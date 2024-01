Härmed proklamerar jag 2024 som backloggens år!

Kul att du tog tag i det!

Jag har haft en relativt liten backlogg senaste åren men det dyker ju alltid upp något nytt! Jag har inga tydliga regler mer än att jag vill ge spelen en ärlig chans och jag brukar välja med omsorg för att hitta spel som passar mig.

Backloggen just nu:

Persona 5

Xenoblade Chronicles 3

Mass Effect: Andromeda

Final Fantasy XVI

Final Fantasy X-2 HD Remaster

Hogwarts Legacy

God of War (2018)

God of War: Ragnarök

Planescape: Torment

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

LEGO The Hobbit

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Xenoblade Chronicles: Future Connected

Wingspan

Ghostrunner

Spelar just nu Final Fantasy XVI och är lite mer än hälften in i berättelsen. Ett väldigt bra spel även om det går lite sin egen väg jämfört med tidigare spel i serien. Backloggen kommer nog fyllas på lite grann under året och fokus kommer nog vara på lite längre titlar vilket gör att jag nog kommer ha färre avslutade spel i år jämfört med förra året.

Lycka till med eran backlogg i år