Med drygt 130 år på nacken är Philips en gammal räv i elektronikbranschen, som har många strängar på sin lyra – allt från sjukvårdsutrustning till skärmar. Det som står på menyn för denna testpilot är 27-tumsskärmen Momentum 279M1RV, som ska lämpa sig väl för spelande vid skrivbordet oavsett om en konsol eller PC används. Philips marknadsför skärmen som designad för Xbox, men utöver en klisterlapp lär vilken enhet som helst med HDMI-anslutning vara en värdig utmanare.

I vanliga fall skriver jag för SweClockers och är Testpilot där. På inbjudan kikar jag in hos FZ en snabbis, och tillsammans ska vi se om Philips konsol-dator-skärm är något värt att öppna plånboken för. Slå upp en kopp kaffe eller knäck en Redbull och luta dig tillbaka. Det är nämligen dags att vi tar oss en närmare titt på Philips Momentum 279M1RV!

Välkommen till FZ:s testpiloter! FZ:s testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna entusiaster från forumet får tillfälle att på egen hand provköra de senaste produkterna i gamingvärlden. Trevlig läsning och glöm för all del inte att kommentera! Testpilot: André Uppman Användarnamn: @Yatagarasu

Registrerad: 2011 (SweC) / 2020 (FZ)

Plats: Gävle

Välkommen till FZ:s testpiloter! FZ:s testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna entusiaster från forumet får tillfälle att på egen hand provköra de senaste produkterna i gamingvärlden. Trevlig läsning och glöm för all del inte att kommentera! Testpilot: André Uppman Användarnamn: @Yatagarasu

Registrerad: 2011 (SweC) / 2020 (FZ)

Plats: Gävle

Specialitet: Datorer och spelmotorer

Sponsrat innehåll: Testpilot FZ:s testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter. Denna testpilot arrangeras av FZ på uppdrag av Philips som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.



Specifikationer

Vid en första koll på specifikationsbladet är det inte något som direkt står ut. Det rör sig i grunden om en IPS-panel, en skärmteknik som är rätt vanligt för datorskärmar. Detta kontra VA eller OLED som brukar husera i en modern TV-apparat. Upplösningen för Philips 279M1RV är 4K UHD (3 840 × 2 160 pixlar) och klarar av att drivas upp till 144 Hz.

Egenskaper Philips 279M1RV Storlek 27 tum Panelteknik Nano-IPS Upplösning 3 840 × 2 160 pixlar (4K UHD) Ljusstyrka 450 cd/m² HDR Ja, VESA HDR 600 Färgomfång 98 procent DCI-P3 Adaptiv bildsynkronisering G-Sync (60–144 Hz över Displayport)

VRR

FRL Anslutningsmöjligheter 3 st. HDMI 2.1

1 st. Displayport 1.4

1 st. USB Type-C (med Displayport-stöd och 65 watt laddning)

1 st. USB Type-B uppström

4 st. USB 3.2 Type-A

1 st. 3,5 mm hörlursutgång Högtalare 2×5 watt stereohögtalare VESA-fäste Ja, 100 × 100 mm Vikt utan stativ 5,20 kilogram Vikt med stativ 9 kilogram Pris vid publicering: 8 790 kronor

Philips lovar minst 98 procent av DCI-P3- och full täckning för Adobe RGB- och sRGB-spektrumen när det kommer till färg. Ljusstyrkan rullar in på 450 nits och kommer parat med en VESA Display HDR 600-certifieringen. Utöver en HDR-certifiering kan vi se att skärmen är fullt kapabel till den adaptiva synkroniseringstekniken G-Sync när Displayport används. För konsol kan VRR användas genom någon av HDMI-anslutningarna.

På tal om HDMI kommer Philips Momentum 279M1RV med tre stycken HDMI 2.1-anslutningar. Detta ackompanjeras av en ensam Displayport 1.4, samt en USB Type-C som även den kan nyttja Displayport-protokollet och ladda en inkopplad enhet med upp till 65 watt. Till sist finns fyra stycken USB Type-A-portar av snittet 3.2 i den inbyggda USB-hubben. Avslutningsvis går det även att ansluta trådade hörlurar genom 3,5-millimeterhålet på undersidan av skärmen.

Första intryck

Vi börjar med montering av skärmen, något som är busenkelt. Det är inte mer än tre steg och först lägger jag skärmen med panelen nedåt och klickar sedan fast stativet, som görs med hjälp av ett snabbfäste. Slutligen är det bara att fästa foten i stativet, vilket görs med en ensam spärrskruv som kan sitter förmonterad i foten – en skruv som kan dras åt för hand.

Där reflektionen slutar är dit bilden sträcker sig

Philips 279M1RV är en stilren skärm i alla hänseenden. Utöver klisterklappen som säger "Gaming Features For Xbox" är det inte mycket som avslöjar att det är en produkt ämnad för spelande. Stativet är väldigt rekangulärt, med en lätt invriden designsignatur som ger en subtil känsla av flöde. Även den ram som huserar panelen är väldigt tunn och skärmen går snudd från kant till kant väl framför mig.

Byggkvaliteten är enligt mig alldeles utmärkt också. Trots avsaknaden av skruvar att spänna åt visar Philips 279M1RV inga tendenser på att skaka, även när jag ruskar lite på skrivbordet. Vridmekanismen för skärmen är linjär och mjuk från sida till sida, samt ger ett klart godkänt motstånd vid lutning av skärmen. Upphöjning och nedsänkning kräver dock lite mer styrka än vad jag önskar, men hellre det än att skärmen är instabil vid högsta läget, som annars brukar vara en fallgrop.

Anslut dina enheter

När det kommer till konsolanvändande är det riktigt trevligt att se ett brett utbud av HDMI-anslutningar, speciellt där samtliga är av senaste snitt i form av HDMI 2.1. Då jag saknar en Xbox som är nyare än den nu förlegade modellen Xbox 360, får jag slita fram mitt Playstation 5 från TV-möbeln och koppla in. För att testa G-Sync-funktionaliteten används den privata och bärbara datorn, som är av modellen Lenovo Legion 5 med ett Geforce RTX 3070-grafikkort.

Med Playstation 5 väl inkopplat blir jag direkt ombedd att konfigurera HDR-inställningarna i konsolens gränssnitt. Det är en smidig process där skärmen automatiskt upptäcker att en spelkälla med HDR-kapacitet är ansluten och byter över sin profil till "HDR Game". Jag passar nu även på att koppla in datorn, för detta använder jag mig av en USB Type-C till Displayport-kabel.

Med en PC inkopplad är det dock inte lika smidigt. Först måste jag aktivera HDR genom Windows, men skärmen upptäcker inte denna ändring automatiskt och jag måste manuellt navigera genom menyerna hos 279M1RV för att aktivera HDR 600. Jag väljer just denna profil för att det är enda profilen som återger färger på ett korrekt sätt – HDR 600 i fallet Philips 279M1RV är därför ett måste för färgkritiskt arbete likt bildredigering.

Spontant är det direkt en sak jag saknar just nu, och det är nämligen en fjärrkontroll att ändra inmatningskälla med. Trådad eller trådlös hade fungerat lika bra här. Med skärmen placerad där jag vill ha den är det nämligen inte supersmidigt att byta mellan konsol och dator med skärmens styrning. Det är till och med rätt omständligt ärligt talat och kräver betydligt mer ansträngning än vad som är önskvärt.

Prestanda

Som tidigare nämnts är det en sömnlös upplevelse med en konsol inkopplad, där HDR-läget upptäcks automatiskt. Även 120 Hz-läget är inga problem för Playstation 5 och Philips 279M1RV. 4K UHD-bilden är superkrispig och färgerna poppar när jag leker runt i spelet Days Gone eller navigerar konsolens menyer.

Även PC-spelande är en fröjd med rätt HDR-läge aktiverat. Utöver en skaplig HDR-presentation ges även möjligheten att öka frekvsensen från 120 Hz till 144 Hz, vilket självfallet görs för absolut bästa möjliga flyt. G-Sync aktiveras även det genom Nvidias kontrollpanel, och för den med grafikkort från AMD kan här Adaptiv Synkronisering i form av Freesync slås på.

När det kommer till bildkvaliteten hos Philips 279M1RV har jag ingenting alls att klaga på. Allt från Nano-IPS-panelen, den höga upplösningen och snabba bildfrekvensen gör ett ypperligt jobb för en tillfredsställande upplevelse. Däremot kan jag inte säga samma sak om det inbyggda ljudet. De inbyggda 2×5 watt-högtalarna är under all kritik för en skärm som är tänkt att användas för konsolspelande. De saknar all form av bas, har ett grötigt mellanregister och skrikiga toner på den övre sidan.

Sedan märker jag en till sak med framförallt en dator inkopplad, och det är direkt relaterat till en funktion som kallas för Local Dimming. Denna funktion är tänkt att släcka ned områden på skärmen för att göra svärtan djupare. Men precis som många andra datorskärmer är funktionen mer i vägen än hjälpsam då antalet zoner är alldeles för få, även hos Philips 279M1RV. Jag kan ej heller hitta något sätt att slå av detta i menyerna. Stor(!) tumme ned till Philips här.

Övrigt

Något jag är glatt överraskad att se hos 279M1RV är att Philips valt att inkludera fullskalig implementation av LED-belysning i enligheten med företagets Ambiglow, som sedvanligt särskiljer deras TV-apparater från konkurrenterna.

Den radda lysdioder som täcker hela ramens baksida lyser vackert upp väggen bakom och även direkt under skärmen. Direkt ur lådan kommer skärmen inställd med regnbågens alla färger, men detta kan enkelt ändras till valfri statisk färg, alternativt något av alla pulserande mönster i menyerna. Det går även att ändra ljusdansen att följa färgpaletten som visas på skärmen, eller att dansa till den ljudslinga som spelas upp.

Jag försöker se om det går att parkoppla skärmen på något vis mot resterande Hue-system jag har här hemma, men detta verkar vara förgäves. Detta är något jag tycker är otroligt synd faktiskt, då jag har allt från glödlampor och LED-slingor i Philips Hue-ekosystem redan. Just att parkoppla denna utrustning är redan möjligt på PC med hjälp av en appplikation, och det hade varit otroligt fränt att kunna ansluta skärmen med sina dioder till skaran.

Sammanfattning och slutsats

Sammanfattningsvis är det inte något som varken står ut eller imponerar extra mycket med Philips Momentum 279M1RV. Det behöver däremot inte vara något negativt, utan skärmen faller helt enkelt inom förväntade ramar för egen del. En robust produkt som har skulpterats för en bred och samtidigt nischad marknad, där användaren önskar nyttja en och samma skärmpanel för sitt PC- och konsolanvändande.

Philips 279M1RV har en väldigt enkel monteringsprocess och en myriad av anslutningsmöjligheter, där bland annat tre stycken HDMI 2.1-anslutningar står redo att användas. Byggkvaliteten är i toppklass, där skärmen med tillhörande stativ visar sig fullt stabil även vid ruskande av bordsytan den är placerad på. Skärmen är smakfullt designad och visar inte på något vis att den är ämnad primärt för spelande.

Parkoppling med en konsol likt Playstaion 5 är helt smärtfritt, där allt från bilduppdatering till HDR aktiveras automatiskt. Vid anslutning av en dator krävs det däremot en aning handpåläggning, där man som användare förmodligen vill se till att HDR 600-läget är aktiverat för korrekt färgåtergivning. Glöm för all del inte att aktivera G-Sync om du sitter på ett Nvidia-baserat grafikkort, alternativt Freesync som AMD-användare. Passa även på att öka frekvensen på skärmen till 144 Hz om skärmen ska användas ihop med en dator.

Philips 279M1RV erbjuder utöver bra bildkvalitet och gott om anslutningar på ljusshow, detta med företagets Ambiglow. Denna funktion kan stilfullt lysa upp kringliggande väggar och även skrivbordsytan i sig. Ljuset kan ändras mellan diverse olika statiska färger eller pulserande ljus-profiler – eller helt enkelt stängas av för den som inte önskar förgylla livet vid skrivbordet med RGB. Det enda som saknas här är möjligheten att synkronisera med resterande Hue-belysning.

Dessvärre är skärmen inte utan skavanker. Det första problemet enligt mig bottnar i omständligheten att byta inmatningskälla, något som enkelt kan lösas med en trådad eller trådlös fjärrkontroll i en framtida revision. Något som är mer panikartat är de totalt undermåliga inbyggda högtalarna. Dessa är under all kritik för en skärm som är tänkt att användas ihop med konsolspelande.

Enligt mig finns även ett viktigt problem, som påverkar eftersom jag primärt är PC-användare, och det är funktionen som heter Local Dimming. Denna teknik är tänkt att förbättra svärta genom att stänga bakgrundsbelysningen i mörka zoner på skärmen, medan ljusare områden ska behållas tända. Funktionen är ett fantastiskt komplement för LCD-baserad skärmteknik, men ytterst horribelt när antalet zoner är för få, vilket är fallet för Philips 279M1RV. Jag kan ej heller hitta något sätt att stänga av detta i menyerna.

För att knyta ihop säcken är det inte en produkt jag rakt av rekommenderar till alla att springa ut och köpa. Däremot är det en lämplig skärm för den som önskar en modell med största möjliga anslutningsmöjlighet, är helt såld på RGB och använder externa ljudkällor likt hörlurar eller andra högtalare. Om så är fallet är Philips Momentum 279M1RV ett kompetent alternativ värt att överväga.

Lägsta pris vid publicering: 8 790 kronor