FZ’s forumsaga om lilla Calle

"These are not the droids you are looking for"

"Näe, vi letar inte efter några droids!" skrek Calle "-Vi ska spela Quake!".

Mannen med de två svärden drog då i med en busvissling, och som från ingenstans, bakom deras ryggar kom det en häst springandes från vardagsrummet.

Den mystiske mannen hoppade upp på hästen och sa förmananade

"Hiya Roach! Onwards!"

Och hästen stegrade sig på bakbenen och slog ut dörren med ett mäktigt brak...