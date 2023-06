Inledning

Musen är kanske datorspelarens främsta verktyg och att ha en mus som ger både rätt känsla och precision kan ofta bli skillnaden mellan vinst och förlust. Som inbiten Counter-Strike: Global Offensive-spelare har undertecknad därför hållit koll på utvecklingen på musfronten, som de senaste åren följt två verkligt intressanta spår.

Det mest världsomvälvande är högpresterande trådlösa möss, där fördröjning undan för undan eliminerats bortom märkbara nivåer. Det andra fokusområdet är lättviktsmöss, där tillverkarna testat olika metoder för att kapa vikt. När ROG Harpe Ace Aim Lab Edition nu landar på mitt bord får jag chans att testa vad kombinationen av de två spåren innebär i praktiken. Häng med när Asus värstingmus testkörs!

Om testpiloten

Testpilot: Arvid Wittwång Användarnamn: @Wittwang

Registrerad: 2020

Plats: Linköping

Specialitet: Hårdvara, text och Counter-Strike: Global Offensive Arvid Wittwång hänger i vanliga fall på syskonsajten SweClockers och sysslar sedan 2017 med allt från nyhetsartiklar till reportage. Han har också ett finger med i spelet när det kommer till testpiloterna hos FZ, eftersom text och skrivande ligger honom särskilt varmt om hjärtat. När Arvid inte pluggar till civilingenjör eller hamrar på tangentbordet hamras det nog ändå på tangentbordet, men då i Counter-Strike: Global Offensive – ett gift kraftfullt som få. Med över 6 000 timmar speltid är Valves snabba förstapersonskjutare utan tvekan det mest spelade i det digitala biblioteket, men ett förflutet i Minecraft och Guitar Hero finns också med på meritlistan. Sponsrat innehåll: Testpilot FZ:s testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av FZ på uppdrag av Asus ROG som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Första intryck

Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition är ett opraktiskt långt namn, men det slår ändå fast ett par uppenbara saker: Det handlar om en spelinriktad mus och ett samarbete mellan Asus och riktigt spelnördiga Aim Lab. Det senare är ett program – i gränslandet till spel – som går ut på att vässa siktet för allehanda spel, där statistik över reaktionstid och träffsäkerhet ska underlätta för att pricka alla skott i favoritspelet. Mer om hur detta samarbete tar sig uttryck lite senare.

Musen levereras i en relativt liten låda med tydlig produktbild och förklaringar på både fram- och baksida. När den origami-inspirerande förpackningen öppnas påminns användaren om Aim Lab-samarbetet med ett litet kort, och under detta återfinns musen i en liten påse.

Att det är en mycket lätt mus är uppenbart redan vid en snabb genomläsning av specifikationerna, men det är ändå förvånande hur lätt 54 gram är när undertecknad tar musen i handen för första gången – men också andra, tredje och fjärde gången. Asus har valt att tillverka en mus med ett helt ytterskal, utan perforeringar. Vid första anblick ser det ut att vara helt oproblematiskt, eftersom musen inte ger vika eller knarrar vid tryck i handen.

Specifikationer Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition

Egenskap Värde Anslutningar Via kabel: USB Type-C

Trådlöst: Bluetooth

2,4 GHz Känslighet 36 000 DPI Rapporteringsfrekvens 1 000 Hz Batteritid 90 timmar utan belysning

79 timmar med belysning Antal knappar 5 knappar: Höger och vänster musknapp, rullhjul, tumknappar Ambidexter Ja Storlek 127,5 × 63,7 × 39,6 mm Vikt 54 gram (endast mus) Tillbehör Kabel, 2,4 GHz-mottagare, USB-adapter, grepptejp, alternativa fötter Pris 1 789 kronor Lägsta pris

I paketet medföljer ett gäng mindre viktiga tillbehör såsom klistermärken, men också ett gäng som är mer användbara. Till dessa hör den USB Type-A till USB Type-C-kabel som används för laddning av musens inbyggda batteri, eller kabelanslutning. Samma kabel kombineras med en liten adapter för att hålla 2,4 GHz-mottagaren nära musen, där adaptern fyndigt nog är utrustad med en liten metallklämma för att hålla den på plats vid kanten av musmattan. Grepptejp och alternativa musfötter medföljer också.

Anslutning vid en dedikerad 2,4 GHz-mottagare är det dominerande sättet för hög trådlös musprestanda, och för detta krävs en särskild mottagare – som inte sällan saknar en given plats när den inte används. Hos ROG Harpe Ace Aim Lab Edition är dock detta åtgärdat med en liten ficka på undersidan av musen, där det inte finns risk för den att halka ut. Smidigt!

Avslutningsvis påvisar det första mötet med musen hur Asus specificerade ambidexteriösa design är sanning med modifikation. Formen är förvisso symmetrisk och inte ett hinder för både höger- och vänsterhänta användare. Däremot är de två tumknapparna placerade på vänster sida och uppenbart anpassade för högerhänta.

Design och funktioner

Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition är en mus med en enkel och välbekant form, som enligt tillverkaren är resultatet av tester med 18 prototyper. Musen går i svart, halvmatt plast och har raka sidor med räfflor för ännu bättre grepp. Bakpartiet är aningen bredare och sluttar nedåt från den högsta punkten som finns ungefär i mitten. Rullhjulet i framkant har relativt låg profil sett från sidan.

Rullhjulet står för musens enda inbyggda RGB-belysning och kan konfigureras i tillhörande Armory Crate-mjukvara. Denna belysning fungerar även som varningslampa för låg batterinivå och som indikator vid sammankoppling med Bluetooth. I övrigt är de två tumknapparna på vänster sida i ljusblå accentfärg den enda estetiskt utstickande detaljen, och en av två detaljer som direkt antyder samarbetet med Aim Lab. En diskret logotyp från sistnämnda syns på sidan, medan ROG-logotypen finns i bakkant.

Byggkvalitet

Med vikt på blott 54 gram var min initiala tanke att musen lär kännas skör och plastig. Det är ingen tvekan om att det är en mus i plast, men när den läggs under handflatan finns ingenting som tyder på en vek konstruktion. Ett något ihåligt ljud och känsla när den läggs på bordet eller musmattan går att förnimma, men konstruktionen känns minst lika stabil som många av de möss jag tidigare använt.

De fem knapparna har förtroendeingivande klick. Under de två primära knapparna finns Asus egna brytare, som ska stå pall för 70 miljoner nedtryck. Under en begränsad testperiod är det omöjligt att säga om detta stämmer, men från första till sista stund av testet är klickkänslan konsekvent. Det krävs viss kraft för att aktivera brytaren, men aktiveringspunkten är tidig och balansen mellan dessa två parametrar medför att det inte är någon risk för att av misstag klicka när musen flyttas runt.

På musens undersida finns som standard fem glidytor i PTFE-material monterade, som fungerar bra på musmatta men som vid användning direkt på ett bord inte är helt plana. Upplevelsen är att den yta som omger sensorn i mitten är något högre än de fyra omkringliggande fötterna. Med en musmatta som underlag är detta inget som märks av.

Undersidan är också hemvist för tre knappar: En knapp som kan växla mellan de känslighetslägen som ställs in i Armory Crate-mjukvaran, en knapp som används för att ansluta musen via Bluetooth, samt ett skjutreglage med tre lägen. Det senare används alltså för att växla mellan de trådbundna läget där en USB Type-C-kabel kopplas in i fronten, medan trådlös Bluetooth alternativt 2,4 GHz gäller reglagets två ytterlägen.

De två knapparna känns aningen billiga och avger ett väldigt ihåligt ljud, men under testperioden används de inte särskilt ofta och det är betydligt viktigare att de vanliga knapparna känns bra. Placeringen på undersidan är därtill vettig för att förhindra att av misstag ändra läge. Skjutreglaget för de olika anslutningstyperna används däremot oftare, men är tacksamt nog både lättåtkomligt och känns mer stabilt än tryckknapparna.

Avslutningsvis är medföljande lösning för laddning, kabelanslutning och trådlös anslutning både smidiga och genomtänkta. USB Type-C-kabeln är tygklädd och sitter stabilt i fronten på musen och fungerar därmed helt okej för trådbunden anslutning, men utan trådlös anslutning förtas den ultralätta upplevelsen en aning. Adaptern som går från USB Type-C-kabeln till USB Type-A-mottagaren kan med ett metallspänne hållas på plats på musmattan, något som fungerar bra.

Batteritid och krav på mjukvara

Det är egentligen inga konstigheter att använda Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition som en "vanlig mus", men det är inte att nyttja musen till fullo. För detta krävs Asus Armory Crate-mjukvara, som är det program som företaget försöker samla styrning av alla sina produkter i – från moderkort och fläktar, till möss och den handhållna datorn ROG Ally.

Att ställa in känslighetsnivåerna och bland annat lift-off distance är i stort sett obligatoriskt för att inte helt behöva träna om muskelminnet från grunden, men mjukvaran är också nödvändig för att hålla lite koll på batterinivån. När det gäller just batterinivån lovar Asus upp till 90 timmars användning när belysningen är avslagen, alternativt 79 timmar när det pulserande standardläget breathing används.

Testperioden visar på bra batteritid och halv tank räcker i flera dagar innan rullhjulets belysning börjar varna på 20-procentsnivån. Som van användare av trådlösa möss med AAA-batterier under skalet är det dock aningen frustrerande att koppla om till kabel och använda musen på det viset under de två timmar som krävs innan batteriet är fullt.

Det handlar således inte om någon snabbladdning, men med lite mer känsla för hur länge det räcker borde det inte vara några problem att få in rutin att ladda några gånger i veckan för att helt kunna undvika kabelanslutet spelande. En sådan rutin är svår att få till under testperioden, eftersom batteriet bara hinner tömmas en enda gång. Slutsatsen är dock att det inbyggda batteriet helt klart räcker tillräckligt länge för att inte bli ett störningsmoment, även om det räcker betydligt kortare än det halvår som ett AAA-batteri kan hålla.

Ergonomi och prestanda – en lektion i muskelminne

Jag nämner att det inte är några konstigheter att använda Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition, men det är något av en sanning med modifikation. De senaste åren och under tusentals timmar Counter-Strike: Global Offensive har den den lilla trådlösa Logitech G305 legat som gjuten i handen. Föredragen greppstil är så kallad palm grip, där hela handen vilar på musen.

Det blir snabbt tydligt att muskelminnet är hårdkodat för att fungera perfekt med den mindre musen och det är en enorm omställning att byta till en betydligt lättare variant, som till formen skiljer avsevärt. Trots en del hårdträning och tappra försök att använda Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition genom hela matcher, väljer jag då och då att gå tillbaka till gammal beprövad mark – omlärningskurvan är helt enkelt otroligt brant för mig.

Värt att understryka är att det dock inte har något med musen att göra, och dess fördelar över ordinarie mus blir alltmer tydliga under testperioden. Med en lätt mus är det enklare att motverka den tröghet som kommer med en tyngre variant, och som gör det svårt att tvärnita efter snabba rörelser. Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition har hårdvara som inte har några problem att hantera mycket snabba rörelser på ett exakt vis, och att stanna musen tvärt är märkbart enklare.

Svårare att vänja mig vid är formen och höjden, som inte riktigt fungerar ihop med de lyft och svep med musen som jag är van vid. Som alltid är formen på en mus helt en fråga om tycke och smak, varför det inte är en dum idé att försöka hitta intressanta möss i fysisk butik och klämma på dem. Asus arbete med 18 olika utformningar pekar sannolikt på att den valda passar många som hand i handske, men jag tillhör inte den skaran.

Slutsatsen av detta är således att det rent subjektivt faller på formen på musen, som inte passar mitt grepp, handstorlek eller spelstil. Rullhjulets låga profil är också något som gnager en aning. Underliggande hårdvara är det inga fel på, och den låga vikten är helt klart något eftersträvansvärt. Med det sagt är det säkerligen möjligt att koda om muskelminnet och få även den här formen att kännas naturlig, men det tar mer tid än de två veckor som jag har musen i min ägo.

Mjukvara: Aim Lab och Armory Crate

Som nämnt är Armory Crate så gott som obligatoriskt för att få ut mesta möjliga av Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition, men det är även genom denna mjukvara som samarbetet med Aim Lab kan nyttjas lite extra. Armory Crate hämtas genom Asus webbplats och finns för Windows 10 och Windows 11.

Musen kan även anslutas till andra operativsystem, men inte justeras genom programmet. Det verkar dock finnas inbyggt minne, eftersom både känslighet och belysning är oförändrade när jag ansluter den till min Macbook Air via Bluetooth, efter primär användning med en Windows 10-bestyckad dator.

Inställningar och justeringsmöjligheter

Armory Crate innehåller alla vanligt förekommande justeringsmöjligheter, som inställning av flera DPI-nivåer i spannet 100 till svindlande 36 000 DPI. Jag nöjer mig med en nivå på 700 DPI. Det går även att justera hur nära musmattan som sensorn ska börja registrera rörelse, men här gäller betydligt mindre finkorniga "hög" eller "låg".

Som nämnt kan också rullhjulets inbyggda belysning konfigureras, eller stängas av helt för extra batteritid. Flera förinställda ljuseffekter som en färg som pulserar, eller en cykel med alla regnbågens färger är sådana alternativ. För den som har ambitioner om ett koordinerat datordisco är det också möjligt att synkronisera färgerna med andra RGB-utrustade Asus-produkter.

Bland inställningarna finns därtill möjlighet att kalibrera för olika underlag, något som under testperioden provades men utan någon upplevd skillnad. Det ledde dock av oförklarlig anledning till att musen inte alls registrerade rörelse efter omstart av datorn, varpå den gamla musen fick användas för att stänga av kalibreringen. Därefter fungerade allt som vanligt igen.

En annan egenhet kopplad till mjukvaran är att vissa avsnitt är översatta till finska istället för svenska, varför innebörden för vissa funktioner var knepigare än andra att förstå. Sidan för batteri och energi var däremot enkla och handlar helt enkelt om hur och när musen ska varna för lågt batteri. Sidan rapporterar även aktuell laddning och indikerar när den laddar.

Bland batteriinställningarna är det avslutningsvis möjligt att välja hur snart musen ska ingå viloläge – en vanlig åtgärd för att spara batteri hos trådlösa möss. Här syns dock viss fördröjning när musen gått ned i viloläge, varför det kan vara lämpligt att stänga av detta om spel med väldigt mycket väntan körs. Av någon anledning registrerade Windows musens uppvaknande då och då som en enhet som kopplades ur och i datorn, men det kan mycket väl vara just en Windows-abrovink.

Automatisk finnjustering

Armory Crate har flera olika användarprofiler, som exempelvis kan justeras för att passa bättre för olika spel. Det finns en profil som är öronmärkt Aimblabs och den aktiveras automatiskt när det nördiga programmet för att vässa det digitala siktet startas. Detta program kan hämtas gratis genom Steam, och för den som vill ha ändå mer insikter finns en betalversion.

I grunden är det ett väldigt enkelt upplägg: Peka på ljusblå klot och tryck av – så snabbt som möjligt. Antalet banor och varianter på att skjuta prick är otaliga, men att göra det hela så snabbt och precist som möjligt är syftet med samtliga. Efter en tid av klickande sammanfattas användarens resultat med relativt ingående statistik och möjlighet att se repris av rundan. Baserat på detta kan musinställningarna finjusteras manuellt.

När Aimlabs startas första gången hoppar nämnda Armory Crate-profil igång direkt, och detta är en profil som i det tysta anpassar inställningarna automatiskt. Det är helt klart något som kan underlätta för att hitta rätt, men det känns på gränsen till fusk, även om det såklart inte är något annat än att datorn successivt höjer eller sänker känsligheten baserat på hur korrekt du klickar. Sådant här nörderi är en av de mest särskiljande aspekterna med Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition och något som många spelare säkerligen har glädje av.

Slutsats

Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition är utan tvekan en mycket spännande mus. Den är ofattbart lätt och paradoxalt robust i sin konstruktion, samtidigt som den inte kompromissar med krav på kabel eller tveksam hårdvara. Musen är därmed ett destillat av det bästa som går att få i kategorierna trådlösa möss respektive lättviktsmöss – en helt klart imponerande kombination.

Smakar det så kostar det, och Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition är en produkt med stor prislapp. Ordinarie pris nosar på 1 800 kronor, även om den då och då de senaste månaderna prissänkts till runt 1 200 kronor. Därmed handlar det om något av en investering och innan eventuellt köp är det mycket vettigt att fråga sig om det är just kombinationen av trådlöst och låg vikt som är det viktigaste, eller om någon av delarna väger tyngre. Det finns nämligen flera produkter som är billigare, och som klarar båda delar helt okej.

Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition är en mus som verkligen presterar, där tät integration med det aim-vässande programmet Aimlabs kan nyttjas för att finjustera siktet i spel – eller jaga placeringar i programmets topplista. Den låga vikten och bra prestandan gör att det inte går att skylla på musen vid missade skott, även om det bevisligen kräver lite träning om tidigare mus är av annan typ och nivån är relativt hög.

I mitt fall är fördelarna med en lätt mus tydliga i snabbt FPS-spelande, men under testperioden på två veckor hinner jag inte få till känslan och omprogrammera det muskelminne som i tusentals timmar kalibrerats med en mindre och tyngre trådlös mus. Formen är helt enkelt lite för ovan och passar inte riktigt min hand eller grepp, men eftersom detta är en helt subjektiv aspekt är det ingenting som musen kan få något större avdrag för.

Slutsatsen efter en testperiod med Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition är således att det är en mycket kompetent spelmus för den som vill ha trådlös topprestanda i ett mycket lätt format. Musen har övertygat mig om att om det framöver blir läge att ta tjuren vid hornen och få god känsla med en annan mus, då är det trådlöst och superlätt som gäller – även om prislapp kring 1 800 kronor är i saftigaste laget.