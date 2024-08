Hetaste spelsläppet i augusti 2024

Så var sista sommarmånaden här, och även om det inte bjuds på en gigantisk buffé av spel att bunkra upp med inför höstmörkret, finns det några intressanta titlar som släpps under månaden.

Personligen är jag nog mest sugen på Black Myth: Wukong och dess akrobatiska apkung, och jag har fortfarande relativt höga förhoppningar på Star Wars Outlaws, gräsliga explosioner till trots.

Ett par andra svenskutvecklade spel på listan är Core Keeper, som lämnar early access i slutet av månaden och dessutom släpps på konsolerna, och Steamworld Heist 2, som ser ut att få riktigt bra omdömen.

Ett annat stort släpp är expansionen The War Within till World of Warcraft, som säkerligen lär locka tillbaka en hel del spelare.

