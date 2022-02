Sponsrat innehåll: Testpilot

FZ:s testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av FZ på uppdrag av Panasonic som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Inledning

Television eller som det tidigare kallades, bildradio, har varit en del av svenska folkhemmet sedan 1956 och är för många en viktig detalj i hemmet. Hur många timmar har man egentligen tittat på TV genom åren? Kanske oräkneliga? Så är det i alla fall för mig och jag skulle inte kunna tänka mig en vardag utan något inslag av rörlig bild som spel, film eller bara en halvspännande svensk kriminalfilm.

Jag som testpilot har fått förmånen att prova en OLED-TV signerad Panasonic. OLED är paneltekniken i ropet just nu, som bland annat ger bättre svärta och kontrast, tack vare att varje individuell punkt kan släckas helt. Modellen heter Panasonic JZ980E och har de senaste funktionerna för konsolspelande och JA! Konsol ska spelas på OLED, försök inte säga motsatsen.

JA! Konsol ska spelas på OLED

OLED, AMOLED och POLED, vad är skillnaden egentligen? Enkelt sagt så är det samma sak, Organic Light-Emitting Diode, där organiska byggstenar och att varje pixel kan styra ljusstyrkan individuellt är det centrala. Den testade produkten använder det som benämns som AMOLED, vilket innebär att pixelmatrisen är aktiv.

Om testpiloten

Testpilot: Johnny Sollien-Tillman Användarnamn: @NuZ

Registrerad: 2013

Plats: Uppsala

Specialitet: Konsoler, tillbehör och Speedrunning Johnny eller @NuZ är en trogen FZ-medlem och riktig spelnörd från Uppsala. Intresset för spel i allmänhet och konsoler i synnerhet började redan på 1990-talet med Super NES. Hans ständigt växande spelbibliotek inbegriper nu så gott som alla moderna spelkonsoler, där senaste generationens Xbox är vad som surrar mest. Därutöver spelar Johnny en hel del PC-spel och har tillbringat tusentals timmar i titlar som Arma, Dota och Quake. Han motionerar fingertopparna med speedrunning i bland annat Demon's Souls 2010, Resident Evil och som grädde på moset var han länge även världsrekordhållare i Pewdiepie: Legend of the Brofist. ► Läs mer om FZ:s testpiloter

Design och specifikationer

Egenskap Värde Panel 48 tum, AMOLED Upplösning 3 840 × 2 160 pixlar (4K UHD) HDR Dolby Vision (Dolby Vision IQ), HDR10+ (HDR10+ Adaptive), HDR Photo Anslutningar 4× HDMI (varav 2 med stöd för 120 Hz och 4K UHD)

3× USB Type-A

Ethernet

Optisk ljudanslutning Inbyggt ljud Ja, 2× 15 watt Adaptiv bildsynkronisering AMD Freesync, VRR VESA-fäste Ja, 400×400 mm Övriga funktioner Bluetooth, Wifi, Dolby Atmos, Auto AI mode, Netflix Calibrated mode, Smooth Motion Drive Pro, ALLM Cirkapris 16 000 kronor Billigast på Prisjakt

JZ980E har även en enkel och enligt mig en fantastisk design. Den ytterst lilla ramen runt kanterna av skärmen, och den svarta med silverfinish, ser riktigt bra ut på vilken möbel jag än testar att placera den på. Med en vikt på 27 kilogram är den 48 tum stora TV-apparaten lite bökig att flytta runt, men med de två medföljande benen är det lätt att placera och bära den även ensam.

En enkel och enligt mig, stilig design VESA-fästet och ingångarna Enkla guider och menyer på svenska Två av tre HDMI-ingångar stödjer 120 Hz Snabb åtkomst till allt man behöver

Med i kartongen följer fjärrkontroll med batteri, instruktioner och ett stativ i form av två ben. TV:n står stabilt på dessa och de är väldigt enkla att montera. Ur kartong är allt trevligt inslaget och skyddat av plast och frigolit. Netflix, Disney Plus, Rakuten TV och Amazon Prime är flera av de förinstallerade tjänster som lätt kan öppnas med de dedikerade knapparna på fjärrkontrollen. Just fjärrkontrollen känns också väldigt bekväm i handen. Stort plus att den inte väger för mycket, den känns nästan naturlig i handen och det är lätt att hitta det man behöver.

Att starta upp JZ980 är för mig helt problemfritt, med en enkel installation på svenska genom hela processen. Om något skulle vara svårt för den ovane, är instruktionerna i den förhållandevis tjocka instruktionsboken tydliga och enkla. Där har Panasonic lyckats väldigt bra.

Tester

Utöver min problematik att kunna ta bra bilder på en TV överlag, är även avancerade tester svårt att göra utan tekniskutrustning och kunskapen att utföra dem. Nedan följer därför mina upplevelser av produkten främst i spel och film. För djupare och mer nördig text, ta gärna del av Thomas asgrymma TV-guide på SweClockers

Det första jag märker när jag startar produkten och landar i Android TV-varianten som Panasonic kallar My Home Screen, är att den visar de installerade applikationerna snabbt och tydligt. Det går även helt smärtfritt att bläddra mellan dem utan släpningar eller det som vi joystick-ryttare kallar för "lagg". Systemet har stöd för Google Assistent och Amazon Alexa, för att kunna navigera med rösten.

Efter lite pillande i inställningar startar jag Netflix och omedelbart får jag en notis att Dolby Vision är aktivt. En snabb sökning senare och jag startar en film med den HDR-funktionen, och jag slås direkt av den extremt vackra konstrasten och svärtan som blir av OLED. Paras den Dolby Vision-förfinade bilden sedan med ett riktigt bra Dolby Atmos-headset lovar jag dig att du kommer få den bästa upplevelsen som går.

Jag som tidigare har sett bra HDR blev väldigt imponerad av JZ980E. Efter ungefär två timmars fruktlösa försök att ta bilder på skillnaden mellan de olika HDR-funktionerna, gav jag tyvärr upp. Bilder gör inte upplevelsen rättvisa och Dolby Vision måste upplevas för att kunna förstå hur bra det faktiskt är.

De spel jag testar, som också har stöd för Dolby-funktionen, är Cold War och Halo Infinite. Där slår det mig hur fantastisk ljuset kan vara på en skärm – det såg ruskigt bra ut. Som jag skrev tidigare, spel ska spelas på OLED och då med Dolby Vision för den ultimata upplevelsen.

Låglatensfunktionen ALLM aktiveras automatiskt och enligt Panasonic ska det röra sig om 14,6 millisekunders fördröjning, som enligt mig är fullt tillräckligt för konsolspelande även i så kallade "twitch shooters" som Call of Duty och Fortnite. Med adaptiv bildsynkronisering via VRR, som verkar mellan 48–120 Hz, är det en mjuk och behaglig bild att titta på utan några som helst märkbar stuttering. Adaptiv bildsynkronisering innebär kort och gott att TV-apparatens bildfrekvens matchar konsolen i det angivna spannet, för att eliminera oönskade fenomen som screen tearing.

Att spela i 120 Hz är fantastiskt på JZ980. Med AMOLED, Dolby Vision och VRR flyter det på helt smärtfritt och bildkvalitet i toppklass. Det är precis såhär man ska spela konsolspel – snabbt och mjukt med bra bildkvalitet i spel, även utan HDR. De med senaste generationens Xbox, kan med funktionen auto-HDR få en ruskigt bra upplevelse även på titlar utan HDR. Jag har inte provat med Playstation 5, som även den har 120 Hz-stöd, men med snarlik hårdvara tror jag att Panasonic JZ980 håller måttet minst lika bra.

Ljudet från de inbyggda högtalarna ska kunna återge 3D-ljud men jag är tveksam. Det är bra ljud, men över huvud taget inget vidare tryck i det. Därför kan jag rekommendera att utnyttja Dolby Atmos-stödet.

Högblankt var det här Spegel, spegel på...

Under testandet slår det mig dock hur fruktansvärt blank skärmen är. Allt speglas i den när det är en lite mörkare bild som visas, och detta även i ett helt nedsläckt rum. Xbox-lampan på min handkontroll syns klart och tydligt i skärmen även om jag sitter tre meter bort. Detta är för mig ett stort minus eftersom jag är van med matta varianter och stör mig på minsta reflektion i skärmen.

Testpilotens slutsats

JZ980 är tveklöst Panasonics mest påkostade instegsmodell med OLED, med bra specifikationer och en design som passar på nästan alla TV-möbler eller väggar man vill placera den på. När jag kollar upp priset på JZ980E och jämför med med liknande modeller ser jag att den ligger kring 16 000 kronor. Det ligger i överkant, men man får också funktioner som passar den senaste generationens konsoler som handen i handsken. Det jag kan tycka är negativt är dock den högblanka skärmen – högst personligt, men ack så störande.

Med den senaste versionen av My Home Screen, Panasonics HCX Pro AI-processor som förbättrar bilden, och med funktioner som 120 Hz VRR, ALLM, Dolby Vision, Dolby Atmos och HDR 10+, är det klart en TV som gjord för gaming med fantastisk bildkvalitet. Det är en bra TV som jag kan rekommendera skarpt för de som spelar på senaste generationen av konsoler och tittar mycket på film.