av plast. Jag hade varit besviken på materialvalen om jag lagt så mycket pengar på en bildskärm. Försöket att imitera andra material hjälper inte att maskera det faktum att det genomgående är billig plast.

Detta är en modell som är väldigt mångsidig och har många användningsområden och det talar för att den potentiellt skulle kunna hamna i många olika hem och miljöer, inte bara på skrivbordet hos motoriskt orolig ungdom. Jag hade gärna sett att MSI skulle vågat att gå emot trenden och göra en avskalad och stilren design.

Smaken är dock som baken och lyckligtvis har denna skärm väldigt många andra kvalitéer bortsett från designen, så jag kan ha överseende med detta stilspråk.

Stativet som ingår är kapabelt. Det går att höja och sänka, samt vrida skärmen cirka 30 grader åt höger eller vänster. Den går inte att rotera och ett stående läge är därför inte aktuellt. Slutligen går det också luta framåt och bakåt. Om stativet inte är tillräckligt finns det VESA-fäste och det kommer med fyra stycken distanser i detta fallet. Bildskärmen är rätt tjock så den kommer sticka ut ordentligt om den placeras på ett väggfäste, vilket är värt att ha i åtanke.

Modellen kommer med en liten ljussensor som hjälper skärmen att ställa ljusstyrkan beroende på ljusförutsättningarna i rummet den befinner sig i. Detta är en funktion som är väldigt behändigt då ljuset varierar under dagen. Det kommer påverka en eventuell kalibrering av skärmen, varför det är viktigt att tänka på detta om produktionsinriktat arbete utförs. Funktionen kan styras via skärmens meny (OSD).

På tal om OSD, On-Screen Display, är den enkel att manövrera med en liten joystick på baksidan av skärmen. Menyn är lättnavigerad, logisk och jag gillar hur MSI har sorterat saker och ting. OSD-menyer kan annars ha en tendens att vara rätt kryptiska.

Klickar man åt sidorna så kommer det snabbvalsmenyer där det går att byta vilken källa man vill använda, funktioner som Smart Crosshair (vilket sätter ett permanent hårkors i mitten av skärmen, som ändrar färg för att synas mot bakgrunden) samt byta källa i KVM-switchen. Det går också att konfigurera vilka funktioner som man vill ha i dessa snabbvalsmenyer.

Spela på PC

Den PC som jag spelar på är en AMD Ryzen 9 3900X, parad med 16 GB 3 600 MHz DDR4-minne och grafikkortet Radeon RX 6800. Allt detta rullar under Windows 10. Då detta är en skärm som påstås riktar sig till e-sportare, så har jag testat spel som Hell Let Loose, Rainbow Six Siege och CS:GO, men också lite lugnare varianter som Mount & Blade II: Bannerlord och Total War: Warhammer II.

Det som direkt är uppenbart, och föga förvånande, är att 4K UHD i 144 Hz är krävande med stort K. Jag fick dra ner grafiknivån till Medium i Hell Let Loose för att åtminstone stötvis ligga kring 144 FPS, med dalar ned mot 70–80 FPS när det blev hektiskt, vilket i ärlighetens namn ibland också beror på den kassa spelmotorn. Därför är det mycket välkommet med stöd för VRR, i mitt fall då Freesync, vilket gjorde att jag aldrig upplevde det som hackigt eller irriterande tearing.

Responstiden är också väldigt imponerande, MSI Optix MPG321UR-QD är snabb i höga frekvenser. När panelen körs i 144 Hz är det inte mycket eftersläp som jag kan notera. Den har fyra olika inställningar för pixelrespons, ofta kalla overdrive. MSI har inkluderat en Black Frame Insertion-teknik som de kallar för MPRT-sync, vilket också råkar vara namnet på den visuella metodik som tillverkarna använder för att mäta pixelrespons, minus sync-delen då.

Moving Picture Response Time (MPRT) 144 Hz innebär i praktiken att bildskärmen uppdateras med intervall om 6,945 millisekunder (ms). MPRT eller Moving Picture Response Time är ett mätvärde på upplevd uppdateringshastighet. Rent praktiskt är det inte möjligt för denna skärm att uppdatera en pixel så snabbt som 1 ms, men genom att applicera en stroboskop-effekt, alltså att bildskärmens bakgrundsbelysning blinkar av och på med extrem hastighet, kan skärmen i vissa fall upplevas som att den har en uppdateringshastighet närmare 1 ms när den i praktiken är mycket längre. På denna modellen kallas funktionen MPRT-sync och kan kontrolleras av användaren. För mer detaljerad läsning om MPRT, se en utmärkt guide från TFT Central (på engelska).

Jag har testat en hel del skärmar för SweClockers tidigare och denna modell hamnar helt klart i den övre ligan när det kommer till eftersläp. Det är ärligt talat inte stora skillnader på de tre overdrive-lägena, men jag började konsekvent att använda läget Fast. Anledningen är främst att när skärmen går ned till runt 60–70 Hz med Freesync på, kan jag notera en ganska tydlig överskjutningseffekt (eng. overshoot), alltså en sorts gloriaeffekt kring mörka objekt på läget Faster. Detta sker när panelen körs lite över sin förmåga och når en för ljus nyans innan den återgår till den korrekta igen.

MPRT-sync-läget fungerar med VRR igång, vilket är ett plus, men även här så finns det tendenser till gloriaeffekt när bildfrekvensen tar sig ned till kring 60 FPS. Har datorn kapaciteten att bibehålla 144 FPS är dock detta läget riktigt bra. Så var fallet i Rainbow Six Siege och CS:GO och jag rekommenderar då klart att låta MPRT-sync vara på.

Summa summarum. Skärmen presterar riktigt bra för PC-spelande, jag tycker de 32 tummen är mäktigt på normalt skrivbordsavstånd, cirka 50–60 cm avstånd. Den presterar en bländande färgåtergivning och kommer också med en hel del fusk, eller förlåt, e-sport-funktioner, som kan hjälpa till. Bland dessa finns Smart Crosshair och Optix Scope, där den senare zoomar in en del av skärmen. Night Vision-funktionen gör mörka scener ljusare, vilket kan vara något för er Escape From Tarkov-fantaster därute.

Spela på Playstation 5

Genom menyn på bildskärmen så går det att ställa in 4K UHD 120 Hz för HDMI-utgångarna. Detta gör att skärmen blir kompatibel med de spel som stödjer 120 FPS på till exempel PS5. Det spel som jag hade att tillgå och som faktiskt erbjuder detta är Dirt 5.

MSI Optix MPG321UR-QD skiner i Dirt 5 som konsolbildskärm med dess fantastiska färgmättnad, vilket gör att ett sådant färglatt spel verkligen "poppar". 120 FPS-läget ger också ett härligt flyt som jag tror få förväntar sig på Playstation 5. Dock är det tydligt att det inte handlar om äkta 4K UHD-upplösning, då bilden är märkbart suddig och oskarp. Eftersom jag sitter relativt nära skärmen blir det också mer tydligt än när jag spelar på min 55 tum stora OLED-TV, som annars är det som spelkonsolen är uppkopplad mot.

Jag testade även kvickt Final Fantasy VII: Remake Integrade som generellt är lite mer dämpat när det kommer till färgmättnad och innehåller många mörka scener. Här gör IPS-teknikens nackdelar sig påminda och bakgrundsbelysningen påvisar tydlig biblooming och IPS-glow. Även om den inte behöver skämmas för sig så kan testskärmen inte mäta sig med min OLED-TV som jag spelar på i vanliga fall.

Ett avslutande ord om just det. Är det så att du tidigare inte upplevt en OLED-TV och kommer från andra LCD-baserade alternativ tror jag att upplevelsen med denna modellen kommer vara imponerande. Allting handlar om vilken utgångspunkt man har och i mitt fall är ribban hög.

En snabb åsikt om HDR

Som nämnt tidigare så lever denna modellen upp till VESA Display HDR 600. Det innebär en förmåga att nå en maximal ljustyrka på 600 cd/m2 (nits), samt en förmåga att tända och släcka bakgrundsbelysningen i olika zoner. Denna skärmen har inte stöd för "äkta" FALD (Full-Array Local Dimming) då den är kantbelyst och inte har zonindelning i hundratalet, som krävs för en riktig HDR-upplevelse. Skärmen ska enligt uppgift vara uppdelad i flera belysningszoner, det framgår dock inte hur många zoner som erbjuds.

SDR HDR

Baserad på IPS-teknik lämnar svärtan en del att önska men färgåtergivning och färgmättnad är i världsklass, samt att ljusstyrkan är helt okej. MSI Optix MPG321UR-QD presterar en slags pseudo-HDR enligt min åsikt. Den klarar av ljusstarka scener okej men är inget vidare i det mörkare spektrumet. HDR handlar ju främst om kontrastförhållande, alltså skillnaden mellan mörkt och ljust, och inte absolut ljusstyrka. Förmågan att kunna släcka delar av skärmen är precis lika viktig som det motsatta.

Certifiering till trots anser inte jag att HDR-upplevelsen är något att hänga i julgranen och det mest irriterande är att alla inställningsmöjlighet för ljusstyrka stängs av och den hamnar i ett mycket ljusstarkt läge med HDR påslaget i Windows. Likväl fungerar inte ljussensorn i detta läge heller. Detta gör att alla mörka toner blir urvattnade och svart blir snarare grått. Jag hade inte köpt denna skärmen för HDR-upplevelsen helt enkelt och skulle rekommendera att låta det vara avslaget.

Slutsats

2021 var året då vi såg introduktionen av 32-tumsskärmar i 4K UHD med 144 Hz uppdateringsfrekvens. MSI Optix MPG321UR-QD är tänkt att vara tillverkarens försök till att dra till sig oss konsumenters intresse för segmentet och detta är inget dåligt försök.

MSI Optix MPG321UR-QD är ur många avseenden en fantastiskt skärm; otrolig färgåtergivning och väl godkänd pixelrespons, som kan förbättras med flera olika overdrive-lägen. Deras eget myntade MPRT-sync är ett läge som gör riktigt bra ifrån sig, i alla fall så länge uppdateringshastigheten inte dyker för lågt.

Lägg därtill ett gytter av kontakter där ingenting har lämnats åt slumpen. HDMI-kontakterna stödjer 4K UHD vid 120 Hz, för full kompatiblitet både för Playstation 5 och Xbox Series X/S, ackompanjerat av Displayport 1.4 och även USB Type-C. Alla kontakter klarar dessutom av 144 Hz om du lirar på PC. Denna skärm ger dig möjligheterna, det är din hårdvara som kommer sätta begränsningarna.

MSI Optix MPG321UR-QD är dock inte perfekt. Eftersom det är en produkt baserad på IPS-teknik, dras den också av klassiska nackdelarna som kommer med denna tekniken och det är främst det mindre imponerande kontrastförhållandet som spökar på grund av dålig svärta. HDR-implementationen lämnar även den en del övrigt att önska då bakgrundsbelysningen inte är "äkta" FALD och producerar märkbar blooming.

Vad du får med denna modellen är en mångsidig bildskärm, som utan problem kan användas till fotoarbete, om den kalibreras. Är du dessutom ute efter att kombinera spelande i höga frekvenser på både PC och konsol med en och samma bildskärm, blir det svårt att gå fel.

Priset kommer nog avskräcka många och det kan vara värt att ta sig en allvarlig funderare över om alla funktioner är något som passar ditt användningsområde. Gör de det så är detta ett väldigt lockande alternativ som jag kan rekommendera med varm hand.