Att hålla en motivation igång

Med det sagt så brukar jag försöka förminska alla uppgifter så mycket som möjligt. Jag "städar inte mitt rum", utan jag "dammsuger", sedan "dammar jag skrivbordet" etc. En sak i taget, med andra ord. Sedan om jag fortfarande känner att jag inte har lust, då har jag i alla fall fått en del av helheten gjord och kan ta mig friheten att avsluta för stunden och ta upp det nästa gång. Om det är något jag faktiskt måste göra försöker jag skapa avstånd mellan varje mini-uppgift så mycket som möjligt, så att effekten blir i alla fall snarlik. För att ge en idé om hur smått det kan bli, så skriver jag ibland bara en rad i taget när jag skriver på något, och tar avstånd mellan varje för att tänka eller göra något annat emellan. Poängen är att se varje steg som ett framsteg, hur litet det än är. Om du spelar en timme men inte riktigt känner för det, då är det i alla fall en timme som du lagt in, vilket är något bra! Så försöker jag tänka.

Får mig att tänka på ekorre-storyn i "Little Acorns" av The White Stripes!

"Once I broke my problems into small pieces I was able to carry them just like those acorns - one at a time."