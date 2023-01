Ni FZ-besökare utsåg nyligen Diablo IV till årets mest efterlängtade spel. På plats två och tre hamnade Starfiled och Zelda: Tears of the Kingdom. Fullt rimligt med tanke på hur stora dessa titlar är, och vilka förväntningar som vilar på dem.

Men hur högt tar de sig när FZ utser Årets spel 2023 i december? Vi har redan funderat på det, och här kommer redaktionens förutsägelser om vilka tre spel som kommer toppa listan.

Fyll gärna på med dina förutsägelser i kommentarerna! Alltså, de tre spel du tror toppar redaktionens Årets spel 2023-lista. Kolla in Releaselistan 2023 och läsaromröstningen 2023 års mest efterlängtade spel för inspiration.

FZ-medarbetarna tror dessa spel toppar Årets spel 2023

Jonny Myrén

1. Starfield

2. Diablo IV

3. Zelda: Tears of the Kingdom

Tomas Helenius

1. Zelda: Tears of the Kingdom

2. Baldur's Gate 3

3. Star Wars Jedi: Survivor

Mike Stranéus

1. Spider-Man 2

2. Diablo IV

3. Hollow Knight: Silksong

Jonas Vågström

1. Spider-Man 2

2. Star Wars Jedi: Survivor

3. Suicide Squad Kills the Justice League

Johan Olander

1. Baldur's Gate 3

2. Homeworld 3

3. Diablo IV

Mattias Frost

1. Zelda: Tears of the Kingdom

2. Diablo IV

3. Starfield

Fredrik Eriksson

1. Zelda: Tears of the Kingdom

2. Starfield

3. Homeworld 3

Johan Lorentzon

1. Zelda: Tears of the Kingdom

2. Diablo IV

3. Spider-Man 2

Robin Andersson

1. Spider-Man 2

2. Kingdom of the Dump

3. Tape to Tape

Joel Olsson-Svanfeldt

1. Baldur's Gate 3

2. Zelda: Tears of the Kingdom

3. Star Wars Jedi: Survivor

Mikael Berg

1. Stalker 2

2. Baldur's Gate 3

3. Hollow Knight: Silksong

Daniel Sjöholm

1. Starfield

2. Zelda: Tears of the Kingdom

3. Diablo IV

Din lista! (Kopiera, klistra in)