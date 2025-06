Fractal Design är ett svenskt märke kanske främst kända för deras chassin, men de har under lång tid även gjort andra produkter, som fläktar, AIO-kylare, nätaggregat med mera. På senare tid har Fractal Design rört sig ni på nya marknader och släppte under 2024 sin första gamingstol. Nu under 2025 är det dags för Fractal Design att ge sig in på nästa marknad – gamingheadset.

Scape heter Fractal Designs första steg in på hörlursmarknaden och det är menat att vara ett stilrent, högkvalitativt, over ear, trådlöst gamingheadset med bra ljudomfång i premiumsegmentet. Fractal Design Scape lanseras 18 juni och finns vid release att köpa för 2 349 kronor. Scape släpps i en ”Light”- och en ”Dark” version där enda skillnaden är utseendet. I den här recensionen är det Scape light som presenteras.

Blir det succé direkt på första försöket, mellanmjölk eller platt fall för Fractal Designs utökning av produktportföljen? Läs vidare så tar vi reda på det tillsammans.

Välkommen till FZ:s testpiloter! FZ:s testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna entusiaster från forumet får tillfälle att på egen hand provköra de senaste produkterna i gamingvärlden. Trevlig läsning och glöm för all del inte att kommentera! Testpilot: Fredrik Thorell Användarnamn: @Shadee

Registrerad: 2006

Plats: Uppsala

Specialitet: Datorer, spel och e–sport För sisådär 25 år sedan kom Fredriks mor hem med en "kommundator" via ett hemdatoravtal, en riktigt värsting på 166 MHz med 16 MB RAM. Hon hade ingen aning om att denna gråa burk skulle vara startskottet för ett livslångt intresse och göra hennes son till en spelfantast av rang. Några år senare, i samband med att Fredriks vän fick blixtsnabb ADSL, blev det även dags för LAN-spelande. Kompisgänget samlades i garaget för att njuta av 0,5 Mbps uppkopplingshastighet och spela orimligt mycket Doom 1 och 2, Quakeworld, Half–Life: Deathmatch, Counter–Strike, Worms+, Heroes 2 och 3. Sedan dess har mängder av spel och gamingprylar passerat Fredriks flinka fingrar. Han har hängt på FZ sedan 2006 och har hunnit med att skriva många inlägg i forumet. Och nu testar han även gamingprodukter i testpilotsprogrammet. Sponsrat innehåll: Testpilot FZ:s testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av FZ på uppdrag av Fractal Design som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Uppackning

Jag märker direkt att Fractal Design lagt tid och tanke kring presentationen av produkten, lådan har en enkel stilren design och den vita kartongen med de ingraverade anonyma logotyperna ger en lyxig premiumkänsla. Det är lite vuxenkänsla över headsetet skulle jag säga, inga skrikande detaljer, stora logotyper eller fokus på blinkade RGB. I kartongen ligger förutom headsetet, en bommikrofon, usb-c kabel, laddningsställ, usb-a trådlös mottagare och användarmanual.

Headsetet ser riktigt snyggt ut och känns bra och stabilt i händerna. Trots att det inte väger mer än 315 gram är det inga plastknak eller liknande när jag hanterar headsetet. Kåporna är tygbeklädda och fyllda med mjukt formbart minnesskum, storleken på headsetet justeras steglöst vid höger och vänster kåpa. Mikrofonen har en mjuk och till viss del böjbar arm. Första tanken är att det nog mer är en säkerhetsåtgärd för att inte knäcka mikrofonen om headsetet tappas i golvet än att det är tänkt att vinkla mikrofonen mot munnen – eftersom den böjs tillbaka mot ursprungsläget.

Användarmanualen gör det den ska. Den är enkel att följa och går igenom en första uppstart samt vad Scape kan användas till. Om det är något jag ser som lite oroväckande så är det att minnesskummet på toppen av huvudbandet verkar vara tunt tilltagen.

Det som sticker ut och som jag är mest nyfiken på är det trådlösa laddningsstället. Scape kan laddas trådlöst genom att placera headsetet i laddningsstället som är kopplat till datorn med den medföljande usb-c kabeln. För någon som mig som brukar glömma bort att stänga av och koppla in laddare till mina trådlösa headset verkar det här vara en bra lösning på problemet.

Specifikationer:

Egenskap Värde Formfaktor Over ear Vikt 338 gram inklusive mikrofonen (315 gram utan) Batteri Cirka 40 timmar (cirka 24 timmar med RGB) Kompatibilitet PC, Mac, Playstation 4/5, Switch 1+2, IOS/Android Membranstorlek 40 mm Frekvensomfång 20–20 000 Hz Anslutning 2,4GHz med dongel, Blåtand 5,3, USB Kontroller på kåporna Hjul för inkommande ljud, AV/PÅ, trådlös styrning, mute, Equalizer Räckvidd 40 meter obehindrat Laddtid 0-100 % trådlöst 5 timmar, 0-100 % USB 3 timmar RGB Sex individuella LEDs per kåpa Ljudupplösning Upp till 24bits/96khz med dongel och USB Tillbehör Laddningsställ, trådlös dongel, 1,5 meter USB-A till USB-c kabel, bomikrofon Mikrofon Enriktad "flip-to-mute" Bommikrofon 50 - 16 khz + inbyggd rundtagande mikrofon

Första intryck

På vänster kåpa finns de flesta av headsetets kontroller, och förutom muteknapp (mikrofonen är även "flip-to-mute"), AV/PÅ-knapp och blåtand finns ett hjul för att styra det inkommande ljudet. Hjulet justerar volymen steglöst och används även för play/paus/nästa/föregående för att styra ljud och video. Vidare finns även den rundupptagande inbyggda mikrofonen. En annan finess är även att ett tryck på AV/PÅ-knappen ger en röd/gul/grön indikering från headsetets LED gällande kvarvarande batteri.

På höger kåpa finns styrning av headsetets RGB, ett usb-c-uttag för laddning om man skulle vilja ladda med kabel i stället för att använda det trådlösa laddningsstället samt en knapp för att välja mellan tre förbestämda equalizer-profiler.

Vänster kåpa. Höger kåpa.

Kåporna är löstagbara, även om jag inte hittar den informationen någonstans i den medföljande användarmanualen. Hade jag köpt det här headsetet så hade jag kanske inte vetat om att de är löstagbara då det krävs en del kraft för att lösgöra dem (eller något knep jag inte vet om).

Löstagbara kåpor.

Hjulet tycker jag är en bra lösning för att hantera det inkommande ljudet, men jag saknar en indikation på att maxljud är uppnått. Precis som när när det kommer en ton för att indikera om mikrofonen är på eller inte hade jag föredragit en liknande lösning för att indikera att ljudet har nått maxvolym. Play/pause/nästa/föregående fungerar klockrent och är något jag använt ofta under tiden med Scape.

Allt-i-allo för inkommande ljud.

Jag gillar att den huvudsakliga styrningen av headsetet finns på vänster sida, dels eftersom jag är van med det sedan tidigare och dels för att kunna justera både inkommande och utgående ljud utan att behöva släppa taget om musen. Det som även är bra är att kåporna är löstagbara eftersom jag antar att det kommer gå att köpa reservdelar, men tråkigt att Fractal Design inte har med informationen någonstans.

Laddningsstället

Det som gör att Fractal Design Scape sticker ut från mängden får ändå anses vara det trådlösa laddningsstället, som jag anser vara ett välkommet tillbehör för att hålla headsetet laddat. Oerhört smidigt att bara ställa ner headsetet och få igång laddningen direkt. Headsetet "klickar" in på plats direkt med hjälp av neodymmagneter och urtaget för mikrofonen gör att det är lätt att sätta dem rätt. Den stilrena designen gör att det kan stå framme utan att sådana där hemska "icke-gamers” reagerar på att jag som medelålders har gaming som intresse.

Batteritiden är cirka 40 timmar så det är en bit från andra konkurrenter som med, vad som verkar vara svart magi, har långt över 100 timmars batteritid. I fallet med Scape tycker jag inte det spelar någon roll, eftersom det trådlösa laddningsstället gör att laddning sker i princip automatiskt när det inte används. Headsetet naturliga position när det inte används är i laddningsstället och så länge datorn är igång drar laddningen igång direkt. Laddningsstället löser också problemet med att det ser slarvigt ut med headset som ligger och skräpar på datorbordet, och du kan skrota din ”Lånespelare” för ett snyggare och mer användbart alternativ.

Är du en som ofta stänger av datorn går laddningsstället att koppla till ett vägguttag, och sätta den trådlösa dongeln direkt i datorns USB-port istället för att ha den kopplad på undersidan av laddningsstället. Under de cirka två veckor jag använde Scape tror jag aldrig att jag kom under cirka 50 % batteri.

Mjukvara

Scape är plug-and-play och inställningar görs utan mjukvara via Fractal Designs hemsida, för den som vill går det att ladda hem en "offline-mjukvara" men där fås inga firmware uppdateringar eller liknande. De inställningar som finns är RGB-styrningen, val för mikrofonens brusreducering (ENC - Algorithmic enviromental noise cancellation) och sidetone samt inställningar för equalizer.

Det jag reagerar på är avsaknaden av en inställning för ANC, aktiv brusreducering, för att stänga ute omgivande ljud. Jag ställde frågan till Fractal Design och fick följande svar:

”Scape är passivt ljudisolerade som det är, vi har därför valt att inte använda ANC då headsetet primärt är gjort för att användas framför datorn i hemmet. Då de flesta inte har behov av ANC i den miljön och det hade blivit en extra kostnad vi tycker är onödig. ANC lägger också i regel till ett brusgolv, vilket är ganska otrevligt”.

Jag förstår hur Fractal Design tänker och i dagens marknad där pris är det som diskuteras mest gällande i princip alla premiumprodukter så är det ett bra val utifrån analysen de gör gällande användningen. Att försöka hitta en publik och anpassa produkten efter publiken på bästa sätt istället för att försöka nå alla genom att inkludera allt bara för att. Däremot kan jag inte sticka under stol med att just ANC är en funktion jag verkligen gillar och saknar när den inte finns.

Ja, det finns RGB! Sex separata addreserbara LEDs på varje kåpa Sex separata addreserbara LEDs på varje kåpa

Equalizern på hemsidan går fritt att ställa in och ljudet ändras i realtid. Det går att ha tre profiler som växlas mellan varandra med knappen på höger kåpa. Scape kommer förinställd med tre profiler, men jag hade gärna sett lite fler profiler att välja mellan.

Anslutningar

Jag har använt headsetet med den trådlösa dongeln antingen kopplad direkt i datorn, via laddningsstället eller till PS5 samt kopplat med blåtand till telefonen och det har varje gång fungerat direkt – med reservation för att första uppstart krävde en del uppdateringar innan det kom igång.

Täckningsgraden sägs vara 40 meter utan hinder mellan mottagaren och headsetet, men det jag anser vara mer intressant är täckningsgrad med hinder mellan. I mitt fall fungerar anslutningen cirka 12-15 meter och genom två lättbetongväggar, vilket är tillräckligt så jag kan röra mig inomhus i princip i hela lägenheten utan att tappa anslutningen. Jag har aldrig upplevt problem med den trådlösa kopplingen då jag suttit vid datorn, i soffan med PS5, eller kopplat via telefonen som legat i fickan/närheten. Däremot på balkongen, när det blir ytterligare en vägg mellan sändare och mottagare, tappar Scape kontakten ganska ofta.

När anslutningen tappas med dongeln försvinner ljudet och kommer sedan tillbaka direkt anslutningen återupptas, vilket är smidigt och bra. Innan anslutningen tappas med blåtand kommer först en ton (som jag antar) är en varning att signalen börjar bli dålig och sedan en ljusare ton när signalen är bättre då jag rört mig närmare mottagaren.

Headsetet fungerar även att koppla direkt med USB och kan laddas och användas samtidigt. Något som tyvärr inte är självklart för alla trådlösa headset, men enligt mig en kritisk funktion eftersom det kommer att komma tillfällen då batteriet tar slut mitt under ett hektiskt parti i ett spel eller mitt i ett multiplayerspel som ej går att pausa.

Användning

Under min tid med Fractal Design Scape har jag främst spelat Doom the Dark Ages, Clair Obscure: Expedtion 33 och Counter-Strike 2, men även lagt en hel del tid på att lyssna på musik och att bara hänga i Discord. Jag har varvat långa sessioner med kortare och kopplat headsetet på flera olika sätt. En avgränsning jag gjort är att jag inte lagt så mycket tid i equalizern, så nedan intryck är i princip från vanilla-settings. Det enda jag justerat är för att försöka få till tydligare och bättre bas. Om du som läsare vill att jag ska prova något i equalizern så skriv en kommentar till artikeln så ska jag se vad jag kan göra.

Jag tycker Scape har ett bra ljudomfång och ger även lite tryck i basen, fast inget som är mer märkvärdigt än något annat trådlöst gamingheadset inom det här prissegmentet jag har provat. Generellt är ljudet tillfredsställande när demoner mosas på löpande band i Doom The Dark Ages. Explosioner, smattrande skottsalvor, riktade skott med hagelbrakaren och glory kills växlas med tunga metaltoner och det är enkelt att leva sig in i livet som en Doom Slayer. Stundtals när jag uppnår ett riktigt bra "flow" gungar huvudet med i takt till musik och ljudeffekter.

På diametralt motsatt skala klarar Scape av att göra rättvisa till det fantastiska ljudet och soundtracket i Clair Obscure. Enligt mig är det bättre ljud från Scape än min 2.1 ljudlimpa som jag har kopplad till TVn och jag har enklare att parera och undvika attacker eftersom jag hör ljudet innan attackerna tydligare. Ångesten och de starka känslorna som omsyrar hela spelet och verkligen tar sig ton i ljudet och musiken letar sig in i själen. Det blir lätt att själv bli en del av ”the disaster expedition”.

Mitt huvudspel är CS2 och där måste jag säga att Scape inte är något speciellt. Det är inte bättre än andra gamingheadset på att identifiera vart olika typer av ljud kommer ifrån samt att det saknas en aktiv brusreducering för inkommande ljud (ANC). Vid tystare partier hörs klickande från mus och tangenter igenom hörlurarna och jag hör även mina datorfläktar när de går nära max för att kyla ner komponenterna, vilket kan vara störande i sena sekvenser i rundorna.

Att lyssna på musik är en behaglig upplevelse och är varken bättre eller sämre än andra gamingheadset jag använt. För dig som vanlig användare tror jag du kommer kunna njuta av din favoritmusik i samma eller bättre kvalitet som ditt nuvarande trådlösa gamingheadset. Vidare räknar jag med att i takt med att fler användare lägger vantarna på Scape så kommer det säkert gå att få tips för att ställa in equalizern för att maximera ljudet.

Bekvämlighet

Headsetet är bekvämt, tygkåpornas minnesskum ligger mjukt runt öronen och hjälper till att stänga ute en del ljud och är det inte relativt tyst i spelet/filmen så märker jag knappt av normala ljudstörningar. Storleksmässigt är de perfekt storlek för mig, kåpornas insida mäter cirka 62 mm x 40 mm.

Minnesskummet är cirka 30 mm tjockt. Insidan mäter cirka 62 x 40 mm.

Tyngden tänker jag sällan på och jag glömmer ofta bort att jag har ett headset på mig, men vid de längre sessionerna måste jag justera headsetet för att tyngden legat för mycket på samma plats på hjässan. Något jag noterade vid uppackningen och som var ett litet orosmoment. Det påverkar inte så mycket som jag befarade, men det är ändå irriterande. Jag tror det hade kunnat lösts med lite tjockare ram eller mer minnesskum men då hade å andra sidan designen påverkats. För dig med hår kanske det inte är ett problem, men för oss med 0,1 mm på knoppen så kan det bli jobbigt i längden.

Lite tunt med skum för långa sessioner.

En annan sak jag märkte som kan vara problematisk med Scapes ljusa tyg är att det lätt blir fläckar av hårprodukter och liknande. Eftersom jag använder after shave-kräm när jag har rakat huvudet så går det tydligt att ser var kontakten med hjässan har varit efter någon veckas användning. Det gick däremot ganska enkelt att rengöra med vanlig textiltvätt, men det finns inte någon särskild rekommendation från Fractal Design gällande textilrengöring.

Före textiltvätt. Efter textiltvätt.

Mikrofonen

Mikrofonen är smidig, med både muteknapp, "flip-to-mute" och en röd LED för att indikera att mikrofonen är avstängd. Kvalitén på ljudet är riktigt bra och flera jag pratar med över Discord frågar om jag har nytt headset och nämner att jag låter mycket bättre än tidigare, "som om du satt bredvid och inte pratade via Discord" var ett ordagrant citat från en kompis. Inga skräpljud från omgivningen letar sig igenom till mikrofonen och här antar jag det är brusreduceringen, ENC, som gör det den ska. Jag gillar även att bommikrofonen är avtagbar.

Den inbyggda rundupptagande mikrofonen fungerar helt okej, och kopplas automatiskt igång när bommikrofonen kopplas ur. Jag trodde under lång tid den inbyggda mikrofonen på mitt headset var trasig eftersom att den utan avisering sätts till mute. Efter ett knapptryck på muteknappen kommer däremot mikrofonen igång som den ska och fungerar på samma plug-and-play sätt som bommikrofonen.

Slutsats

Fractal Design Scape är ett snyggt, stilrent och bekvämt gamingheadset med bra byggkvalitet. Det finns inga skrikande detaljer eller färger, stora RGB-logotyper eller liknande som är vanligt bland gamingheadset. Fokus har varit på en stilren, mer vuxen design och där tycker jag verkligen Fractal Design har lyckats.

Mikrofonen var överraskande bra för att sitta på ett gamingheadset och där får jag nog säga att det är en av de bästa mikrofoner jag har provat. Trots minimalt med pillande med inställningar var ljudet perfekt och mikrofonen tog inte upp skräpljud från omgivningen som till exempel knapptryckningar från mekaniska tangentbord eller liknande. Smidigt med mikrofonarmen för "flip-to-mute" och även en knapp på kåpan.

Trådlösa laddningsstället är riktigt snyggt och ett bra sätt att slå två flugor i en smäll för att lösa problematiken med laddning och samtidigt ha det stiligt placerat i sin setup. Den trådlösa dongeln fungerar bra antingen som kopplad i laddningsstället eller kopplad separat i sin favoritkonsol.

Volymhjulet är en lösning jag verkligen gillar för att styra det inkommande ljudet. Enkelt, smidigt och intuitiv. Det enda som saknas är en ton som markerar att maximal volym har nåtts – något som exempelvis är viktigt när man spelar på en PS5, då volymreglaget är separat från volymreglaget som justeras på konsolen.

För att avsluta den här recensionen med att återkoppla till första styckena så är det absolut inget platt fall för Scape. Det är en bra produkt och prissatt ungefär i mitten (2 349 kronor i skrivande stund) där premium-gamingheadset brukar ligga. I slutändan, så länge du inte kräver en ANC som stänger ute allt externt ljud, kan jag absolut rekommendera Fractal Design Scape. De ger en rik ljudbild, smidiga trådlösa anslutningar, plug-and-play oavsett enhet, utmärkt mikrofon, utbytbara delar, snygg vuxen design, har en generell kvalitetskänsla över sig och rimligt prissatta sett till hur marknaden är idag.