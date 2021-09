Vilka spel ser du fram emot i September?

Skrivet av FryinRyan: Inget nytt kul som släpps förrän november och december dessvärre (Lost Ark och Icarus) förutom Diablo2R då men det är ju inte direkt nytt men ska självklart ändå spelas. Blir det riktig kris så testar jag även New World men tveksamt! Sån extrem speltorka för tillfället. Hoppades på updaten till valheim skulle vara något att sätta tänderna i men lite extra byggdetaljer och att kunna stapla guldmynt är ju definitivt inte anledning nog att spela det igen… Gå till inlägget

Lake (PC, Xbox) – 1st September

Demon Gaze Extra (PS4, Switch) – 2nd September

WRC 10 (PC, PS4, PS5, Xbox) – 2nd September (Pre-order)

Big Rumble Boxing: Creed Champions (PC, PS4, Xbox, Switch) 3rd September (Pre-order)

The Medium (PS5) – 3rd September (Pre-order)

Chernobylite (PS4, Xbox) – 7th September

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch (PC, PS4, Xbox) – 7th September

Sonic Colors: Ultimate (PC, PS4, Xbox, Switch) – 7th September (Pre-order)

The Artful Escape (PC, PS4, Xbox) – 9th September

Life Is Strange: True Colors (PC, PS4, PS5, Xbox) – 10th September (Pre-order)

Lost in Random (PC, PS4, PS5, Xbox, Switch) – 10th September

Tales of Arise (PC, PS4, PS5, Xbox) – 10th September (Pre-order)

WarioWare: Get It Together! (Switch) – 10th September (Pre-order)

Deathloop (PC, PS5) – 14th September (Pre-order)

BanG Dream! Girls Band Party! (Switch) – 16th September

Metallic Child (PC, Switch) – 16th September

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (PC, PS4, PS5, Xbox) – 16th September (Pre-order)

Aragami 2 (PC, PS4, PS5, Xbox) – 17th September

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – Prince’s Edition (Switch) – 17th September

Kena: Bridge of Spirits (PC, PS4, PS5) – 21st September

Diablo II: Resurrected (PC, PS4, PS5, Xbox, Switch) – 23rd September

Sable (PC, Xbox Series X) – 23rd September

Death Stranding Director’s Cut (PS5) – 24th September

Dragon Ball Z: Kakarot (Switch) – 24th September

Lost Judgment (PS4, PS5, Xbox) – 24th September

Ghostrunner (PS5, Xbox Series X) – 28th September

Lemnis Gate (PC, PS4, PS5, Xbox) – 28th September

Outer Wilds: Echoes of the Eye (PC, PS4, Xbox) – 28th September

Doctor Who: The Edge of Reality (PC, PS4, PS5, Xbox Switch) – 30th September

Astria Ascending (PC, PS4, PS5, Xbox Switch) – 30th September

Hot Wheels Unleashed (PC, PS4, Xbox, PS5, Switch) – 30th September (Pre-order)

The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki (PS4) – 30th September

Life Is Strange: Remastered Collection (PC, PS4, PS5, Xbox, Switch) – 30th September

Melty Blood: Type Lumina (PC, PS4, Xbox, Switch) – 30th September

Kommer ju en hel del för de flesta smaker?